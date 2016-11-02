В не порванных штанах

Евгений Гинер пообещал, что прежний армейский клуб мы увидим уже в матче Лиги чемпионов против «Монако». «Советский спорт» попытался разобраться, на чем основан оптимизм президента ПФК ЦСКА, которого футболисты в последнее время победами не радуют.

Во вторник Евгений Гинер выступал в прямом эфире ТК «Матч», который 1 ноября отметил свой первый день рождения. Но в компании Дмитрия Губерниева и Софьи Тартаковой президент появился не столько для того, чтобы поздравить «Матч», сколько чтобы успокоить поклонников ЦСКА, недовольных тем, как армейцы играют этой осенью. А кого могут порадовать 5 поражений в последних десяти матчах (считая все турниры) при 3 ничьих и 2 победах?!

За происходящее президент взял отчасти вину на себя: «Может, не очень грамотно сработали в летнее трансферное окно. Но летом важнее всего было достроить стадион. Широко шагая, можно штаны порвать». Полагаю, это надо понять так: мы потратили 350 миллионов на новую арену, но, в то же время, сохранили конкурентоспособную команду, способную остаться главным персонажем в чемпионате России.

Уникальный стадион действительно красавец, никто не спорит, хотя 38-этажная офисная башня светится пока лишь тусклыми огоньками аварийного освещения. Большинство скайбоксов, говорят, раскуплено, но биения жизни в них пока как-то не ощущается. Впрочем, со временем арендаторы, скорее всего, придут. Вот только какой футбол и в чьем исполнении они увидят? Кому будет составлять конкуренцию ЦСКА - «Зениту» со «Спартаком» и «Краснодаром» или «Уфе» с «Оренбургом» и «Уралом»?

Гинер вновь успокаивает: «Хотя среди основных футболистов много травмированных, больше стало играть молодых футболистов, наших воспитанников. Во всем надо искать хорошее». Конечно, здорово, что постоянно выходит в стартовом составе 20-летний Александр Головин, но его мы знаем еще по сборной на Евро. Два матча провел 19-летний полузащитник Астемир Гордюшенко.

Однако это все. Остальные ждут своего часа, и когда он наступит, не знает даже Леонид Слуцкий. Главный тренер вообще не мастак работать на перспективу, да и желания особого никогда не испытывал. Философия простая: какая перспектива, если после 5 поражений подряд тебя уволят?

Если ЦСКА оступится в Монако, это будет четвертая неудача армейцев в октябре. Не подряд, но выводы могут последовать, тем более что 6 ноября в Москву приедет неуступчивый «Амкар», пропустивший меньше всех голов в премьер-лиге (всего 6).

Впрочем, Гинер вновь заверяет, что все под контролем: «Доверие Слуцкому полноценное, он это знает. Что касается давления, то если человек считает себя сильным тренером и работает в топ-клубе, должен держать удар». На фоне накопленной после Евро-2016 усталости делать это Слуцкому становится все сложней. Да и команда уже не та, что была в 2009-м, когда он пришел в ЦСКА, с которым впоследствии выиграл 3 чемпионских титула.

Впрочем, матч против «Монако» - прекрасная возможность дать понять болельщикам, что на выставке ван Гога, то бишь, в РФПЛ, ЦСКА по-прежнему главный персонаж.