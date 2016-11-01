Номер 16 000: Большой Босс и нестареющий Каменский
Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 16000-го номера «Советского спорта».
И вот на обложке «Советского
спорта», макет которого в своих главных чертах сохранен и поныне – многие из
героев прошлогодних событий.
Евгений Плющенко, который в
эпическом противостоянии с многолетним соперником Алексеем Ягудиным уступил в
столице штата мормонов воспитаннику Татьяны Тарасовой верхнюю ступень
пьедестала и золото Игр, возвращался в Америку. Но на этот раз в столицу США,
чтобы выиграть там золото мира – второе в своей коллекции.
Бронзовые призеры Солт-Лейка
в биатлонной эстафете 4х7,5 км Альбина Ахатова и Светлана Ишмуратова год спустя
на первенстве планеты в почти родном Ханты-Мансийске промчались и отстрелялись
в эстафете, этапы которой стали короче на 1,5 километра, лучше всех.
Олимпийский чемпион
Калгари-88 (!) и
вице-чемпион Нагано-98, 36-летний нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Валерий
Каменский в состав российской дружины на Игры-2002 не попал. Но, готовясь к
возвращению в родной воскресенский «Химик», заявил, что мечтает и о возвращении
в национальную сборную.
Ну, а нынешний тренер
голкиперов ЦСКА, тогдашний страж ворот московского «Локомотива» и первой
команды страны Сергей Овчинников, которого иначе как Боссом фанаты и журналисты
и не называли, так круто проявлял свой нрав, что заслуженно попал главным
выносом на нашу обложку. Сергея Ивановича, на тот момент действующего чемпиона
страны в составе «Локо», очень расстроил домашний проигрыш питерскому «Зениту».
Ну, то есть настолько огорчил, что по окончании матча вратарь произнес ряд сильных
выражений как в адрес арбитра, так и по направлению к наставнику команды
гостей.
Говорят, гнева Босса до сих пор побаиваются и судьи, и тренеры...