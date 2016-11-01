Куда Феттель послал Уайтинга? За что наказали лидера «Феррари»

Себастьян Феттель Источник: Reuters

Третье место на «Гран-при Мексики» занял не тот, кто финишировал третьим. И не тот, кто поднялся на подиум. Его получил Дэн Риккиардо. А «Формула-1» в очередной раз доказала, что остается не только Королевой автоспорта. Но и Королевой интриг.

ЖАРКИЙ ФИНИШ В МЕХИКО

«Парень, ты не прав!»

«Да все нормально. Нормально все!»

Обмен жестами на финише между Себастьяном Феттелем и Максом Ферстаппеном украсил «Гран-при Мексики». Но вишенкой не стал. Как ей не стал тот факт, что юного голландца чуть ли не выгнали из комнаты призеров, поспешно пригласив на подиум 4-кратного чемпиона мира.

Ведь третье место по итогам этапа в Мехико не досталось никому из этой пары. Его забрал Даниэль Риккиардо. Правда, постфактум – через пару часов после гонки. Выпить шампанского из своего ботинка австралиец на этот раз не смог, но вряд ли этот факт его сильно расстроил.

Что было? Напомним.

Последние круги. Пилоты «Мерседеса» мчатся к очередному дублю. Ферстаппен – третий. Феттель – четвертый. Риккиардо – пятый. Себ догоняет Макса, Дэн догоняет Себа. Атака немца на «Феррари» - и вчерашний школьник из Голландии, пытаясь защитить позицию, срезает поворот. Красиво – с конфетти из гравия и пучков травы, проехав по газону, и оставшись впереди Феттеля. Приказ из боксов – «Макс, Себа надо пропустить»! – Ферстаппен привычно игнорирует. А вскоре немец сам попадает под атаку Дэна. Теперь нервы сдают у Себастьяна – закрыв калитку, он жестко блокирует соперника.

На финиш все приезжают в том же порядке, что был и до описанных событий. А в комнату призеров заходит Макс. Но тут же узнает, что получает штраф в 5 секунд к итоговому времени, и в протоколе гонки он теперь – пятый. Феттель бежит через весь паддок, чтобы успеть испить шампанского.

А вскоре будет серия злобных комментариев всех причастных к эпизоду (который, безусловно, украсил гонку). И новое решение судей, вновь изменившее итоги мексиканского «Гран-при».

ВОПРОС ЗА ВОПРОСОМ

Вопрос №1: Почему Ферстаппен не дал дорогу Феттелю?

- Мы изначально попросили Макса уступить позицию, но потом связались с дирекцией и поняли, что судьи только планируют изучить эпизод, - защищал подопечного глава «Ред Булла» Кристиан Хорнер. – Так что сказали гонщику, чтобы он оставался третьим – просто это наше послание не попало в телеэфир. Очевидно, что Ферстаппен заблокировал колеса, проехал по прямой, срезал поворот. Но если бы Себастьян в этот момент проехал рядом с Максом или пытался бы его обогнать, была бы одна история. Тогда штраф был бы оправдан. Однако ничего подобного никто не видел. Лично я не заметил разницы между этой ситуацией и тем, что случилось на первом круге, когда подобным образом поворот срезал Льюис Хэмилтон – и остался лидером гонки.

Вопрос №2: А что случилось с Хэмилтоном?

Этот вопрос, к слову, муссировали все. Льюис действительно вскоре после старта похожим образом допустил блокировку и прогулялся по траве. Даже его партнер признался – надеялся, что сможет выйти в лидеры. Но Льюис остался впереди. И никакого штрафа не последовало.

Ответ, на самом деле, прост – британец затем резко снизил скорость. Это четко прописано в телеметрии его болида. Даже если трехкратный чемпион в этот момент и получил какое-никакое преимущество, то сделал все, чтобы свести его на нет. А Росберг был слишком далеко, чтобы воспользоваться шансом. Решение судей не наказывать Хэмилтона если и не понятно до конца, то все же выглядит логично. Вот то, что Макс, благодаря аналогичной срезке даже не сделал вид, что снял ногу с педали газа, очевидно всем. За что, собственно, ему и выписали штраф.

Вопрос №3: За что наказали Феттеля?

Вернемся к гневным комментариям.

- То, как действовал Себ – просто смехотворно! – работал на публику Ферстаппен. – Дэн поравнялся с ним, а затем Феттель просто повернул в Риккиардо! Потом еще начал кричать и ругаться по радио. Думаю, Себу пора обратно в школу. Я с ним на этот счет поговорю.

- Я никогда не видел подобного смещения на торможении, какое было в борьбе Феттеля с Риккиардо, - добавил консультант «Ред Булла» Хельмут Марко. – Себ просто повернул в соперника, выдавил его с трассы, не оставив Дэну места. Именно это запрещает делать правило, которое ввели после действий Ферстаппена на «Гран-при Японии». И нам остается надеяться, что политике в этом вопросе нет места, а судьи вынесут справедливый вердикт.

- В том эпизоде болид Феттеля был посередине трассы и я сначала выбрал внешнюю траекторию для входа в поворот, - поделился впечатлением Риккиардо. – Затем Себ просто открыл калитку, и я сместился внутрь. Считаю, что имел на это полное право. Однако следом Феттель эту калитку и захлопнул… Стараясь избежать контакта, я заблокировал колеса. По сути, мне просто некуда было деваться.

Вот если честно – со стороны весь этот эпизод не выглядел настолько жестким. Да, Дэну пришлось уйти с траектории. Да, он едва не вылетел. Но чтобы Феттель прямо в него повернул? Как Хэмилтон в Росберга в Канаде? Как сам Ферстаппен в того же Хэмилтона в Японии? Да ничуть!

Может, дело не только в маневре?

И ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Вопрос №4: Куда Феттель послал Уайтинга?

- Вы видели то, что я видел? Макс просто выдавил меня в Риккиардо!

- Себ, Чарли сказал, что….

- Да! Знаешь, вот мое сообщение для Чарли: Пошел на… Честно! Пошел на…! Мне должны вернуть позицию!

Этот короткий, но сверхэмоциональн ый диалог Феттеля с боксами «Феррари» попал в эфир. Его услышали по всему миру. Так к Уайтингу еще не обращались! Авторитет гоночного директора «Формулы-1» в королевских гонках огромен. Пожалуй, выше лишь у Экклстоуна.

Представьте, что бы было, если бы Себ похожим образом послал самого Берни?

- Думаю, Феттель просто расстроен тем, как тяжело ему дается этот год. Он всегда был эмоциональным парнем, но в нынешнем сезоне чаще обычного перегибает палку, - прокомментировал эти реплики Риккиардо.

Вот Хельмут Марко был куда более категоричен в адрес бывшего подопечного:

- Поведение Себа недостойно звания 4-кратного чемпиона мира! – резанул австриец.

Немец, конечно, извинился. И перед прессой («Во мне кипел адреналин»). И перед Уайтингом. Говорят, Чарли даже удивился этим извинениям, ибо не слышал, куда ему велел идти сам Себастьян.

Однако мы знаем развитие событий.

Штраф в 10 секунд к итоговому времени – и прощай подиум.

Два штрафных балла к суперлицензии – пожалуйста.

Дополнительное разбирательство, инициированное ФИА – и это будет.

Феттеля приземлили жестко.

- Теперь мы видим, что у нас есть справедливость! – подвели итог в «Ред Булле». Конечно, им можно радоваться – подиум хоть не у Ферстаппена, но у Риккиардо есть!

Но справедливо ли все это так, как им кажется?

О чем кричал в своем послании Феттель, понятно. Ферстаппену прощают слишком многое. Ведь руководство «Формулы-1» хочет полной отдачи от юного голландца. Так выгодно растить пилота, который в 19 лет уже выигрывал «Гран-при», потенциально может брать титулы, при этом регулярно попадает в конфликты, а это – пиар, внимание болельщиков, растущие рейтинги трансляций. И, значит, стоит ему в этом помогать! Это давно видят не только зрители. Это заметно и самим пилотам.

Но главное, и это…

…Вопрос №5: Даже если Феттеля наказали справедливо, был бы возможен сам инцидент с Риккиардо, если б Ферстаппен сразу пропустил лидера «Феррари»?

Ведь он должен был. Судьи это признали.

Ответ очевиден.