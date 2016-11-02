«У Анисимова больше очков, чем в сумме у Кросби и Овечкина!» 5 гвоздей (видео)
В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.
ГЕРОЙ ДНЯ
Никита Кучеров перебил личный рекорд, набрав 4 очка в одном матче. Если точнее, то Кучи так выстрелил 25 октября в матче с «Торонто», но там были один гол и три передачи. А тут – два гола в большинстве, когда «Тампа» повела 2:0 уже к 13-й минуте. В том же первом периоде Никита отдал голевую передачу на Стэмкоса, а во втором помог забить Филппуле, который довел счет до ужасающих 6:0 для «Айлендерс».
Может, кто-то и говорил, что Кучеров слабовато начал сезон. Но вы же помните, что Никита не имел контракта, а после Кубка мира не приезжал в тренировочный лагерь «Тампы». Он сам признавал, что в первых играх у него были тяжелые ноги. Да еще и травма, когда Кучеров на ровном месте врезался в борт. Зато теперь россиянин набрал 9 (3+6) очков в последних четырех играх и вышел на второе место среди лучших бомбардиров НХЛ. Никита выступает в первом звене со Стивеном Стэмкосом, а на левый фланг теперь к ним подставили не Владислава Наместникова, а Ондрея Палата. В любом случае, со Стэмкосом можно вершить любые подвиги.
ВЗЛЕТ ДНЯ
А первым среди лучших бомбардиров и снайперов НХЛ идет – вы ни за что не поверили бы раньше! – центрфорвард «Чикаго» Артем Анисимов (7+6=13). В сумме у него очков больше, чем у Кросби (5) и Овечкина (6).
Тот парень, которого в сборной России всегда считали нападающим оборонительного плана, а на Кубке мира даже не ставили в тройку к привычному партнеру Артемию Панарину, в основном отправляя пахать в четвертое звено.
Но я вам вот что скажу: тройка Панарин – Анисимов – Кейн – лучшее звено мира. Причем главный тренер «Чикаго» Жоэль Кинневилль позволяет себе такую вольность, как ставить Мариана Госсу вместо Кейна. И все равно «ястребы» уверенно побеждают.
Анисимов же выдал рекордную для себя бомбардирскую серию в НХЛ из восьми матчей, набрал теперь 2 (1+1) очка. «Я просто должен пахать в каждой игре, в каждой смене, - Артем объясняет секрет успеха. – Если что-то случается плохое, это надо забывать. Бери хорошее и переноси это в следующий день».
Вот такая философия.
Кстати, отметим и Артемия Панарина, которого Владислав Третьяк назвал своим любимым форвардом. Он тоже забил гол и сделал передачу.
МАТЧ ДНЯ
В центре внимания всей НХЛ была игра «Торонто» - «Эдмонтон», когда в регулярном чемпионате Остон Мэттьюз впервые вышел против Коннора Макдэвида. Но там вечеринку испортил центр-трудяга «Мэйпл Лифс» Назим Кадри, который сделал дубль и затмил гиперталантливых новичков. Нам же в России скорее интересно, что после травмы в состав «Торонто» вернулся Никита Сошников и сразу же отметился голевой передачей.
Куда любопытнее было посмотреть матч «Виннипег» - «Вашингтон», в котором Александр Овечкин вышел против своей точной копии, как называют Патрика Лайне. Перед игрой Ови отвесил комплимент финну, что тот способен забить 50-60 голов за сезон. А еще добавил: «Я становлюсь старше. Время не остановишь».
Но тут оба снайпера ничего не забросили, причем вратарь «Джетс» делал какие-то сумасшедшие сэйвы после щелчков Овечкина. Зато центр «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провел яркий матч, набрав два очка. Будем верить, что Кузя сейчас тоже пойдет на взлет. Мы помним, как он и по пять очков за матч набирал.
ТРЕВОГА ДНЯ
Голкипер «Колорадо» Семен Варламов провел шесть матчей в этом сезон, в которых трижды пропускал по пять шайб. Как сказал в интервью Владислав Третьяк, одно из главных качеств хорошего вратаря – это стабильность, когда ты выступаешь ровно и без провалов. А вот Варламову этого не хватает.
В целом у него не такая уж плохая статистика. Но сменщик Кельвин Пикар в двух своих матчах одержал две победы и показал себя хорошо. Эксперты фэнтази-лиг говорят, что пора уже хватать Пикара, потому что новый тренер «Колорадо» может совершить подъем переворотом и усадит Варли в запас.
Очень не хочется, чтобы это произошло. Хотя сборной России в принципе ничто не угрожает. Мое видение – на чемпионат мира стоит взять Сергея Бобровского, который снова феерил и принес «Коламбусу» победу над «Далласом», став первой звездой матча.
А также молодых Игоря Шестеркина с Ильей Сорокиным. Ну или Андрея Василевского, если он будет свободен. Это идеальная бригада голкиперов.
ТЕМА ДНЯ
Легендарный вратарь и президент ФХР Владислав Третьяк вчера на базе в Новогорске ответил на мой вопрос и прояснил ситуацию, поедет ли НХЛ на Олимпиаду в Корею.
«У нас с 5 по 10 декабря в Швейцарии пройдет расширенный совет ИИХФ, на котором соберутся все комитеты. И тогда наступит ясность. Представители НХЛ уже ездили в Пхенчхан, чтобы посмотреть, где пройдут Игры. Пока решение не принято, потому что еще нужно найти деньги на страховки. И есть проблемы с МОК.
Президент ИИХФ Рене Фазель установил дэдлайн – решение должно быть принято до конца года. Но главный плюс – сами хоккеисты хотят участвовать в Олимпиадах. Это очень важно. И мы уже говорили в совете ИИХФ, что хоккейные державы должны разговаривать со своими звездами, чтобы они нам помогали в переговорах».
В общем, мой вывод по услышанному – НХЛ все-таки поедет на Олимпиаду. Но перед этим хорошенько поторгуется, потому что МОК переложил финансовое бремя (в районе $20 млн) с себя на национальные федерации. И если Россия, Канада, США еще деньги найдут, то шведы и финны не тянут. Но цена вопроса – разница в $10 млн, а это не та сумма, из-за которой НХЛ не поедет в Корею. Тем более Овечкин и многие другие игроки прям кушать не могут, так хотят на Олимпиаде сыграть.
ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* - Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)
Набрал 4 (2+2) очка в матче с «Айлендерс»
2** - Артем АНИСИМОВ (Чикаго)
Забил победный гол и набрал 2 (1+1) очка в матче с «Калгари»
3*** - Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон)
Сделал две передачи в матче с «Виннипегом»
ЦИТАТА ДНЯ
«Должен ли я беспокоиться, что титул лучшего бомбардира НХЛ у меня отберет Анисимов? Ну теперь я точно буду об этом думать. Мне надо прибавлять!»
Патрик КЕЙН, форвард «Чикаго»
ТАБЛО ДНЯ
Матч
Айлендерс - Тампа-Бэй - 1:6 (0:3, 0:3, 1:0)
Голы:
Кучеров (Хедман, Стэмкос), 3:21 (0:1). Кучеров (Хедман, Киллорн), 12:18 (0:2). Стэмкос (Кучеров, Коекок), 13:34 (0:3). Бойл (Филппула, Кэллахан), 26:17 (0:4). Браун 29:30 (0:5). Филппула (Кучеров, Коекок), 31:19 (0:6). Зайденберг (Таварес, Де Хаан), 59:30 (1:6).
Место и дата
02 ноября 02:30, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция
Зайденберг – КУЧЕРОВ (2), Стэмкос (КУЧЕРОВ), Бойл, Браун, Филппула (КУЧЕРОВ)
А: Кулемин (0+0; -1, 2, 0, 10.33)
ТБ: Кучеров (2+2; +2, 2, 5, 21.20)
Наместников (0+0; -1, 0, 5, 15.37)
Шейфеле, Лоури – Алзнер (КУЗНЕЦОВ), Юханссон (КУЗНЕЦОВ), Бигл
В: Бурмистров (0+0; 0, 0, 0, 10.14)
В: Овечкин (0+0; -1, 2, 3, 18.31)
Кузнецов (0+2; +2, 0, 1, 14.36)
Орлов (0+0; +2, 4, 2, 18.01)
Матч
Колорадо - Нэшвилл - 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
Голы:
Смит (Рибейро, Уилсон), 1:33 (0:1). Игинла (Ландеског, Дюшен), 5:35 (1:1). M. Irwin (Нил, Форсберг), 17:47 (1:2). Джохансен (Фишер, Форсберг), 31:47 (1:3). Йоси (Форсберг, Джохансен), 52:09 (1:4). Смит 53:18 (1:5).
Место и дата
02 ноября 04:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
Игинла – К.Смит (2), Ирвин, Джохансен, Йоси
К: Задоров (0+0; -2, 0, 0, 21.05)
Григоренко (0+0; 0, 0, 3, 12.42)
в Варламов (36-31; 86,1%, 59.40)
Матч
Рейнджерс - Сент-Луис - 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)
Голы:
Жирарди (Макдона, Крейдер), 9:37 (1:0). Весей (Степан, Скджей), 11:11 (2:0). Нэш (Весей), 26:18 (3:0). Зукарелло (Зибанежад, Крейдер), 32:55 (4:0). Хэйс (Миллер, Весей), 38:17 (5:0).
Место и дата
02 ноября 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Жирарди, Веси, Нэш, Зукарелло, Хэйес
Р: Бучневич (0+0; 0, 2, 1, 15.11)
СЛ: Тарасенко (0+0; -1, 0, 3, 17.05)
Якупов (0+0; -1, 2, 1, 10.32)
Матч
Чикаго - Калгари - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Голы:
Кейн (Роживал), 18:58 (1:0). Фролик (Баклунд), 27:06 (1:1). Анисимов (Кейн, Панарин), 47:44 (2:1). Мотте (Сибрук, Шмальц), 52:34 (3:1). Панарин (Кейн), 56:59 (4:1). Хьялмарссон (Анисимов, Паник), 58:26 (5:1).
Место и дата
02 ноября 03:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
П.Кейн, АНИСИМОВ (ПАНАРИН), Мотте, ПАНАРИН, П.Кейн, Хьялмарссон (АНИСИМОВ) – Фролик
Ч: Панарин (1+1; 0, 0, 4, 16.28)
Анисимов (1+1; 0, 0, 4, 18.50)
Матч
Торонто - Эдмонтон - 3:2 О.Т. (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Кадри (Полак, Браун), 1:29 (1:0). Ландер (Летесту, Питлик), 19:29 (1:1). Смит (Мартин, Сошников), 23:14 (2:1). Нарс (Ньюджент-Хопкинс), 48:38 (2:2). Кадри (Райлли), 60:12 (3:2).
Место и дата
02 ноября 02:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Кадри (2), Смит (СОШНИКОВ) – Ландер, Нюрс
Т: Зайцев (0+0; 0, 0, 3, 22.56)
Сошников (0+1; +1, 2, 3, 7.35)
Матч
Коламбус - Даллас - 3:2 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Фолиньо (Саад, Веренски), 23:50 (1:0). Спецца (Одуйя, Джонс), 30:13 (1:1). Сегин (Бенн Д., Клингберг), 41:13 (1:2). Ганье (Эткинсон, Веренски), 59:44 (2:2). Джонс (Саад, Веннберг), 60:46 (3:2).
Место и дата
02 ноября 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция
Фолиньо, Ганье, Джонс – Спецца, Сегин
К: в Бобровский (38-36; 94,7%, 59.27)
Матч
Миннесота - Баффало - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы:
О'Райлли Р. 3:16 (0:1). Гранлунд (Поминвилль, Стаал), 37:31 (1:1). Ларссон (Джионта), 53:34 (1:2).
Место и дата
02 ноября 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Гранлунд – О’Райли, Ларссон
Б: Куликов (0+0; +1, 0, 0, 27.40)
Матч
Флорида - Бостон - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы:
Маршанд 3:53 (0:1). Мур 26:16 (0:2). Мальгин (Яндл), 55:25 (1:2).
Место и дата
02 ноября 02:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция
Мальгин – Маршан, Мур
Матч
Оттава - Каролина - 2:1 О.Т. (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Славин 0:34 (0:1). Фанёф (Пайетт, Сеси), 13:18 (1:1). Туррис (Карлссон), 63:09 (2:1).
Место и дата
02 ноября 02:30, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция
Фанеф, Туррис – Славин
Матч
Аризона - Сан-Хосе - 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)
Голы:
Марло (Гертль, Карлссон), 14:07 (0:1). Ричардсон (Шенн, Ридер), 23:42 (1:1). L. Crouse (Уайт, Коннотон), 24:50 (2:1). Макгинн (Голигоски, Экман-Ларссон), 31:59 (3:1). Бедкер (Донской, Гертль), 59:48 (3:2).
Место и дата
02 ноября 05:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция
Ричардсон, Круз, Макгинн – Марло, Бедкер
Матч
Лос-Анджелес - Анахайм - 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
Голы:
Ракелль (Кеслер), 19:29 (0:1). Верметт (Перри, Ракелль), 22:49 (0:2). Кеслер (Гецлаф, Перри), 23:20 (0:3). J. Cramarossa (Верметт, Ракелль), 30:46 (0:4).
Место и дата
02 ноября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
Ракелл, Верметт, Кеслер, Крамаросса
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.