Номер 19 000: Девушки, зима и переход Глушакова

Очередной выпуск нашего юбилейного сериала: обложка 19000-го номера «Советского спорта».

До старта зимних Олимпийских игр в Сочи остается всего-то 233 дня – и планета еще не знает, какая это будет бомба!

Тем временем, во второй раз в стране, большая часть которой лежит в зоне вечной мерзлоты и в местах, непригодных для проживания человека разумного, футбольный чемпионат проводится по системе «осень–весна» (привет экс-главе РФС Фурсенко!). И, естественно, главная спортивная газета стран не может не дать календарь этого турнира, первому кругу которого под завывание метелей предстоит завершиться в декабре.

Именно тогда, в июне 2013-го, в «Спартак» из «Локомотива» перешел будущий капитан красно-белых Денис Глушаков, заявивший, что он хотел бы выигрывать титулы с легендарной командой – правда, до сих пор с титулами как-то не складывалось.

Ну а во Владивостоке из пены морской родился клуб КХЛ с громким именем «Адмирал», что в «Советском спорте» тогда посчитали достойным выноса на обложку. Надо же было дать понять и хоккеистам, и фанатам лучшей игры на льду, насколько теперь удлиняются их командировки на Дальний Восток нашей необъятной родины…

Главным же событием середины июня наше издание сочло то, что случилось с женской баскетбольной сборной во Франции.

Чемпионки Европы образца 2011 года россиянки пару лет спустя на паркете дворца спорта в Ванне (кстати, наименее вместительной из всех пяти арен турнира) не смогли пройти даже во второй круг турнира, несмотря на выигрыш накануне у сборной Италии с разницей в 6 очков. И то, что в нашей группе В выступали будущие чемпионки Старого Света испанки, которым мы в первый же день уступили в пять очков, вряд ли может служить оправданием, ведь потом был необъяснимый проигрыш Швеции.

И потому на нашей обложке крик сожаления: «Королевы, где вы?».

И правда, где они, прежние королевы блок-шотов, трехочковых и стремительных проходов? Некому входить в горящие избы и решать вопросы торможения коней…