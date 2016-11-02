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Владимир Юрзинов: Нам на Кубке мира сказали прямо: «Русские, хватит спать!»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Юрзинов: Нам на Кубке мира сказали прямо: «Русские, хватит спать!»
Источник: «Советский спорт»

Консультант тренерского штаба сборной России Владимир Юрзинов-старший - о молодой сборной Знарка и проблемах нашего хоккея.

С Владимиром Владимировичем мы встретились на тренировке сборной России в Новогорске. И разговор наш начался с рассуждений о нынешнем молодежном составе нашей команды.

- Говорите для многих молодых игроков это хороший шанс, - усмехнулся Юрзинов. – Так ведь не только для них, но и для нас. Очень интересно! Ребята-то хорошие. И на сборах национальной команды уже бывали. Это же будущее наше… Хотя какое будущее? Это уже сегодня!

- Радует, что все нынешние сборники – на виду и в своих клубах. Даже самые молодые из них. Взять хотя бы ярославскую связку Коршкова и Красковского.

- А вратари?! Сколько их сейчас наших молодых в российских клубах. И ведь как играют. А вы поговорите с ними. Умные, интеллигентные ребята. Приятные в общении. У них даже внешний вид – посмотреть приятно! Хоть, Шестеркин, хоть Сорокин… Поэтому я – двумя руками «за» этот состав. Да и новые имена интересны. Например, Саша Барабанов, который в этом сезоне заявил о себе. А еще новосибирская связка…

Вся эта команда показывает – у нас есть хорошая молодежь. И ей надо давать дорогу. Ребят надо готовить, им надо давать уверенность. Это же в традициях нашего хоккея. Призыв молодых игроков в сборную – это было обязательно. Виктор Тихонов Крутова ввел в сборную в 20 лет. Причем, сразу на ведущие роли. Макаров Сергей – тоже самое. А на защитников посмотрите – здоровенные все! Растут. Я смотрел нашу олимпийскую команду летом в Сочи – там тоже отличные ребята. Их надо только настроить.

- Ну сейчас то им поневоле придется брать ответственность за результат на себя и становиться лидерами команды.

- Вот! И не надо сейчас в состав никаких более опытных. Надо как раз вот этих, молодых. Чтоб они вышли на лед «без спины». Пусть себя покажут. Ведь за спиной у лидеров лидеры не рождаются. В четвертом и третьем звене лидеры никогда не вырастут. Ларионовы и Фетисовы в третьем звене играть не хотели.

- Может одного опытного дядьку им все-таки стоило капитаном назначить?

- Не надо! Не нужны этой команде никакие дядьки. Потому что вот здесь, в этой команде… Они все равны. И они сами это понимают. Что у всех одинаковые возможности. Да вы вспомните прошлый год. Как мы на Евротуре в Москве сильнейшим составом проиграли. А в Чехию потом повезли вот такую же молодежную команду. И они там в феврале, как дали! Настоящие битвы выдали. И нигде не дрогнули. Ни в борьбе, ни в характере. Потому что вышли из-за чужой спины на лидирующие роли. Чего ждать-то? Заниматься ими уже сейчас надо. Пришло их время.

Посмотрите, как нам на Кубке мира сказали: «Эй, русские, посмотрите на нашу молодежь! И кончайте там у себя спать. А то еще немного поспите, а потом узнаете – где вы». Вот что нам североамериканцы там сказали. И даже показали. Да что североамериканцы! Вы посмотрите, кто у нас из молодых сейчас играет в НХЛ. Они же все из Молодежной лиги. Григоренко, Кучеров, Марченко… В КХЛ Гусев разве плох? А ведь это в свое время Фетисов с Буцаевым им внимание уделили. И вот вам результат – ребята растут!

А ведь бывает в наших клубах совсем по-другому. Четыре тренера на лавке. А с молодежью никто не занимается. Как это так?! А надо лезть в молодежные команды. И гонять там мальчишек так, чтоб потом на самом высоком уровне им играть можно было. Вот такое мое мнение…

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