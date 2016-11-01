Номер 18 000: Между Марибором и Ванкувером
Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 18000-го номера «Советского спорта».
Страна
с трудом выбиралась из последствий кризиса 2008-го года, а спортсмены вторично примеряли кафтан «третьей спортивной
державы» - после Пекина-2008, где нас вновь, как и в Афинах, опередили не
только супермены из США, но и роботы из Поднебесной.
Впрочем,
на зимних Играх в Ванкувере нас ждал еще более болезненный удар. Мы давно - с
2002-го - года не стояли в хоккее на олимпийском пьедестале. И вот уж в Канаде- то – надеялись болельщики, - с командой-мечтой и тренером, который
сам завоевывал олимпийское золото в
далеком 1992-м, нас ждет успех! «Паровозик до Ванкувера» - милое такое
название для главного анонса на обложке, где маститый Вячеслав Быков гонял
вкруговую по льду тех, кто не забил буллиты на тренировке в московском
«Мегаспорте» перед Кубком Первого канала. Жесткая метода тренировок, увы, не
помогла нам два месяца спустя избежать жестокого поражения от хозяев Зимних
Игр.
В
середине декабре 2009-го наши футболисты зализывали душевные и физические раны
на тропических островах, а люди, решавшие организационные и финансовые вопросы
отечественного футбола, заботились об их благополучии.
Тогдашний
президент «Локо» Николай Наумов рассуждал о том, что Кержаков Саша стоит не
меньше Саши Алиева. Забавно, что Александр-питерский в ту зиму перебрался из московского
«Динамо», где был лучшим бомбардиром, в «Зенит», где в год возвращения сделал
дубль, выиграв Кубок и чемпионат, а вот его киевский тезка (пусть и рожденный в
Хабаровске) в своей карьере явно катился под горку.
В
те же дни кумир российских болельщиков образца 2008 года Гус Хиддинк открывал
симпозиум Голландской футбольной академии. Позор Марибора и выжимание денег из РФС
и из «Анжи» нашему футболу вместе с Гусом еще предстояло пережить.
Ну, а допинговая история защитников ЦСКА и сборной России Игнашевича и Березуцкого, к счастью для них и их клуба, закончилась относительно безболезненно. Чего не скажешь, увы, о сборной и ее обороне…