«Через 5-10 лет перестану тренировать». Виллаш-Боаш начал карьеру мотогонщика
Во время паузы в
тренерской карьере Андре Виллаш-Боаш поучаствовал в профессиональных
мотогонках, и он не собирается останавливаться.
После работы в «Зените» у Андре Виллаш-Боаш появилось
время на семью, тренерские конференции, на развлечения. Но главное: он смог
осуществить свою давнюю мечту – поучаствовать в профессиональных мотогонках.
Baja Portalegre
500 – португальский этап Кубка мира по ралли-рейдам. Виллаш-Боаш в
заключительной гонке сезона присоединился в команде KTM – это один из самых известных
производителей мотоциклов.
– Мотогонки – семейная страсть, которая переходит из поколения
в поколение. Я всегда хотел выступить в Порталегри. Сейчас из-за паузы в тренерской
карьере у меня появился шанс сделать это в сопровождении великих гонщиков –
Луиса Мораиша и Давида Мегре. Моя мечта – добраться до конца без травм, –
говорил Виллаш-Боаш перед стартом.
Все удалось: Андре финишировал в середине таблице. На
дистанции 211,94 км он приехал 69-м из 113 участников.
Но, пожалуй, самое удивительное: для португальского тренера
это не просто развлечение.
– Выступить на Дакаре – мечта всей моей жизни. Это может перестать быть просто страстью, когда я оставлю футбол. А я собираюсь это сделать. Я говорил, что в тренерской карьере для меня есть предел: возможно, в ближайшие пять-десять лет я закончу тренировать. Ведь в жизни есть место для других вещей, которыми мы можем наслаждаться.