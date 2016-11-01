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Радамель Фалькао: Я к вам не приеду? Посмотрим

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Радамель Фалькао
Радамель ФалькаоИсточник: Reuters

 Нападающий «Монако» Радамель Фалькао поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

- Это второе ваше участие в Лиге чемпионов вместе с «Монако». И пока вам не слишком везет. Почему?
- Прежде всего я рад, что вообще играю в Лиге чемпионов. Думаю, в этом году «Монако» играет лучше, чем в прошлом. И ЦСКА в среду мы обыграем.

- Чего ждете от матча с армейцами?
- У нас есть большая вероятность отобраться в следующий этап, и мы сконцентрированы на этой задаче всей командой. Но ЦСКА очень хорошая команда, что она и доказала в Москве, в первом матче. Будет трудно.

- В январе 2014 вы получили травму, после которой попробовали себя в Англии. Может, нужно было остаться в «Монако»?
- Сложный вопрос. В любом случае, я приобрел бесценный опыт. И хорошо, что теперь я снова в «Монако». Верю — у меня все получится.

- В этом сезоне у вас снова были травмы: повреждение бедро и сотрясение мозга. Не помешает ли это в среду?
- Травмы — вообще неотъемлемая часть футбола. Я буду играть в среду и постараюсь выиграть.

- Матчи Лиги чемпионов — удовольствие для вас?
- Это моменты счастья, это возможности, которые дарит нам жизнь.

- Вы уже встречались со «Спартаком» и ЦСКА, когда играли за «Порту». После этого фраза: «Фалько к нам не приедет» стала в России знаменитой. Есть ли надежда, что все-таки приедете когда-нибудь?
- Никогда не думал об этом, но никто не знает, как все сложится. Россия — великая страна с прекрасной инфраструктурой, там играли прекрасные футболисты, Халк, например. Там благоустроенные города, взять ту же Москву. Но сегодня у меня нет ответа на ваш вопрос.


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