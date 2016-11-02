«Они не могут прессинговать лучше». Как игроки «Сити» доказали обратное

«Советский спорт» подвел итоги центрального матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Барселона» (3:1).

Признайтесь, многие из вас были уверены, что каталонский клуб вновь окажется сильнее «горожан». Может, потому что об этом говорила статистика личных встреч, а возможно, некоторые просто верят в «проклятие Гвардиолы», который еще ни разу не обыгрывал свою бывшую команду.



Первые минуты игры на «Этихад» – никаких сюрпризов. Все предсказуемо. «Барселона» взялась контролировать мяч, а «Сити», судя по всему, выжидал. И ведь не зря!

Хозяева сделали ставку на контратаки через Рахима Стерлинга, который, очевидно, старался оказывать давление на фланг Люка Диня. Все это начало приносить свои плоды, поскольку француз «заработал» желтую карточку уже на 7-й минуте, но арбитр этой встречи Виктор Кашши решил пожалеть игрока гостей.



Источник фото: Twitter

Многие в нашей стране жалуются на судейство, мол, что за предвзятость!? Почему судьи «душат» команду? Вот, матч Лиги чемпионов, центральная встреча тура и тут мы видим, что судья принимает очень странные решения. А точнее, ошибочные.

После первого фола, Динь еще раз сбивает Стерлинга, срывая опасную контратаку, но опять рефери ограничивается лишь устным предупреждением. Стерлинг, в свою очередь, не спорит, а лишь продолжает выполнять установки тренера, за что ему можно лишь поаплодировать.

Но момент, который произошел на 11-й минуте, должен был дать этой игре абсолютно другую историю…

Что случилось?

Вновь, как и как требовал Гвардиола, Стерлинг убежал по правому флангу, ворвался в штрафную и был сбит защитником «Барселоны», но Кашши вместо того, чтобы назначить одиннадцатиметровый, показал желтую карточку футболисту «Сити» за симуляцию. Посмотрите сами.

It looked like contact on Raheem Sterling, but the referee books the City player rather than pointing to the spot. https://t.co/luEFYBvNd4 — Sporting Index (@sportingindex) 1 ноября 2016 г.

Теперь представьте, что бы было, если бы наш арбитр допустил подобное в московском дерби. Как бы игроки «пострадавшей» команды продолжали матч? А Гвардиола, кстати, даже со своего места не встал.

Возвращаясь к игре на «Этихад», стоит отметить, что Хосеп научил своих футболистов не обращать внимания на решения судей и побеждать, прежде всего, самих себя, свои эмоции и продолжать игру.

«Манчестер Сити» всегда был командой высокого уровня, которой не хватало лишь правильного настроя на игру. А если быть точнее, тренера, который несмотря на свои успехи, все равно предельно мотивирован.

Возвращаясь к матчу, стоит отметить , что у Серхио Агуэро был шанс забить первый гол в этой встрече с трех метров, но защитник «Барселоны» не дал аргентинцу отличиться, подставив ногу. Рикошет, и «Барселона» в контратаке умудряется забить. Буквально через пару минут новичок «горожан» Илкай Гюндоган с передачи Стерлинга отыграл один мяч. Немец, кстати, позже забьет и третий гол в ворота «Барселоны».

Но как?

Гвардиола после пропущенного мяча отказался от идеи выиграть эту встречу на контратаках и дал команду прессинговать. Его игроки «набросились» на своих соперников, не давая начать игру в центре поля, не говоря уже о доставке мяча нападающим. Все это привело к ошибкам. Хосеп знал, что отсутствие Жерара Пике и Жорди Альбы (двух игроков основы) в какой то момент даст о себе знать. Ведь у Диня с Умтити нет на данный момент никакой сыгранности. Оба они пришли в команду летом и пока еще не участвовали в подобных матчах.

В середине второго тайма казалось, что «Манчестер Сити» принимает на своем поле команду из Любительской лиги. Прессинг на чужой половине поля – соперник теряет мяч, опасный момент. И так по кругу, пока Кевин Де Брюйне не забил великолепный гол со штрафного.





Сейчас самое время вспомнить, что сказал наставник «Барселоны» Луис Энрике перед сегодняшней игрой:

«Матч будет похож на предыдущий. Не думаю, что соперник сможет действовать более агрессивно, чем в прошлый раз. Надеюсь, все останется на том же уровне. Две команды хотят одного и того же – больше владеть мячом и использовать всю ширину поля. Если нам оставят свободное пространство, мы воспользуемся им», – уверял Энрике.

Может быть, Энрике просто поторопился, сказав, что «Сити» не умеет прессинговать. В любом случае, как показал матч, английский клуб способен обыграть любого соперника, а выход в полуфинал в прошлом сезоне – далеко не случайность.