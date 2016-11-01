Номер 18 000: Между Марибором и Ванкувером

Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 18000-го номера «Советского спорта».

Страна с трудом выбиралась из последствий кризиса 2008-го года, а спортсмены вторично примеряли кафтан «третьей спортивной державы» - после Пекина-2008, где нас вновь, как и в Афинах, опередили не только супермены из США, но и роботы из Поднебесной.



Впрочем, на зимних Играх в Ванкувере нас ждал еще более болезненный удар. Мы давно - с 2002-го - года не стояли в хоккее на олимпийском пьедестале. И вот уж в Канаде- то – надеялись болельщики, - с командой-мечтой и тренером, который сам завоевывал олимпийское золото в далеком 1992-м, нас ждет успех! «Паровозик до Ванкувера» - милое такое название для главного анонса на обложке, где маститый Вячеслав Быков гонял вкруговую по льду тех, кто не забил буллиты на тренировке в московском «Мегаспорте» перед Кубком Первого канала. Жесткая метода тренировок, увы, не помогла нам два месяца спустя избежать жестокого поражения от хозяев Зимних Игр.

В середине декабре 2009-го наши футболисты зализывали душевные и физические раны на тропических островах, а люди, решавшие организационные и финансовые вопросы отечественного футбола, заботились об их благополучии.

Тогдашний президент «Локо» Николай Наумов рассуждал о том, что Кержаков Саша стоит не меньше Саши Алиева. Забавно, что Александр-питерский в ту зиму перебрался из московского «Динамо», где был лучшим бомбардиром, в «Зенит», где в год возвращения сделал дубль, выиграв Кубок и чемпионат, а вот его киевский тезка (пусть и рожденный в Хабаровске) в своей карьере явно катился под горку.

В те же дни кумир российских болельщиков образца 2008 года Гус Хиддинк открывал симпозиум Голландской футбольной академии. Позор Марибора и выжимание денег из РФС и из «Анжи» нашему футболу вместе с Гусом еще предстояло пережить.

Ну, а допинговая история защитников ЦСКА и сборной России Игнашевича и Березуцкого, к счастью для них и их клуба, закончилась относительно безболезненно. Чего не скажешь, увы, о сборной и ее обороне…