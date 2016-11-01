Номер 17 000: Проводы Малкина, суровый Босс и Уткин о договорняках

Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 17000-го номера «Советского спорта».

За три года газета подорожала на 2 рубля, в Германии только что отгремел футбольный чемпионат мира, где в числе 32 лучших команд наших парней не наблюдалось, а сильнейшей стала Италия, и до Евро-2007 по баскетболу, где Россия станет номером один, остается ровно год.



О ситуации в отечественном баскетболе говорит наш тогдашний главный тренер Дэвид Блатт, за 5 месяцев до того возглавивший сборную: «Я доволен разгромом от Литвы». Кто тогда мог предположить, что этот, родившийся в Бостоне специалист с двумя паспортами, год спустя в Испании в финале Евро обыграет команду хозяев с По Газолем во главе? А лидер той сборной Андрей Кириленко станет MVP турнира?

Темой дня, вынесенной на обложку, «Советский спорт» в тот августовский день посчитал эпопею с уходом Евгения Малкина из его родной «Магнитки» в Питтсбург. Тогда еще 20-летний будущий двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли, разумеется, все же уехал за океан, чтобы за три года стать в Америке суперзвездой наравне с одноклубником Сидни Кросби.

На предыдущей обложке 16 000-го номера главным героем был вратарь «Локо» Сергей Овчинников, поскандаливший с судьей матча и тренером «Зенита». Вот и здесь, три года и тысячу номеров спустя, Босс вновь «бьется за правду». На этот раз уже в составе «Динамо», в форме которого, впрочем, ему по-прежнему некомфортно и чудится, что как-то не так ведут себя судьи по отношению и к самому Сергею, и к его команде.

А другой футбольный голкипер, уже тогда ставший непререкаемым первым номером ЦСКА Игорь Акинфеев, блистает на главном анонсе обложке. Ну как блистает – Игорь выскакивает на пару метров за пределы штрафной, чтобы отбить удар игрока «Луч-Энергии» Тихоновецкого. «Почему не удалили Акинфеева?» вместе с тысячами болельщиков задавали вопрос журналисты нашего издания.

Вроде бы простой вопрос, но на него, как и на аналогичные вопросы на протяжении последующих 10 лет, ответ так и не прозвучал.