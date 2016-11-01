Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Тоттенхэм- : -Байер
Футбол  Боруссия- : -Спортинг
Футбол  Монако- : -ЦСКА
Футбол  Легия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Номер 18 000: Между Марибором и Ванкувером

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Номер 18 000: Между Марибором и Ванкувером

Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 18000-го номера «Советского спорта».

Страна с трудом выбиралась из последствий кризиса 2008-го года, а спортсмены  вторично примеряли кафтан «третьей спортивной державы» - после Пекина-2008, где нас вновь, как и в Афинах, опередили не только супермены из США, но и роботы из Поднебесной.

Впрочем, на зимних Играх в Ванкувере нас ждал еще более болезненный удар. Мы давно - с 2002-го - года не стояли в хоккее на олимпийском пьедестале. И вот уж  в Канаде- то – надеялись болельщики,  - с командой-мечтой и тренером, который сам  завоевывал олимпийское золото в далеком 1992-м, нас ждет успех!  «Паровозик до Ванкувера» - милое такое название для главного анонса на обложке, где маститый Вячеслав Быков гонял вкруговую по льду тех, кто не забил буллиты на тренировке в московском «Мегаспорте» перед Кубком Первого канала. Жесткая метода тренировок, увы, не помогла нам два месяца спустя избежать жестокого поражения от хозяев Зимних Игр.

В середине декабре 2009-го наши футболисты зализывали душевные и физические раны на тропических островах, а люди, решавшие организационные и финансовые вопросы отечественного футбола, заботились об их благополучии.

Тогдашний президент «Локо» Николай Наумов рассуждал о том, что Кержаков Саша стоит не меньше Саши Алиева. Забавно, что Александр-питерский в ту зиму перебрался из московского «Динамо», где был лучшим бомбардиром, в «Зенит», где в год возвращения сделал дубль, выиграв Кубок и чемпионат, а вот его киевский тезка (пусть и рожденный в Хабаровске) в своей карьере явно катился под горку.

В те же дни кумир российских болельщиков образца 2008 года Гус Хиддинк открывал симпозиум Голландской футбольной академии. Позор Марибора и выжимание денег из РФС и из «Анжи» нашему футболу вместе с Гусом еще предстояло пережить.

Ну, а допинговая история защитников ЦСКА и сборной России Игнашевича и Березуцкого, к счастью для них и их клуба, закончилась относительно безболезненно. Чего не скажешь, увы, о сборной  и ее обороне…

Номер 18000
Номер 18000

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Наш юбилей: первый номер, первая обложкаНаш юбилей: первый номер, первая обложкаВсе юбилейные обложки «Советского спорта». Номер 1Номер 19 000: Девушки, зима и переход ГлушаковаНомер 19 000: Девушки, зима и переход ГлушаковаВсе юбилейные обложки «Советского спорта». Номер 19 000Номер 17 000: Проводы Малкина, суровый Босс и Уткин о договорнякахНомер 17 000: Проводы Малкина, суровый Босс и Уткин о договорнякахВсе юбилейные обложки «Советского спорта». Номер 17 000Номер 16 000: Большой Босс и нестареющий КаменскийНомер 16 000: Большой Босс и нестареющий КаменскийВсе юбилейные обложки «Советского спорта». Номер 16 000Номер 15 000: Буре, Кафельников и неправильный прогнозНомер 15 000: Буре, Кафельников и неправильный прогнозВсе юбилейные обложки «Советского спорта». Номер 15 000Номер 14 000: Обида «Водника» и жвачка для ТолстыхНомер 14 000: Обида «Водника» и жвачка для ТолстыхВсе юбилейные обложки «Советского спорта». Номер 14 000Номер 13 000: спецкоры Доброй волиНомер 13 000: спецкоры Доброй волиВсе юбилейные обложки «Советского спорта». Номер 13 000Номер 12 000: весенний футбол и борьба двух системНомер 12 000: весенний футбол и борьба двух системВсе юбилейные обложки «Советского спорта». Номер 12 000Номер 11 000: Дасаев против ван ГалаНомер 11 000: Дасаев против ван ГалаВсе юбилейные обложки «Советского спорта». Номер 11 000Номер 10 000: И Мишка улетаетНомер 10 000: И Мишка улетаетВсе юбилейные обложки «Советского спорта». Номер 10 000Номер 9000: Марафон и фотофинишНомер 9000: Марафон и фотофинишВсе юбилейные обложки «Советского спорта». Номер 9000Номер 8000: Все на сдачу норм ГТО!Номер 8000: Все на сдачу норм ГТО!Все юбилейные обложки «Советского спорта». Номер 8000Номер 7000: Таль в ТаллинеНомер 7000: Таль в ТаллинеВсе юбилейные обложки «Советского спорта». Номер 7000Номер 6000: Волейболисты, Брежнев дал приказ!Номер 6000: Волейболисты, Брежнев дал приказ!Все юбилейные обложки «Советского спорта». Номер 6000Номер 5000: физкульт-привет!Номер 5000: физкульт-привет!Все юбилейные обложки «Советского спорта». Номер 5000Номер 4000: гиганты и маршалыНомер 4000: гиганты и маршалыВсе юбилейные обложки «Советского спорта». Номер 4000Номер 3000: Грачева прилетелаНомер 3000: Грачева прилетелаВсе юбилейные обложки «Советского спорта». Номер 3000Номер 2000: приезжайте к нам на Колыму!Номер 2000: приезжайте к нам на Колыму!Все юбилейные обложки «Советского спорта». Номер 2000Номер 1000: с гранатой и винтовкойНомер 1000: с гранатой и винтовкойВсе юбилейные обложки «Советского спорта». Номер 1000

Cпецпредложение