Анатолий Голышев: В сборной хочу перезагрузиться

Олег Знарок, Валерий Ничушкин и Анатолий Голышев Источник: РИА «Новости»

Лидер атак «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал об отставке главного тренера клуба Андрея Разина, поделился впечатлениями от пребывания в сборной и обещал вернуться в Екатеринбург с новым силами и в отличном настроении.

- Анатолий, от кого узнали об отставке Разина?

- Когда улетал из Екатеринбурга в Москву. К сожалению, мы пока на 12-м месте, очков маловато. Да и шайба не хочет заходить в чужие ворота. А в наши – добро пожаловать, залетает по случаю и без. Моменты создаем – забить не можем. «Магнитке» вот проиграли 0:6, хотя по моментам не уступили. В Казани получили 0:5 не по игре.

- Ожидали такой развязки с Разиным?

- Ходили разговоры. Проигрывали, недобирали очков. Обстановка не из приятных.

- Разин в вашем отношении применил кнут – отправил в фарм-клуб из Нижнего Тагила.

- Принял эту командировку как должное. Меня вызывал генеральный менеджер Олег Гросс и сказал, что надо ехать. Я поехал, провел там четыре матча, забил. Потом вернулся. В последних играх тренеры сняли с моего свитера букву «А». Капитана (Петра Коукала. – Прим. Авт.) тоже поменяли.

- С Прохоркиным, которого в позапрошлом сезоне тоже ссылали в фарм-клуб, только из ЦСКА в Воронеж, эту ситуацию обсуждали?

- Да перебросились парой слов. Обменялись впечатлениями.

- И как вам Высшая лига?

- Приличный уровень. Хотя скорости немного ниже, чем в КХЛ.

- Чего ждете от Кубка Карьяла?

- Постараюсь в сборной очиститься от негативных эмоций, перезагрузиться.

- Свой первый вызов в главную команду страны помните?

- А как же! Поехал в прошлом феврале в Чехию. Хорошая у нас молодая команда собралась. Парни амбициозные. Все горели желанием победить.

- А с ними «дядька Черномор» - опытный и титулованный Александр Семин, которого назначили капитаном команды. Сейчас такого нет.

- У нас тоже есть опытные ребята – кто-то даже на Олимпиаде в Сочи сыграл, на чемпионате мира. Пора нам брать ответственность. Я, например, в Чехии имел хорошие возможности, но не забил. Надеюсь наверстать упущенное в Хельсинки.

- Этот кто-то из сочинской сборной – Ничушкин, с которым вас поставили в одну тройку.

- В центре у нас – Светлаков, в защите Ожиганов и Киселевич. Я оказался в армейском окружении.

- О новом главном тренере «Автомобилиста» Владимире Крикунове что-нибудь знаете?

- Опытный тренер, требовательный. Спуску не даст никому.

- О его баллонах ходят легенды…

- Баллоны? И что? У Разина тоже были баллоны.

- А еще Владимир Васильевич дал путевку в большую хоккейную жизнь Дацюку.

- Правда? Не знал.

- Хотели бы сыграть с Волшебником в сборной?

- А кто не хочет?! Но для этого надо хотя бы закрепиться в сборной. Я уж постараюсь…