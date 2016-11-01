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Никита Гусев: Атмосфера у нас хорошая, но Знарка по спине не хлопаем

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Никита Гусев
Никита ГусевИсточник: «Советский спорт»

Форвард СКА Никита Гусев – о призыве в сборную, новых партнерах и отношениях с Олегом Знарком.

В нынешнем составе сборной питерский форвард Никита Гусев оказался без своих привычных и более опытных партнеров по СКА – Вадиму Шипачеву и Евгению Дадонову. Но, судя по всему, это его нисколько не смущает.

- Да, я оказался в сборной с другими парнями, но все же у нас армейское звено, - подчеркнул Гусев после тренировки. – Мы, кстати, недавно сыграли с «Кузней» как раз в таком составе – с Прохоркиным и Барабановым. И в последней игре СКА перед перерывом третий период тоже выходили на лед вместе. Так что общий язык уже нашли. Думаю, все будет хорошо.

- Олег Знарок намеренно дал вам притереться в регулярном чемпионате?
- Вот этого я не знаю. Надо у тренера спрашивать.

- В этой команде вы один из самых опытных игроков. Готовы стать ее лидером?
- Я постараюсь.

- А если вас назначат капитаном?
- Посмотрим. Не скажу, что для меня это важно. Но если мне доверят быть вожаком… Приму это звание и постараюсь ему соответствовать.

- Состав у сборной молодой. Считаете себя конкурентно способными на «Карьяла»?
- Конечно! А разве плохо, что собрались все молодые? Наоборот, все хотят побеждать. Мы настраиваемся только на победу.

- Может все же стоило разбавить вашу команду парочкой опытных дядек?
- Я скажу, что в 25 лет игроки уже не дети давно. Есть и те, кому по 19-20… Но в основном-то у нас уже состоявшиеся игроки. И сейчас для нас наступил важный момент – есть что доказывать!

- Но вот, к примеру, вратари у вас – совсем молодые.
- Никаких опасений нет. И Илья Сорокин, и Игорь Шестеркин, и Василий Демченко играют много. И хорошо себя показывают в КХЛ.

- Но вы то лучше всех знаете своего партнера по СКА Шестеркина – что скажете конкретно о нем?
- Когда Игорь защищает ворота – мы спокойны за тыл. Шестеркин очень хорошо показал себя, когда Коскинен был на Кубке мира. И сейчас, когда ему доверяют ворота, действует также надежно.

- СКА сейчас всех соперников громит. Вам в КХЛ играть интересно?
- Это вы по статистике смотрите. А для нас все матчи начинаются со счета 0:0. А побеждать надо во всех.

- Это понятно. Но уж больно разница шайб у СКА «неприличная» - плюс 75.
- Тут мы «виноваты» конечно – стараемся выиграть как можно с более крупным счетом. И не думаем – кто против нас на льду.

- Когда СКА называют базовым клубам сборной, соглашаетесь?
- Да кто нас так называет?!

- Специалисты, болельщики, журналисты. Вон даже Третьяк сегодня это признал. Ведь в СКА действительно много игроков сборной.
- То, что игроки из СКА попадают в сборную – это хорошо. Так ведь?

- От того, что в сборной и клубе сейчас один тренер вам лично проще?
- Наверно. Особенно в том плане, что тренировки и упражнения – одни и те же. Перестраиваться не надо. Да и атмосфера похожая. Четко знаешь – чего от тебя на площадке ждут и чего потребуют.

- А в человеческом плане контакт со Знарком есть?
- В смысле?

- По спине друг друга хлопаете?
- Я – никогда.

- А Знарок вас?
- Бывает…

- Вы следили за Кубком мира?
- Конечно. Почти все матчи смотрел. Хороший уровень.

- У вас же там старый друг играл – Кучеров.
- За Никитой в НХЛ всегда слежу. Все матчи смотреть не получается. Но обзоры – обязательно. Травма? Сейчас у него все хорошо.

- Раньше Кучеров звал вас к себе. Может, теперь пора вам его звать в СКА?
- Не звал. У Никиты там хорошая команда. Есть шанс взять Кубок Стэнли.

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