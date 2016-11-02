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С ножом на паровоз. Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
С ножом на паровоз. Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев - о беспримерном максимализме Курбана Бердыева.

Вообще говоря, «Ростов» создал прецедент. Сложно представить, чтобы другой российский клуб откровенно пренебрег текущими задачами в родном сермяжном чемпионате – во имя иллюзорной цели. Если подойти со всей объективностью, по-другому нельзя назвать попытку сразиться с «Атлетико» и что-то откусить от его пирога. По крайней мере в лигочемпионском контексте, где разночинцам заведомо предписано держаться на обочине и не рыпаться.

Впрочем, как раз таки в минувший вторник они, разночинцы, как сговорившись, кинулись с ножами на паровозы. «Базель», «Лудогорец», «Ростов». Но всем им был уготован окорот в самых концовках. Чтоб в другой раз неповадно было, ввиду заведомой обреченности затеи.

Попытка «Ростова» выглядела наиболее отчаянной. «Атлетико» мало того что принадлежит к европейскому «топу», так еще и сохранил в себе рабочую закваску, жесткую пролетарскую хватку. Не превратился в склонного позевывать рантье. И что с таким делать команде, приученной играть, заметьте, исключительно по свободным зонам и коридорам? В «Рубине» у Бердыева и то был Домингес, умевший накрутить пару-тройку визави – а «Ростов» вот не разжился игроком-дриблером, способным собственными стараниями устроить хоть какой-то переполох во вражеской обороне. А зоны, куда можно артельно ворваться или просочиться – кто и когда у команды Симеоне таковые находил?.. И «Ростов»-то, заметьте, обнаружил таковую только в тот момент, когда «Атлетико» переваривал первый гол Гризманна – то есть оказался на какой-то миг маленько не в себе.

Словом, за попытку спасибо. Хотя развязка случилась сильно драматичная, выбивающая. Но обратите внимание: игроки «Ростова», сглотнув второй отскок от своих голов, пойманный этим чертякой-пронырой Гризманном, не впали в оцепенение, а незамедлительно приступили к рабочему разбору эпизода – что сделали не так? Значит, будут и дальше пытаться в том же ключе – с ножом на паровоз.

Разбор оставим штабу Бердыева. На нашу долю размышлений и без того хватит.

1. Стало понятно: руководящие полномочия в клубе принадлежат Курбану Бекиевичу. Это слишком серьезное решение, оно, я бы сказал, политико-стратегическое – играть в чемпионате вторым составом, ставя в принципе крест на каких-либо турнирных перспективах, устремленных в будущее. И оно могло родиться, как мне видится, только в его рабочем кабинете.

2. Смотрите, что Бердыев делает. Первый матч с «Атлетико» основной состав «Ростова» сыграл с интервалом в три дня после полноценной схватки со «Спартаком». А к игре в Мадриде основа готовилась более чем в недельном цикле. Значит, Бердыев изучает, каким ресурсом можно топ-соперника взять. И для него такая сверхзадача превыше всего. Какой другой российский тренер стал бы вот так «заморачиваться» борьбой с футбольным космосом?

3. Скоро в Ростов пожалует «Бавария». И этот матч по турнирной конъюнктуре уже не будет иметь для «Ростова» особого значения – теперь, чтобы пробраться в весенний плей-офф Лиги Европы, ему необходимо победить ПСВ в гостях. Вопрос: неужели и в таком контексте все будет брошено на очередную попытку в жанре «с ножом на паровоз»?

И тогда только и останется сказать: Курбан Бекиевич, да вы великий романтик! 

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