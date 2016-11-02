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Гризманн выгрыз победу. «Ростову» не хватило несколько секунд до ничьей

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фернандо Торрес и Антуан Гризманн
Фернандо Торрес и Антуан ГризманнИсточник: Reuters

«Ростову» не хватило нескольких секунд, чтобы вырвать ничью у финалиста прошлой Лиги чемпионов.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ…

В красно-белых атлетиковских окрестностях тут и там желтые островки. Это болельщики «Ростова», которых в Мадриде собралось немало – около 300 человек. В метро корреспондент «Советского спорта» встретил персональных болельщиков Александра Гацкана из Италии. Алессандро Брамбилла, Даниэль Рицци и Энцо Лабанца приехали из Комо и Милана, чтобы поддержать «Ростов» и капитана Гацкана. Итальянцы стараются посещать все выездные матчи сборной, за которую играет Гацкан. На играх «Ростова» раньше были лишь однажды – в 2015-м.

- Долго ждали момент, чтобы посмотреть на «Ростов» еще раз, - рассказал улыбчивый Алессандро, который является президентом фан-клуба Гацкана из трех человек. – Когда команда вышла в Лигу чемпионов, решили, что обязательно съездим на одну из гостевых игр. Верим в «Ростов» и Александра!

Персональные болельщики Александра Гацкана едут на матч в метро
Персональные болельщики Александра Гацкана едут на матч в метроИсточник: «Советский спорт»

Итальянцы пели песни на весь вагон. И в их компании дорога до стадиона «Висенте Кальдерон» прошла незаметно. Кстати, состояние арены, получившей в 2003 году элитный статус УЕФА, удручает. В следующем году арену, скорее всего, снесут, а команда переедет на «Эстадио Олимпико де Мадрид», где сейчас завершается реконструкция. На месте старика «Висенте» построят парк в честь клуба. Говорят, такое решение повергло в шок болельщиков клуба и они требуют, чтобы переезд отменили…

Но, кажется, это неизбежно. На арену махнули рукой. Пресс-центр в ужасном состоянии, газон – с проплешинами, протекающие потолки... Даже многострадальный «Олимп-2», где играет «Ростов» находится в лучшем состоянии, хотя по возрасту старше испанского лет на 40 лет.

…И РОСТОВЧАН

Стартовый состав «Ростова» угадали почти все испанские газеты. «AS» вообще сделала гид по каждому игроку ростовчан. Больше всего испанцы написали про Азмуна, которого назвали главной ударной силой команды, и про другого иранца – Эззатолахи. Несколько лет назад он был в системе «Атлетико», но так и не сыграл за основную команду.

«Marca» отмечала, что мадридцам придется сложно, так как «Ростов» настроен занять третье место в группе и выйти в плей-офф Лиги Европы.

Перед стартовым свистком стало известно, как сыграли команды болельщиков «Атлетико» и «Ростова». Испанцы обыграли ростовчан 18:2. Игра проходила примерно в 30 километрах от Мадрида и собрала приличное количество зрителей. И «Висенте Кальдерон» в итоге заполнился почти полностью. Оставалось надеяться, что счет не повторится.

Фамилии игроков ростовчан зрители встречали гулом (и гимн Лиги чемпионов до кучи тоже), а про своих пели песни. Красивее всего получилось про Торреса. Его имя фанаты распевали на мотив хита Синатры «I love you baby».

Ближе к 30-й минуте у местных появилась возможность исполнить что-нибудь про Гризманна. Француз получил мяч после скидки… Азмуна. И в падении красиво перекинул Джанаева.

Удивительно, но желто-синие ответили моментально. Полоз вывел Азмуна один на один с вратарем, и иранец точно пробил. Гол и, так сказать, передача буквально за минуту. Учитывая то, что в предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов мадридцы вообще не пропускали – уже достижение.

Весь второй тайм хозяева давили, а гости отбивались. Количество ударов по воротам Джанаева перевалило за три десятка. И переросло-таки в качество. Гризманн забил опять. Ассистент главного арбитра поднял флажок, зафиксировав офсайд, но главный арбитр Крейг Томпсон взятие ворот засчитал. И правда – на повторе видно, что мяч прилетел к французу от головы Гацкана (опять Гризманну пасуют ростовчане!). Вне игры нет. И ничьей с финалистом прошлой Лиги чемпионов – тоже…

Матч

Атлетико - Ростов - 2:1 (1:1)

Голы

Гризманн 28 (1:0). Азмун 30 (1:1). Гризманн 90 (2:1).

Состав

Атлетико: Облак, Луис, Савич, Врсалько, Годин, Габи, Сауль (Гамейро, 58), Коке, Карраско (Корреа, 79), Гризманн, Торрес

Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Ерохин (Препелицэ, 45), Нобоа, Калачёв (Терентьев, 73), Мевля, Гацкан, Азмун (Думбия, 70), Полоз

Предупреждения:

Годин, 44; Коке, 46; Луис, 83 - Калачёв, 46; Азмун, 58; Гацкан, 68; Джанаев, 82

Судья:

Крейг Александер Томсон (Шотландия)

Место и дата

01 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

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