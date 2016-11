«Они не могут прессинговать лучше». Как игроки «Сити» доказали обратное

«Советский спорт» подвел итоги центрального матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Барселона» (3:1).

Признайтесь, многие из вас были уверены, что каталонский клуб вновь окажется сильнее «горожан». Может, потому что об этом говорила статистика личных встреч, а возможно, некоторые просто верят в «проклятие Гвардиолы», который еще ни разу не обыгрывал свою бывшую команду.



Первые минуты игры на «Этихад» – никаких сюрпризов. Все предсказуемо. «Барселона» взялась контролировать мяч, а «Сити», судя по всему, выжидал. И ведь не зря!

Хозяева сделали ставку на контратаки через Рахима Стерлинга, который, очевидно, старался оказывать давление на фланг Люка Диня. Все это начало приносить свои плоды, поскольку француз «заработал» желтую карточку уже на 7-й минуте, но арбитр этой встречи Виктор Кашши решил пожалеть игрока гостей.



Многие в нашей стране жалуются на судейство, мол, что за предвзятость!? Почему судьи «душат» команду? Вот, матч Лиги чемпионов, центральная встреча тура и тут мы видим, что судья принимает очень странные решения. А точнее, ошибочные.

После первого фола, Динь еще раз сбивает Стерлинга, срывая опасную контратаку, но опять рефери ограничивается лишь устным предупреждением. Стерлинг, в свою очередь, не спорит, а лишь продолжает выполнять установки тренера, за что ему можно лишь поаплодировать.

Но момент, который произошел на 11-й минуте, должен был дать этой игре абсолютно другую историю…

Что случилось?

Вновь, как и как требовал Гвардиола, Стерлинг убежал по правому флангу, ворвался в штрафную и был сбит защитником «Барселоны», но Кашши вместо того, чтобы назначить одиннадцатиметровый, показал желтую карточку футболисту «Сити» за симуляцию. Посмотрите сами.

