Номер 17 000: Проводы Малкина, суровый Босс и Уткин о договорняках
Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 17000-го номера «Советского спорта».
За
три года газета подорожала на 2 рубля, в Германии только что отгремел футбольный чемпионат
мира, где в числе 32 лучших команд наших парней не наблюдалось, а сильнейшей
стала Италия, и до Евро-2007 по баскетболу, где Россия станет номером один,
остается ровно год.
О
ситуации в отечественном баскетболе говорит наш тогдашний главный тренер Дэвид
Блатт, за 5 месяцев до того возглавивший сборную: «Я доволен разгромом от
Литвы». Кто тогда мог предположить, что этот, родившийся в Бостоне специалист с
двумя паспортами, год спустя в Испании в финале Евро обыграет команду хозяев с
По Газолем во главе? А лидер той сборной Андрей Кириленко станет MVP турнира?
Темой
дня, вынесенной на обложку, «Советский спорт» в тот августовский день посчитал
эпопею с уходом Евгения Малкина из его родной «Магнитки» в Питтсбург. Тогда еще
20-летний будущий двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли,
разумеется, все же уехал за океан, чтобы
за три года стать в Америке суперзвездой наравне с одноклубником Сидни Кросби.
На
предыдущей обложке 16 000-го номера главным героем был вратарь «Локо»
Сергей Овчинников, поскандаливший с судьей матча и тренером «Зенита». Вот и
здесь, три года и тысячу номеров спустя, Босс вновь «бьется за правду». На этот
раз уже в составе «Динамо», в форме которого, впрочем, ему по-прежнему некомфортно
и чудится, что как-то не так ведут себя судьи по отношению и к самому Сергею, и
к его команде.
А
другой футбольный голкипер, уже тогда ставший непререкаемым первым номером ЦСКА
Игорь Акинфеев, блистает на главном анонсе обложке. Ну как блистает – Игорь
выскакивает на пару метров за пределы штрафной, чтобы отбить удар игрока
«Луч-Энергии» Тихоновецкого. «Почему не удалили Акинфеева?» вместе с тысячами
болельщиков задавали вопрос журналисты нашего издания.
Вроде бы простой вопрос, но на него, как и на аналогичные вопросы на протяжении последующих 10 лет, ответ так и не прозвучал.