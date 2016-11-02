Владимир Юрзинов: В моей карьере все было случайно…

Нашему хоккею совсем скоро стукнет 70! В середине декабря в Зале славы отечественного хоккея в рамках премии «Советского спорта» «Харламов Трофи» пройдет гала-вечер, посвященный юбилею народной игры, где будут названы лучшие из лучших за все времена.

Гостем редакции «Советского спорта» стал патриарх тренерского цеха – Владимир Юрзинов, работавший на 8 (восьми!) Олимпиадах. Разговор растянулся на два часа…

«ЗНАРОК И ВИТОЛИНЬШ – НЕ УЧЕНИКИ МОИ, А ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»

– Илья Ковальчук грустит – не попал в сборную на Кубок «Карьяла», – наш гость листает свежий номер «Советского спорта». – В Финляндию везут молодых, а соперники – опытных. Вот ведь беда! А вы молодцы, похвалили молодого уфимца Кирилла Капризова. А сколько таких некапризных Капризовых разбросано по России…

– Вы ведь рано попали в сборную?

– А когда я начал ее тренировать, знаете?

- В Суперсерии-74 против канадцев из ВХА.

– Правильно! И до сих пор в сборной. Консультант тренерского штаба. Эти ребята Олег Знарок иХарийс Витолиьнш…

– Ваши ученики?

– Скажу скромнее – мои последователи. Знаете, все, что в моей карьере происходило – случайно. Случайно уехал в Финляндию в 1972 году. Должен был отправиться другой игрок – он уже обо всем договорился. Я же рассчитывал остаться в родном «Динамо» помощником Аркадия Ивановича Чернышева. Ведь на излете карьеры я был играющим тренером.

Два года я отработал в Финляндии главным тренером клуба «Коо Вее». В 1974-м в Хельсинки проходил чемпионат мира. После него в сборной прошли пертурбации. Всеволода Боброваотстранили от руководства. Думал остаться в Финляндии, а тут звонок из Москвы. «Тебя хочет видеть в помощниках новый тренер сборной Борис Кулагин, – сообщил начальник Управления спортигр Валентин Сыч. – Хватит тебе мариноваться за границей, возвращайся». С чего бы это, думаю? Кулагина-то я вообще не знал, только слышал о нем. Сидел в Спорткомитете со Славой Колосковым за одним столом, он тогда занимался научной работой, помогал «Крыльям Советов».

– Серия с ВХА почему-то забыта…

– Еще бы! Канадцы быстро вычеркивают из истории все, что проиграли. С каким размахом проводили Рандеву-87 в Квебеке со сборной НХЛ – гимн исполнял ансамбль Александрова, пригласили других артистов. Хозяева первый матч выиграли 4:3, второй проиграли 3:5 и быстренько серию забыли.

А в 74-м канадцы были сильны. Новая лига собрала великих игроков – Бобби Халла, Горди Хоу,Джерри Чиверса, Фрэнка Маховлича… В первом матче в Квебек-Сити Харламов забросил потрясающую шайбу, проскочив между защитниками Стэплтоном и Трамбле. В Ванкувере Халл в первом периоде забил Третьяку три гола. Бросок у него был, конечно, просто сумасшедший, многие нынешние звезды таким не владеют. Владик жаловался: «Не вижу шайбы, атакуйте его, когда переезжает красную линию…». Мы им проиграли только один матч, в Торонто. В Москву Хоу приехал с сыновьями. Считаю, что та канадская сборная мало в чем уступала команде, игравшей в легендарной Суперсерии-72.

– Помните, как в шестом матче серии канадец Лэй избил Харламова?

– Да уж… Харламова били. Валерка по этому поводу шутил: «Выходим на первый период – они бьют, а мы бегаем, на второй выходим – они продолжают бить, а мы бегаем, а в третьем они устают бить – а мы все бегаем».

«ТИХОНОВ НЕ ЗАБЫЛ НЫТИКА»

– Вы – участник восьми Олимпиад. Чем запомнилась первая – в Инсбруке? Ведь в 1976 году все могло закончиться поражением…

– Рассказываю. Мы были явными фаворитами. Побили ВХА и НХЛ. Чемпионат мира в 75-м выиграли в одну калитку, разнесли всех. Кулагин, великий психолог, разрешил в Дюссельдорф женам игроков приехать. Такого ведь никогда не было. Жены ведь умеют считать премиальные…

В Инсбруке чехи разнылись: «У нас полкоманды больны, дайте заявить еще одного вратаря». Мы им поверили, решили, что возьмем их тепленькими. А они как начали нас обыгрывать 2:0, потом эти знаменитые две минуты втроем против пятерых. Еле отбились! Затем с огромным трудом сравняли счет, а в третьем периоде Эдуард Новак забивает нам третью. Вижу, ребята на лавке носы повесили. Тут вспомнились слова Анатолия Тарасова: «Володя, иди в команду, поднимай народ». Я как побежал по лавке… Одного тормошу, другого. Со многими ведь еще совсем недавно на лед выходил. Спартаковцы закрутили такую карусель, сравняли счет. А потом Харламов забил после вбрасывания.

– Как судьба свела вас с Виктором Тихоновым?

– Тоже случайно. После чемпионата мира-77 в Вене освободили Кулагина и Константина Локтева. А меня оставили. «Молодой еще, работай», – сказал Сыч. Хотя я уже был заслуженным тренером Союза. Сборную возглавил Тихонов. У меня с Виктором разговора не было. Знаю, он приглашал в помощники Бориса Майорова, но тот отказался.

С Тихоновым мы познакомились еще в «Динамо». Он заканчивал карьеру, потом помогал Чернышеву, оставался на хозяйстве, когда Аркадий Иванович отлучался в сборную. Характер у Виктора несгибаемый, преданность хоккею потрясающая. В ВВС любил поймать на «мельницу» Боброва, тому это не нравилось, и Виктору доставалось клюшкой по спине. А я был в «Динамо» этакий король-пижон, капитан команды – зачем мы столько бегаем? Поныл порядочно. Думаю, Тихонов не забыл этого нытика.

Когда мы только начали вместе работать, я любил после обеда поспать, а Виктор уже готовился к тренировке, расставлял барьеры-городки. И хоть бы раз попрекнул: «Чего спишь!»…

– Чемпионат мира в Праге-78 стал для вашего тандема первым…

– Помню, повезли мы юного Сережку Макарова. Ему такие коньки выдали – как валенки, он в них утонул… «Переобуй», – потребовал Тихонов. Начиная с Праги мы шли вместе всю жизнь, до его последних дней. Пришел я в ЦСКА на игру, Виктору уже было плохо. «Давай, помогу». – «Нет, Владимир Владимирович, я сам. Завтра ложусь в больницу». Это была наша последняя встреча…

– В Праге все решалось в последнем матче с хозяевами, надо было выиграть в две шайбы…

– И мы сделали это! Он давал играть, не дрожал, его уверенность передавалась команде. За ним шли. «Войска выведены, начинаем сражаться», – любил говорить Тихонов. А сколько молодых он открыл, скольким дал дорогу к большим победам.

– На следующий день после победы в Праге чемпионов мира представили к государственным наградам.

– Меня и Виктора наградили орденом Трудового Красного Знамени. Да и вообще у меня осталось впечатление, что с Тихоновым мы работали на равных. Не услышал от него ни одного плохого слова. Даже в дни поражений.

– Почему тогда после чемпионата мира в Вене-87 он вас в сборной не отстоял?

– Может и правильно. Потому что я начал…

–…Тянуть одеяло на себя?

– Не то чтобы сильно. Все равно я оставался в обойме. Ездил с олимпийской сборной в Канаду вместе с Владимиром Васильевым, с которым еще мальчиком играл в русский хоккей за «Динамо». Со сборной Канады Дэйва Кинга столько встречались-пере встречались. Помню, на турнире на призы «Ленинградской правды» назначил комсоргом команды Сережу Федорова. А с Тихоновым я официально воссоединился на Кубке Канады-91.

«БЫКОВ И ХОМУТОВ ВСЕХ ЗАРЯЖАЛИ ОПТИМИЗМОМ»

- Особняком стоит наша последняя олимпийская победа, в Альбервилле-92. Никто ведь не верил в ваш «детский сад»…

– Это была команда молодых ребят, тройки из разных клубов, разноплановые. Из «Динамо» взяли восемь человек. Спартаковцы плели кружева, армейцы играли в своем стиле, а заряжали всех оптимизмом наш капитан Слава Быков и Андрюша Хомутов.

Очень сильную сборную привезли канадцы с Эриком Линдросом, шведы с тренером ТоммиСандлиным предложили новую игровую модель «1-1-3».

Но и мы не первый год замужем – я, Игорь Дмитриев. Не говоря уж о главнокомандующе м Тихонове.

Помню, Сергей Баутин попал на Олимпиаду случайно. Его позвали на тренировку сборной с динамовской базы вместо приболевшего защитника. Так он одному дал «в душу», другого приложил… «Пусть остается», – сказал Тихонов. Баутин остался и выиграл золотую медаль.

Жили мы не в олимпийской деревне, а в поселке лыжников. Так спокойнее. Это вам не тюрьма в Лейк-Плэсиде-80, где мы с Тихоновым поселились в VIP-камере. Там Виктор пять дней сильно болел ангиной, я его подменял на тренировках. А болеть ему нельзя, он ведь холерик, сразу сникает…

– Лидер канадцев Линдрос произвел впечатление?

– Большой. Но мы акцентировали внимание на себе, а не на соперниках. Помню, как Тарасов перед матчем со шведами накануне чемпионата мира в Стокгольме-63 просил: «Ребята, держитеСтернера». – «Какой у него номер?» – «Десятый». А Стернер-то играл под другим номером…

– Что сказали перед финалом его герою – Игорю Болдину?

– «Игорек, иди на пятачок и обязательно забьешь». Он послушал и забросил победную шайбу.

1998 год. На Олимпиаде в Нагано Владимир Юрзинов со сборной России дошел до финала Источник: Информационное Агенство России ТАСС

«НАПРАСНО Я ОТКАЗАЛСЯ ОТ УСЛУГ ФЕТИСОВА И ЛАРИОНОВА…»

– В 1998 вы возглавили сборную России на первой Олимпиаде с участием всех сильнейших игроков НХЛ…

– И опять случайно! Я работал в финском ТПС. Летом отдыхаю в Италии у своего друга Володи Ефремова. Вдруг звонок от президента Федерации хоккея России Александра Стеблина: «Сборная ищет тренера, предлагаю тебе ее возглавить в Нагано». – «Ты что, смеешься? Не шути». Я ведь знал, что творилось на Кубке мира 1996 года, где все переругались. Тут мой друг и говорит: «Володя, там ведь твои ребята, они верят в тебя, ждут, а ты их хочешь бросить». Пристыдил меня, и я согласился.

– Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов потом обиделись, ведь их в Нагано не позвали.

– Надо знать, какая была обстановка в сборной – этот не хочет играть с тем, тот с этим… Какой-то клубок противоречий. Сейчас-то я понял, что напрасно отказался от услуг Фетисова и Ларионова. Испугался, что не слажу с этими ребятами. Хотя по прошествии времени понял: нашел бы с ними общий язык. По этой же причине не пригласил и Тихонова. Хотя обязан был пригласить.

Я брал тех, кого более или менее знал. А с некоторыми и вовсе не был знаком. Показали мне худющего паренька с длинной шеей – это был Леша Морозов…

Хотя тренерская компания подобралась знатная – Петр Воробьев, Зинэтула Билялетдинов, Леша Касатонов, Юра Ляпкин, работавший в Японии. Петя занимался с одной пятеркой, Билл – с другой, Касатонов – с третьей, я – с четвертой. А Ляпкин просматривал соперников.

- Как в составе оказался Сергей Федоров, который до Олимпиады не провел ни одного матча в сезоне, ведя контрактную войну с «Детройтом»?

– Когда его приглашал, в ответ услышал: «Я не смогу, тренируюсь даже не в клубе, а со студентами». Незадолго до Олимпиады получил травму крестообразных связок Леша Ковалев. Тут раздался звонок от моего комсорга: «Владимир Владимирович, я хочу, я готов». Посоветовался с Касатоновым и пригласил.

– Он ведь на фланге играл, а не в центре…

– Сергей мог выйти на лед на любой позиции. Хоть на фланге, хоть в защите. Уникальный игрок. Перед финалом на раскатке подъезжает: «Поздравьте меня, «Каролина» сделала мне контрактное предложение». Эх, лучше бы сделала после финала…

– Павла Буре дол Олимпиады знали?

– Совсем нет. Он уехал в НХЛ до того, как я вернулся в сборную. А назначить его капитаном посоветовал Касатонов. Команда была дружная. Разборы игр проводили мои помощники по пятеркам, Владик Третьяк отвечал за вратарей.

– Перед финалом Яромир Ягр ввел вас в заблуждение.

– Да, утром в день финала Ягр выполз на лед в шортах и на коньках – так, проехался, побросал, а тренер Иван Глинка – с чашечкой кофе. Ну, думаю, этих пижонов мы обязательно накажем. Не знал, что у них так принято. Чехи были на подъеме, победили американцев и канадцев. Но ведь мы обыграли в группе будущих олимпийских чемпионов.

Столько времени прошло, а ребята до сих занимаются самоедством. Недавно Леша Яшин покаялся: «Да это я ж тогда вбрасывание проиграл, после которого нам гол забили…»

После Олимпиады посмотрел на себя в зеркало и ужаснулся. «Володя, если хочешь пожить – заканчивай», – сказала жена Валентина.

Самое интересное, что в том сезоне все мои тренеры со своими клубами провались – я с ТПС, Воробьев – с Ярославлем, Билл – с «Динамо»…

«НЕ СРАВНИВАЙТЕ КУБОК МИРА С ОЛИМПИАДОЙ!»

– На следующей Олимпиаде – в Солт-Лейк-Сити – вы помогали Вячеславу Фетисову.

– Тогда ведь меня приглашали главным тренером, а Славу – генеральным менеджером. Но он сказал, что хотел бы тренировать и стал совмещать две должности. Я ездил к нему в «Нью-Джерси» и видел, как он вырос. Никаких обид у меня нет. Я ведь в Америке у Славы останавливался. Жаль, что он оставил тренерскую профессию. Не сомневаюсь, добился бы больших высот. Как в НХЛ, так и со сборной.

– Могли обыграть американцев в полуфинале?

– Был уверен, что судьи нас прихватят. Чтобы победить, надо было бы быть на голову выше соперника. А у нас этой «головы» не было.

– Через четыре года в Турине сборная в плей-офф победила канадцев, чего на больших турнирах больше не удавалось никому…

– А как мы в группе разгромили шведов, ставших олимпийскими чемпионами – 5:0! В третьем периоде их тренер Бенгт-Оке Густафссон махнул рукой и ушел с лавки.

– Кубок мира можно поставить в один ряд с Олимпиадой?

– Ни в коем случае! Как говорил Тарасов, не надо сравнивать задницу с пальцем. Это несравнимые вещи. Во всем. Я был тренером на восьми Олимпиадах и знаю, о чем говорю.

Как молоды мы были... Урок хоккейной тактики от тренера сборной Советского Союза Владимира Юрзинова Источник: Информационное Агенство России ТАСС

«НЕ БОЙТЕСЬ ДОВЕРЯТЬ МОЛОДЫМ!»

– Сейчас проект базового клуба сборной имеет право на жизнь?

– Я бы не ставил это во главу угла. А сделал бы акцент на воспитании игроков в клубах. Таких какОрлов, Бобровский, Сорокин, Кучеров, Тарасенко, Марченко, Кузнецов, Василевский, Капризов… Бобровский проводил в Новокузнецке семинары. Александр Медведев и Вячеслав Фетисов сделали колоссальное дело, создав Молодежную хоккейную лигу. Те же Кучеров, Гусев, Марченко прошли школу в клубе у Фетисова.

Еще уделил бы внимание воспитанию тренеров, которые должны раскрыть способного игрока.

Смотрите, в Финляндии работают на экспорт игроков и тренеров. А потом собирают яйца из чужих гнезд. И «птенцы» эти готовы умереть за Родину. У нас есть роскошная база в Сочи, чтобы этим всем заняться.

Раньше многие наши тренеры успешно работали за рубежом, сейчас ведь этого нет. Почему?!

– Вам интересен китайский клуб в КХЛ?

– Проект очень интересный. К тому же там работает мой сын (Владимир Юрзинов-младший – главный тренер «Куньлуня» – Прим. ред.). Однако наше отношение к китайскому клубу должно быть более продуманным. Не было ведь драфта расширения, чтобы созданная с нуля команда могла бы пополниться игроками. Финны едут в Пекин за предлагаемые деньги, наши – не особенно. Если мы здесь упустим инициативу, туда придут и приберут все к клюшкам канадцы. Может, стоит запустить в Пекин костяк олимпийской сборной России, раз создали такую команду. Надо думать…

– Финский проект в КХЛ состоялся?

– А вы как думаете, если в Хельсинки по 10 тысяч на «Йокерит» ходят. И выходить из КХЛ финны не хотят. Вы мне лучше скажите, почему наши клубы не играют в Лиге чемпионов? Интересный же турнир, надо ведь обмениваться опытом, а не вариться в своем котле.

– Вам по душе агрессивный стиль, но не комбинационный стиль ЦСКА?

– Так вся Европа сейчас играет. И НХЛ. Так что не надо ругать тренеров армейцев. Мне, кстати, не понятно, почему наши бывшие энхаэловцы не спешат идти тренерами в клубы КХЛ. И куда охотнее становятся генеральными менеджерами.

– Почему на Кубок «Карьяла» едет экспериментальна я сборная?

– А чего мы боимся? Надо доверять молодым. Они ведь на виду в своих клубах. В прошлом сезоне поехали на этап Евротура в Чехию и достойно там сыграли. А опытным и заслуженным надо передохнуть, перезарядить батарейки. На Кубке Первого канала придет их очередь.

Впрочем, это не главное. Надо думать о стратегии развития хоккея.

АНКЕТА «СОВЕТСКОГО СПОРТА»

Владимир Юрзинов предложил своих кандидатов на звание лучших игроков, тренеров и функционеров за всю историю нашего хоккея.

ВРАТАРЬ-ЛЕГЕНДА

Третьяк. Потому что это Третьяк. Хотя очень уважаю Николая Георгиевича Пучкова как личность.

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА

Николай Михайлович Сологубов. Я играл с ним на чемпионате мира 1963 года. Отмечу его как масштабную персону. Прошел войну, представлял страну, несгибаемый. Авторитет – непререкаемый. Если говорил, то по делу. Помню, как распекал на собрании задравшего нос Костю Локтева…

ФОРВАРД №1

Всеволод Михайлович Бобров, очень его любил. Когда в молодости мне говорили, что я внешне на него похож, сильно гордился.

ТРОЙКА МЕЧТЫ

Борис Михайлов – Владимир Петров – Петров Харламов. По значимости. Они приняли на себя первый удар канадских профессионалов. Реальную конкуренцию им составляют Сергей Макаров – Игорь Ларионов – Владимир Крутов.

КОРОЛЬ ЛЬДА

Король? В СССР не было королей, в наше время это было не модно. И все-таки назову Боброва. По значимости, авторитету.

ЛЕГЕНДА ТРЕНЕРСКОГО ЦЕХА

Для меня легенда – Виктор (Тихонов. – Прим. ред.).

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ХОККЕЯ

Назвал бы Валентина Лукича Сыча. Для успешной работы в хоккее нужна душа. Она у него была.