Радамель Фалькао: Я к вам не приеду? Посмотрим

Радамель Фалькао Источник: Reuters

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.



- Это второе ваше участие в Лиге чемпионов вместе с «Монако». И пока вам не слишком везет. Почему?

- Прежде всего я рад, что вообще играю в Лиге чемпионов. Думаю, в этом году «Монако» играет лучше, чем в прошлом. И ЦСКА в среду мы обыграем.

- Чего ждете от матча с армейцами?

- У нас есть большая вероятность отобраться в следующий этап, и мы сконцентрированы на этой задаче всей командой. Но ЦСКА очень хорошая команда, что она и доказала в Москве, в первом матче. Будет трудно.

- В январе 2014 вы получили травму, после которой попробовали себя в Англии. Может, нужно было остаться в «Монако»?

- Сложный вопрос. В любом случае, я приобрел бесценный опыт. И хорошо, что теперь я снова в «Монако». Верю — у меня все получится.

- В этом сезоне у вас снова были травмы: повреждение бедро и сотрясение мозга. Не помешает ли это в среду?

- Травмы — вообще неотъемлемая часть футбола. Я буду играть в среду и постараюсь выиграть.

- Матчи Лиги чемпионов — удовольствие для вас?

- Это моменты счастья, это возможности, которые дарит нам жизнь.

- Вы уже встречались со «Спартаком» и ЦСКА, когда играли за «Порту». После этого фраза: «Фалько к нам не приедет» стала в России знаменитой. Есть ли надежда, что все-таки приедете когда-нибудь?

- Никогда не думал об этом, но никто не знает, как все сложится. Россия — великая страна с прекрасной инфраструктурой, там играли прекрасные футболисты, Халк, например. Там благоустроенные города, взять ту же Москву. Но сегодня у меня нет ответа на ваш вопрос.