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Номер 16 000: Большой Босс и нестареющий Каменский

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Номер 16 000: Большой Босс и нестареющий Каменский

Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 16000-го номера «Советского спорта».

Прошел год после  олимпийских Игр в Солт-Лейк-Сити, сотрясаемых допинговыми, судейскими и иными скандалами. А наша сборная с мощным энхаэловским составом взяла лишь бронзу. И 9 месяцев минуло после бесславного для нас чемпионата мира по футболу-2002, где коллектив под руководством Олега Романцева не смог выйти из группы с Тунисом, Японией и Бельгией.

И вот на обложке «Советского спорта», макет которого в своих главных чертах сохранен и поныне – многие из героев прошлогодних событий.

Евгений Плющенко, который в эпическом противостоянии с многолетним соперником Алексеем Ягудиным уступил в столице штата мормонов воспитаннику Татьяны Тарасовой верхнюю ступень пьедестала и золото Игр, возвращался в Америку. Но на этот раз в столицу США, чтобы выиграть там золото мира – второе в своей коллекции.

Бронзовые призеры Солт-Лейка в биатлонной эстафете 4х7,5 км Альбина Ахатова и Светлана Ишмуратова год спустя на первенстве планеты в почти родном Ханты-Мансийске промчались и отстрелялись в эстафете, этапы которой стали короче на 1,5 километра, лучше всех.

Олимпийский чемпион Калгари-88 (!) и вице-чемпион Нагано-98, 36-летний нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Валерий Каменский в состав российской дружины на Игры-2002 не попал. Но, готовясь к возвращению в родной воскресенский «Химик», заявил, что мечтает и о возвращении в национальную сборную.

Ну, а нынешний тренер голкиперов ЦСКА, тогдашний страж ворот московского «Локомотива» и первой команды страны Сергей Овчинников, которого иначе как Боссом фанаты и журналисты и не называли, так круто проявлял свой нрав, что заслуженно попал главным выносом на нашу обложку. Сергея Ивановича, на тот момент действующего чемпиона страны в составе «Локо», очень расстроил домашний проигрыш питерскому «Зениту». Ну, то есть настолько огорчил, что по окончании матча вратарь произнес ряд сильных выражений как в адрес арбитра, так и по направлению к наставнику команды гостей.

Говорят, гнева Босса до сих пор побаиваются и судьи, и тренеры...

Номер 16000
Номер 16000

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