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Владислав Третьяк: Может, и много команд в КХЛ. Давайте думать, считать (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владислав Третьяк
Владислав ТретьякИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» побеседовал с президентом ФХР Владиславом Третьяком.

- Что вы скажете об этом составе сборной России?
- Знарок – молодец. Мы пробуем молодежь. То же самое делает НХЛ на чемпионатах мира и Кубке мира. Сегодняшние звезды – одно. А что дальше? Но мы видим, что молодежная команда всегда при медалях, юношеская команда неплохая. Но мы должны дать ребятам проявить себя, сделать шаг вперед.

Помню, мне в 17 лет сказали, что в сборную взяли. Так я две ночи не спал! Поймите чувства этих парней. Посмотрите, как молодые звезды Северной Америки на Кубке мира играли. Они уже мастера, но им нужно имя заработать.

И теперь есть шанс на Евротуре. Но мы все равно ставим задачу победить.

- Тяжело будет.
- А когда бывает легко? Зато увидим наши перспективы на будущее.

- Но вдруг все три матча проиграют?
- Я думаю, обойдется без этого. Но за результат все равно спросим. Если ты спортсмен – то выходи на лед и сражайся за первое место.

- Сейчас видны проблемы у иностранных клубов КХЛ – у «Йокерита», «Куньлуня», рижского «Динамо». Может, нам сократить лигу и сделать упор на российские команды?
- Вы же помните задумку, когда создавали КХЛ. Это должна быть лига международного плана. Чтобы наш флаг поднимали не только в России, но и в других странах. Нам важно объединять хоккеистов.

Может, и много команд. Надо подумать, все посчитать. Вот Борис Майоров выступил в «Советском спорте», что КХЛ должна состоять из 16 команд.

- Но ведь у «Куньлуня» совсем плохо с болельщиками.
- Хоккей – новый вид спорта. Они должны работать с людьми. Китайцев-то много. Нужно им показать продукт, продать его на телевидение. Этим надо заниматься. И думаю, со временем народ пойдет.

- Недавно шумела история с вратарем «Адмирала» Иваном Налимовым, который уехал играть в предсезонных матчах за «Чикаго» - при действующем контракте в КХЛ. Как избегать таких ситуаций?
- Надо было правильно все сделать. Вывести игрока из-под контракта на время, а потом вернуть. Наверное, «Адмирал» не ожидал, что будет такой резонанс. Но по-человечески их тоже можно понять. Они отправили вратаря, чтобы он набрался опыта. С другой стороны представляете, к нам бы кто-нибудь приехал из НХЛ с действующим контрактом. Это просто несолидно. Нам бы заокеанская лига через секунду выразила бы свое недовольство.

- Ваша точка зрения о том, что СКА так доминирует в КХЛ? Не ослабляет ли это сборную?
- Нет. То же самое было с ЦСКА в советское время. Помню, мы в мой последний год вообще ни в одном матче не проиграли. Лишь одну ничью сгоняли. Зато всех побеждали на международном уровне.

Не хочу сказать, что у Санкт-Петербурга все легко получается. Есть и сложные матчи, и не всегда они побеждают. Но база есть. Я посмотрел – большинство игроков сборной оттуда.

Вообще в КХЛ во многих матчах бьются. Посмотрите, какая плотность в таблице. А плей-офф – отдельная песня. И еще вопрос, кто дойдет до финала.

- Не думаете ли, что в этой сборной России не хватает нескольких опытных игроков, чтобы за ними тянулась молодежь?
- Видимо на Кубке Первого канала так и будет. Дома надо побеждать обязательно! Добавят звездочек побольше. А тут после Кубка мира решили, что пусть молодежь проявит себя в Финляндии.

- Кто лучше играет в этом году – Сорокин или Шестеркин?
- Оба хороши. Сорокин вообще очень стабилен. Очень хорош Шестеркин. Главное, что они иностранных вратарей переигрывают. Тот же Коскинен в СКА – профи, но Шестеркин показывает лучше результат. Хотя финский голкипер и в сборную привлекается, и опыта у него больше. Но я как президент ФХР заинтересован в русских вратарях. Поэтому очень рад, что играют именно они.

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