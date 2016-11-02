«Через 5-10 лет перестану тренировать». Виллаш-Боаш начал карьеру мотогонщика

Андре Виллаш-Боаш стал мотогонщиком Источник: Facebook

Во время паузы в тренерской карьере Андре Виллаш-Боаш поучаствовал в профессиональных мотогонках, и он не собирается останавливаться.

После работы в «Зените» у Андре Виллаш-Боаш появилось время на семью, тренерские конференции, на развлечения. Но главное: он смог осуществить свою давнюю мечту – поучаствовать в профессиональных мотогонках.

Baja Portalegre 500 – португальский этап Кубка мира по ралли-рейдам. Виллаш-Боаш в заключительной гонке сезона присоединился в команде KTM – это один из самых известных производителей мотоциклов.

– Мотогонки – семейная страсть, которая переходит из поколения в поколение. Я всегда хотел выступить в Порталегри. Сейчас из-за паузы в тренерской карьере у меня появился шанс сделать это в сопровождении великих гонщиков – Луиса Мораиша и Давида Мегре. Моя мечта – добраться до конца без травм, – говорил Виллаш-Боаш перед стартом.

Все удалось: Андре финишировал в середине таблице. На дистанции 211,94 км он приехал 69-м из 113 участников.

Но, пожалуй, самое удивительное: для португальского тренера это не просто развлечение.

– Выступить на Дакаре – мечта всей моей жизни. Это может перестать быть просто страстью, когда я оставлю футбол. А я собираюсь это сделать. Я говорил, что в тренерской карьере для меня есть предел: возможно, в ближайшие пять-десять лет я закончу тренировать. Ведь в жизни есть место для других вещей, которыми мы можем наслаждаться.

Baja Portalegre 500! Amazing experience! Thank you @ktm_portugal @ktm_official #portalegre #portugal #ktm Фото опубликовано André Villas Boas (@officialavb) Окт 29 2016 в 4:00 PDT



