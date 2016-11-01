Номер 19 000: Девушки, зима и переход Глушакова
Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 19000-го номера «Советского спорта».
До
старта зимних Олимпийских игр в Сочи остается всего-то 233 дня – и планета еще
не знает, какая это будет бомба!
Тем временем, во
второй раз в стране, большая часть которой лежит в зоне вечной мерзлоты и в
местах, непригодных для проживания человека разумного, футбольный чемпионат
проводится по системе «осень–весна» (привет экс-главе РФС Фурсенко!). И, естественно, главная спортивная газета стран не может не дать
календарь этого турнира, первому кругу которого под завывание метелей предстоит
завершиться в декабре.
Именно
тогда, в июне 2013-го, в «Спартак» из «Локомотива» перешел будущий капитан
красно-белых Денис Глушаков, заявивший, что он хотел бы выигрывать титулы с
легендарной командой – правда, до сих пор с титулами как-то не складывалось.
Ну
а во Владивостоке из пены морской родился клуб КХЛ с громким именем «Адмирал»,
что в «Советском спорте» тогда посчитали достойным выноса на обложку. Надо же
было дать понять и хоккеистам, и фанатам лучшей игры на льду, насколько теперь
удлиняются их командировки на Дальний Восток нашей необъятной родины…
Главным
же событием середины июня наше издание сочло то, что случилось с женской
баскетбольной сборной во Франции.
Чемпионки
Европы образца 2011 года россиянки пару лет спустя на паркете дворца спорта в
Ванне (кстати, наименее вместительной из всех пяти арен турнира) не смогли
пройти даже во второй круг турнира, несмотря на выигрыш накануне у сборной
Италии с разницей в 6 очков. И то, что в нашей группе В выступали будущие
чемпионки Старого Света испанки, которым мы в первый же день уступили в пять
очков, вряд ли может служить оправданием, ведь потом был необъяснимый проигрыш
Швеции.
И
потому на нашей обложке крик сожаления: «Королевы, где вы?».
И правда, где они, прежние королевы блок-шотов, трехочковых и стремительных проходов? Некому входить в горящие избы и решать вопросы торможения коней…