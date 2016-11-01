Анатолий Голышев: В сборной хочу перезагрузиться
Лидер атак «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал об отставке главного тренера клуба Андрея Разина, поделился впечатлениями от пребывания в сборной и обещал вернуться в Екатеринбург с новым силами и в отличном настроении.
- Анатолий, от кого
узнали об отставке Разина?
- Когда улетал из Екатеринбурга в Москву. К сожалению, мы пока на 12-м месте, очков маловато. Да и шайба не хочет заходить в чужие ворота. А в наши – добро пожаловать, залетает по случаю и без. Моменты создаем – забить не можем. «Магнитке» вот проиграли 0:6, хотя по моментам не уступили. В Казани получили 0:5 не по игре.
- Ожидали такой
развязки с Разиным?
- Ходили разговоры. Проигрывали, недобирали очков. Обстановка не из приятных.
- Разин в вашем
отношении применил кнут – отправил в фарм-клуб из Нижнего Тагила.
- Принял эту командировку как должное. Меня вызывал генеральный менеджер Олег Гросс и сказал, что надо ехать. Я поехал, провел там четыре матча, забил. Потом вернулся. В последних играх тренеры сняли с моего свитера букву «А». Капитана (Петра Коукала. – Прим. Авт.) тоже поменяли.
- С Прохоркиным,
которого в позапрошлом сезоне тоже ссылали в фарм-клуб, только из ЦСКА в
Воронеж, эту ситуацию обсуждали?
- Да перебросились парой слов. Обменялись впечатлениями.
- И как вам Высшая
лига?
- Приличный уровень. Хотя скорости немного ниже, чем в КХЛ.
- Чего ждете от Кубка
Карьяла?
- Постараюсь в сборной очиститься от негативных эмоций, перезагрузиться.
- Свой первый вызов в
главную команду страны помните?
- А как же! Поехал в прошлом феврале в Чехию. Хорошая у нас молодая команда собралась. Парни амбициозные. Все горели желанием победить.
- А с ними «дядька
Черномор» - опытный и титулованный Александр Семин, которого назначили
капитаном команды. Сейчас такого нет.
- У нас тоже есть опытные ребята – кто-то даже на Олимпиаде в Сочи сыграл, на чемпионате мира. Пора нам брать ответственность. Я, например, в Чехии имел хорошие возможности, но не забил. Надеюсь наверстать упущенное в Хельсинки.
- Этот кто-то из
сочинской сборной – Ничушкин, с которым вас поставили в одну тройку.
- В центре у нас – Светлаков, в защите Ожиганов и Киселевич. Я оказался в армейском окружении.
- О новом главном
тренере «Автомобилиста» Владимире Крикунове что-нибудь знаете?
- Опытный тренер, требовательный. Спуску не даст никому.
- О его баллонах
ходят легенды…
- Баллоны? И что? У Разина тоже были баллоны.
- А еще Владимир
Васильевич дал путевку в большую хоккейную жизнь Дацюку.
- Правда? Не знал.
- Хотели бы сыграть с
Волшебником в сборной?
- А кто не хочет?! Но для этого надо хотя бы закрепиться в сборной. Я уж постараюсь…