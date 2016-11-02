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«Я выбил мяч не туда...». Вратарь СКА рассказывает, как забил от своих ворот

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ростислав Солдатенко в объятиях игроков СКА, которые поздравляют его с голом
Ростислав Солдатенко в объятиях игроков СКА, которые поздравляют его с голомИсточник: ВКонтакте

«Ой! Ой! Ой!», - это комментарии немногочисленной публики на стадионе в Батайске, где вратарь ростовского СКА Ростислав Солдатенко забил гол ударом от своих ворот в матче ПФЛ против «Чайки». Корреспондент «Советского спорта» позвонил вратарю, которого обсуждали в последние дни почти столько же, сколько Игоря Акинфеева.

- На видео слышно, как кто-то командует, куда вам мяч выбивать: «Ростик, давай сюда!».

- Это главный тренер (Михаил Куприянов - Прим. ред.). Уже не помню, куда именно он говорил мне выбивать мяч, но выбил я точно не туда, куда он просил.

- После гола вы рванули к скамейке запасных и пред кем-то как будто оправдывались. Расскажите.

- К скамейке запасных побежал, потому что хотел, чтобы вся команда порадовалась голу. Но я не оправдывался, а спрашивал: «Я, что ли, забивать должен?». После игры, конечно, про гол были разговоры, тем более он победным стал. Потом у нас был выходной, а во вторник тренер с голом меня снова поздравил. Ну, и ребята меня «травят» постоянно. Говорят, что я теперь – звезда Youtube.

- Насколько понимаю, это не первый ваш гол за СКА.

- Да, но до этого забивал с пенальти. Правда, всего раз. Вот когда за юношей играл, чаще с точки бил.

- Откуда такая тяга к пенальти?

- Потому что уверен: забью!

- Прямо, как Чилаверт.

- Скорее Рожерио Сени. Но при этом не могу сказать, что я взял что-то у них. У меня есть своя система. По-особенному настраиваюсь на удар. Смотрю на вратаря и… Нет, не буду все секреты раскрывать.

- Вы под 13 номером играете. На чертову дюжину не обращаете внимания?

- Я верю в бога. И что мне после этого 13 число?

- Вы сами – из Ростова?

- Я – из Владикавказа. Когда «Алания» в премьер-лиге играла, – попал в дубль. После вылета команды в ФНЛ был третьим вратарем. Даже на некоторых играх был в запасе, посидел на лавочке. Мне было 16 лет. Потом «Алания» разорилась, я пошел во вторую лигу в «Аланию Д». Но там ни денег, ни перспектив не было. Стал ходить по другим командам. Поехал в Нижнекамск, потом было что-то вроде аренды в Симферополе, затем вернулся в Нижнекамск, после чего уже перешел в СКА. А когда выступал за «Аланию», вызывался в юношескую сборную России.

- Кто-то из той команды до премьер-лиги дорос?

- Георгий Мелкадзе за «Спартак» в премьер-лиге играл и Коля Обольский за «Динамо».

- У вас какие цели? Передохнуть от смены команд?

- Уже есть предложения, но контракт со СКА до конца сезона. И до этого срока ничего не хочу загадывать.

- Теперь от вас еще голов ждут.

- Буду стараться. Если тренер станет доверять пенальти – стану забивать и дальше.

- А когда забили от ворот, ветер помог?

- Несильный ветер, кстати, был. Просто вратарь играл против солнца и газон был мокрый.

- Вы с ним потом говорили?

- Нет. Мне кажется, он обиделся. Но… Все равно он хороший вратарь. Пусть не обижается.

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