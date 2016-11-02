«Случились два несчастья». Ловчев – об обидном поражении «Ростова» от «Атлетико»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – комментирует проигрыш «Ростова» «Атлетико».

Вывод первый. Мастерство Бердыева

- Да, «Ростов» проиграл. Но мы вновь увидели мастерство Бердыева. Понятно, что если говорить о мастерстве команды, игроков, это разные уровни. Но при всем при этом «Атлетико» ничего с таким «Ростовом» поделать не мог. Ну, да, ударов много было, преимущество большое. Но только два гола. Причем победный уже в добавленное время. И этого гола вполне могло не быть, если бы не срезка Гацкана...

Вывод второй. Гранат действует слаженно

- Надо вновь говорить, как Бердыев выстраивает защиту. Вот приходит Гранат, который посредственно выглядел в «Спартаке», в «Ростове», когда пришел. А сейчас действует слаженно, стоит насмерть вместе со всеми. Представляю, как, например, «Спартак» играл бы, попади под такой пресс. Один ошибался бы, второй... «Ростов» же почти выстоял. Но вот случились два несчастья – по сути, дважды мяч Гризманну отдавали игроки «Ростова»...

Вывод третий. Можно играть и без топовых игроков

- Оказывается, можно в Европе играть, не располагая топовыми игроками. Если есть стоящий тренер – можно добиваться чего-то. Хотя когда Бердыев только пришел в «Ростов», они на вылет стояли. Все постепенно у Бердыева происходило.

При этом тренеры часто требуют, чтобы им купили звезду – и тогда они выиграют. Бердыев же со средним составом, собирая его из того, что было, добивается вот такой игры и сам становится заметной фигурой.

Вывод четвертый. «Ростов» отбивался грамотно

- Азмун выглядел посвежее. А вот Полоз, показалось, немного сдал. Не было хороших передач из середины, но при этом достойно смотрелись в обороне. Да, вот такая игра – от защиты. Но и за счет нее можно вырывать очки у команды, которая «Баварию», в конце концов, обыгрывала... Да, «Ростов» в этот раз почти все время отбивался, но делал это грамотно.

Вывод пятый. Поражение команду не сломает

- Нет, это поражение «Ростов» не сломает. Хотя, например, Каррера после одного из матчей, когда «Спартак» отбивался и победил, сказал, что команда одержала важную ментальную победу. «Ростов» такой ничьей, которая тоже стала бы важной ментально, добиться не смог. Но не такой глубокий состав у команды Бердыева, не так много денег. Да, они уступили. Но подтвердили, что в Европе могут играть с соперниками на равных.