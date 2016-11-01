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Леонид Слуцкий: Акинфеев — олицетворение российского футбола

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игорь Акинфеев
Игорь АкинфеевИсточник: «Советский спорт»

На предматчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА сказал, что не чувствует сверхдавления.

Первые вопросы пресса адресовала защитнику армейцев Геогрию Щенникову.

- Уже ощущаете себя опытным футболистом, несущим ответственность на поле?
- Есть и более опытные, те, кто считается костяком. А ответственность у нас ощущают все футболисты.

- Психологически отошли от поражения в российском дерби? Или есть напряжение, подавленность?
- Напряжения и подавленности не чувствуется. Надо забыть субботнюю игру и удачно выступить против «Монако».

- Первый матч против «Монако» - один из лучших в этом сезоне для ЦСКА. Что случилось с командой в перерыве?
- Ничего особенного. Действительно играли хорошо, но втором тайме стали почему-то действовать на удержание счета. И в итоге не удержали.

- ЦСКА выиграл только один из последних восьми матчах. Что чувствуете в этой связи?
- Настроение в команде нормальное, можно даже сказать, - хорошее, все готовятся к предстоящей игре.

- Кто самый опасный в «Монако», как думаете?
- Вся команда сильная, не зря она идет в лидерах французского чемпионата.

Голосование: Как завершится матч «Монако» – ЦСКА?

Затем слово предоставили главному тренеру ЦСКА.

- Будет ли заявка отличаться хоть одной фамилией от заявки на матч против «Спартака»?
- Нет. В ней будет 17 человек, как и в субботу.

- Удачный выход Страндберга в последней игре — дилемма для вас при выборе кандидатуры форварда?
- Да. У нас не такое большое количество вариантов, но кто бы ни появился с первых минут, Странберг или Траоре, у второго нападающего тоже будет возможность проявить себя.

- Можете сказать, что Акинфеев достиг уровня Яшина?
- В каждой эпохе у нас в стране был свой великий вратарь. Яшин, Дасаев, теперь Акинфеев, которому принадлежит несколько рекордов. Мне сложно сравнивать эпохи, но то, что Акинфеев олицетворение современного российского футбола, это уж точно.

- Гинер сказал, что кредит доверия к вам безграничен. Это помогает справляться с давлением?
- Меня волнуют проблемы, которые внутри команды, концентрируюсь на них. Все тренеры так работают. Порой бывает болезненно. А ко всему что снаружи, приходится относиться иначе. Слова президента приятны, но не могу сказать, что чувствую сверхдавление в настоящее время.

- В последнее время ЦСКА много критикуют. Как оцениваете шансы в трех оставшихся матчах? Стоит ли замахиваться на Лигу чемпионов или сосредоточиться на Лиге Европы?
- Вряд ли эти цели отделимы одна от другой. Считаю, что достойно выступаем в Лиге чемпионов. «Тоттенхэму» уступили с разницей в один мяч, «Монако» вполне могли победить. Ставим задачи перед каждым следующим поединком.  Пока есть шансы выйти из группы, глупо было бы от него отказываться.

- Сегодня объявлен состав сборной. Станислав Черчесов сказал, что для Головина  отсутствие Еременко и Дзагоева стало стимулом движения вперед. Согласны?
- Он и при них играл по 90 минут с самого начала сезона. Не думаю, что перераспределение функций в команде как-то сказалось на игре Головина. Он стабилен на протяжении всего сезона, но может играть более качественно и результативно. Как всякому молодому ему есть куда расти.  

- Насколько для вас принципиально, здоров Фалькако или нет?
- Очень качественный форвард, но и другие игроки атаки «Монако» сильны. С Фалькао или без наш соперник остается очень опасной командой.

- Невыразительная игра против Спартака — следствие мяча, пропущенного в концовке игры против «Монако»?
- После «Монако» мы еще играли с «Локомотивом», так что не вижу тут какой-то связи.

Матч

Монако - ЦСКА

Место и дата

02 ноября 22:45, Луи II, Текстовая трансляция

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