Тренируйся как дочь Ван Дамма

Бьянка Ван Дамм

25-летняя Бьянка Бри – дочь актера Жана Клода Ван Дамма и экс-культуристки Глэдис Португез. Сегодня она идет по стопам отца – оттачивая свою форму в спортзале и пробуя себя в кино. Sovsport.ru разбирался, как тренируется дочь знаменитого бельгийца - способная, судя по ее виду, уложить отца в ринге за две секунды.



Так, а кто у нас папа?

Бьянка Бри родилась в 1991-м году. Она стала вторым ребенком Ван Дамма в его браке с Глэдис Португез, спортсменкой и тренером по бодибилдингу. «С детства меня окружало сплошное кунг-фу и мускулы. И если честно, я ненавидела боевые искусства», - сказала Бьянка в интервью изданию Нью-Йорк Пост.

Like father like daughter! #BiancaBree #BiancaVanDamme Фото опубликовано Tomas Rodriguez (@thecinemartyr) Июл 1 2016 в 11:09 PDT

Начало 90-х было непростым временем для Ван Дамма, ее отца. Его популярность в это время достигла своего максимума. Но сам актер, как писали таблоиды, находился не в лучшей форме. По версии издания Daily Mail Ван Дамм употреблял до 10 граммов кокаина в день.

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До брака с Глэдис Ван Дамм уже был дважды женат. Мария Родригес, его первая экс-супруга, характеризовала Ван Дамма как «тупого качка, который только и делает, что любуется своими мускулами и тусуется на вечеринках».

Спустя год после рождения Бьянки Бри Ван Дамм и Глэдис развелись. Однако в 1999 году бельгиец вернулся к ней, и они поженились во второй раз. Ван Дамм говорил, что Глэдис и дети спасли его от смерти. Он заявлял, что излечился от дурных привычек и все, что ему нужно теперь «это дом и семейный уют».

В 2015 году Глэдис объявила о новом разводе. Однако позже Ван Дамм заявил, что «развод отменяется» - паре удалось решить свои разногласия.

Ненависть

#Jcvd #biancabree Фото опубликовано Jcvd And Stallone And Schwarzy (@jcvdstalloneschwarzy) Янв 24 2016 в 8:10 PST

«Всю мою жизнь я вижу людей, которые говорят, как они любят моего отца», - сказала Бьянка Бри в интервью английскому изданию Metro. По ее словам, в детстве и юности это тяготило ее, и она ни за что не хотела идти по стопам отца.

Бьянка серьезно занималась фигурным катанием. Но ее карьера в этом спорте не сложилась из-за травмы. Тогда дочь Ван Дамма пошла в спортзал, а параллельно – стала брать уроки боевых искусств, что раньше не могла и представить.

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В 2008 году девушка появилась в фильме «Специальное задание», где Ван Дамм сыграл главную роль. С тех пор она снялась в десятке боевиков. Ее отец выступал как актер или продюсер в большинстве из них.





Бьянка Бри намеренно не использует фамилию Ван Дамм, чтобы, как говорит она «выйти из тени своего отца». «Я хочу показать своим зрителем, что можно быть сильным и женственным одновременно, - говорит она. – Не обязательно быть горой мышц, чтобы побеждать зло».

Свои нынешние отношения с отцом Бьянка называет «нормальными»: «Мы хорошо общаемся, проводим вместе время – все хорошо».

Тренинг дочери Ван Дамма

Бьянка Бри тренируется ежедневно. Она живет в Лос-Анжелесе и ходит в известный зал Golds Gym, куда некогда ходил ее отец и другие звезды боевиков.

В основе силовых тренировок Бьянки Бри – приседания, выпады и румынские тяги штанги и гантелей, плюс работа на тренажерах. Бьянка чередует классические бодибилдерские тренировки с несколькими подходами в каждом упражнении с круговым тренингом.

Несколько дней в неделю Бьянка Бри посвящает занятиям боевыми искусствами. Она занимается с личным тренером, который ставит ей технику кик-боксинга и тайского бокса. На каждой тренировке она выполняет комплекс растяжки, что позволило ей щеголять шпагатом не хуже, чем у Ван Дамма.

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«Я понимаю, что будет сложно переплюнуть отца. Он слишком большая фигура. Но я все же собираюсь попытаться», - говорит она.