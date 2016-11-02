«У Анисимова больше очков, чем в сумме у Кросби и Овечкина!» 5 гвоздей (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

ГЕРОЙ ДНЯ





Никита Кучеров перебил личный рекорд, набрав 4 очка в одном матче. Если точнее, то Кучи так выстрелил 25 октября в матче с «Торонто», но там были один гол и три передачи. А тут – два гола в большинстве, когда «Тампа» повела 2:0 уже к 13-й минуте. В том же первом периоде Никита отдал голевую передачу на Стэмкоса, а во втором помог забить Филппуле, который довел счет до ужасающих 6:0 для «Айлендерс».

Может, кто-то и говорил, что Кучеров слабовато начал сезон. Но вы же помните, что Никита не имел контракта, а после Кубка мира не приезжал в тренировочный лагерь «Тампы». Он сам признавал, что в первых играх у него были тяжелые ноги. Да еще и травма, когда Кучеров на ровном месте врезался в борт. Зато теперь россиянин набрал 9 (3+6) очков в последних четырех играх и вышел на второе место среди лучших бомбардиров НХЛ. Никита выступает в первом звене со Стивеном Стэмкосом, а на левый фланг теперь к ним подставили не Владислава Наместникова, а Ондрея Палата. В любом случае, со Стэмкосом можно вершить любые подвиги.

ВЗЛЕТ ДНЯ





А первым среди лучших бомбардиров и снайперов НХЛ идет – вы ни за что не поверили бы раньше! – центрфорвард «Чикаго» Артем Анисимов (7+6=13). В сумме у него очков больше, чем у Кросби (5) и Овечкина (6).

Тот парень, которого в сборной России всегда считали нападающим оборонительного плана, а на Кубке мира даже не ставили в тройку к привычному партнеру Артемию Панарину, в основном отправляя пахать в четвертое звено.

Но я вам вот что скажу: тройка Панарин – Анисимов – Кейн – лучшее звено мира. Причем главный тренер «Чикаго» Жоэль Кинневилль позволяет себе такую вольность, как ставить Мариана Госсу вместо Кейна. И все равно «ястребы» уверенно побеждают.

Анисимов же выдал рекордную для себя бомбардирскую серию в НХЛ из восьми матчей, набрал теперь 2 (1+1) очка. «Я просто должен пахать в каждой игре, в каждой смене, - Артем объясняет секрет успеха. – Если что-то случается плохое, это надо забывать. Бери хорошее и переноси это в следующий день».

Вот такая философия.

Кстати, отметим и Артемия Панарина, которого Владислав Третьяк назвал своим любимым форвардом. Он тоже забил гол и сделал передачу.

МАТЧ ДНЯ





В центре внимания всей НХЛ была игра «Торонто» - «Эдмонтон», когда в регулярном чемпионате Остон Мэттьюз впервые вышел против Коннора Макдэвида. Но там вечеринку испортил центр-трудяга «Мэйпл Лифс» Назим Кадри, который сделал дубль и затмил гиперталантливых новичков. Нам же в России скорее интересно, что после травмы в состав «Торонто» вернулся Никита Сошников и сразу же отметился голевой передачей.





Куда любопытнее было посмотреть матч «Виннипег» - «Вашингтон», в котором Александр Овечкин вышел против своей точной копии, как называют Патрика Лайне. Перед игрой Ови отвесил комплимент финну, что тот способен забить 50-60 голов за сезон. А еще добавил: «Я становлюсь старше. Время не остановишь».

Но тут оба снайпера ничего не забросили, причем вратарь «Джетс» делал какие-то сумасшедшие сэйвы после щелчков Овечкина. Зато центр «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провел яркий матч, набрав два очка. Будем верить, что Кузя сейчас тоже пойдет на взлет. Мы помним, как он и по пять очков за матч набирал.

ТРЕВОГА ДНЯ





Голкипер «Колорадо» Семен Варламов провел шесть матчей в этом сезон, в которых трижды пропускал по пять шайб. Как сказал в интервью Владислав Третьяк, одно из главных качеств хорошего вратаря – это стабильность, когда ты выступаешь ровно и без провалов. А вот Варламову этого не хватает.

В целом у него не такая уж плохая статистика. Но сменщик Кельвин Пикар в двух своих матчах одержал две победы и показал себя хорошо. Эксперты фэнтази-лиг говорят, что пора уже хватать Пикара, потому что новый тренер «Колорадо» может совершить подъем переворотом и усадит Варли в запас.

Очень не хочется, чтобы это произошло. Хотя сборной России в принципе ничто не угрожает. Мое видение – на чемпионат мира стоит взять Сергея Бобровского, который снова феерил и принес «Коламбусу» победу над «Далласом», став первой звездой матча.





А также молодых Игоря Шестеркина с Ильей Сорокиным. Ну или Андрея Василевского, если он будет свободен. Это идеальная бригада голкиперов.

ТЕМА ДНЯ





Легендарный вратарь и президент ФХР Владислав Третьяк вчера на базе в Новогорске ответил на мой вопрос и прояснил ситуацию, поедет ли НХЛ на Олимпиаду в Корею.

«У нас с 5 по 10 декабря в Швейцарии пройдет расширенный совет ИИХФ, на котором соберутся все комитеты. И тогда наступит ясность. Представители НХЛ уже ездили в Пхенчхан, чтобы посмотреть, где пройдут Игры. Пока решение не принято, потому что еще нужно найти деньги на страховки. И есть проблемы с МОК.

Президент ИИХФ Рене Фазель установил дэдлайн – решение должно быть принято до конца года. Но главный плюс – сами хоккеисты хотят участвовать в Олимпиадах. Это очень важно. И мы уже говорили в совете ИИХФ, что хоккейные державы должны разговаривать со своими звездами, чтобы они нам помогали в переговорах».

В общем, мой вывод по услышанному – НХЛ все-таки поедет на Олимпиаду. Но перед этим хорошенько поторгуется, потому что МОК переложил финансовое бремя (в районе $20 млн) с себя на национальные федерации. И если Россия, Канада, США еще деньги найдут, то шведы и финны не тянут. Но цена вопроса – разница в $10 млн, а это не та сумма, из-за которой НХЛ не поедет в Корею. Тем более Овечкин и многие другие игроки прям кушать не могут, так хотят на Олимпиаде сыграть.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

Набрал 4 (2+2) очка в матче с «Айлендерс»

2** - Артем АНИСИМОВ (Чикаго)

Забил победный гол и набрал 2 (1+1) очка в матче с «Калгари»

3*** - Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон)

Сделал две передачи в матче с «Виннипегом»

ЦИТАТА ДНЯ

«Должен ли я беспокоиться, что титул лучшего бомбардира НХЛ у меня отберет Анисимов? Ну теперь я точно буду об этом думать. Мне надо прибавлять!»

Патрик КЕЙН, форвард «Чикаго»

ТАБЛО ДНЯ

Зайденберг – КУЧЕРОВ (2), Стэмкос (КУЧЕРОВ), Бойл, Браун, Филппула (КУЧЕРОВ)

А: Кулемин (0+0; -1, 2, 0, 10.33)

ТБ: Кучеров (2+2; +2, 2, 5, 21.20)

Наместников (0+0; -1, 0, 5, 15.37)

Шейфеле, Лоури – Алзнер (КУЗНЕЦОВ), Юханссон (КУЗНЕЦОВ), Бигл

В: Бурмистров (0+0; 0, 0, 0, 10.14)

В: Овечкин (0+0; -1, 2, 3, 18.31)

Кузнецов (0+2; +2, 0, 1, 14.36)

Орлов (0+0; +2, 4, 2, 18.01)

Игинла – К.Смит (2), Ирвин, Джохансен, Йоси

К: Задоров (0+0; -2, 0, 0, 21.05)

Григоренко (0+0; 0, 0, 3, 12.42)

в Варламов (36-31; 86,1%, 59.40)

Жирарди, Веси, Нэш, Зукарелло, Хэйес

Р: Бучневич (0+0; 0, 2, 1, 15.11)

СЛ: Тарасенко (0+0; -1, 0, 3, 17.05)

Якупов (0+0; -1, 2, 1, 10.32)

П.Кейн, АНИСИМОВ (ПАНАРИН), Мотте, ПАНАРИН, П.Кейн, Хьялмарссон (АНИСИМОВ) – Фролик

Ч: Панарин (1+1; 0, 0, 4, 16.28)

Анисимов (1+1; 0, 0, 4, 18.50)

Кадри (2), Смит (СОШНИКОВ) – Ландер, Нюрс

Т: Зайцев (0+0; 0, 0, 3, 22.56)

Сошников (0+1; +1, 2, 3, 7.35)

Фолиньо, Ганье, Джонс – Спецца, Сегин

К: в Бобровский (38-36; 94,7%, 59.27)

Гранлунд – О’Райли, Ларссон

Б: Куликов (0+0; +1, 0, 0, 27.40)

Мальгин – Маршан, Мур

Фанеф, Туррис – Славин

Ричардсон, Круз, Макгинн – Марло, Бедкер

Ракелл, Верметт, Кеслер, Крамаросса

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.