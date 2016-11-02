«Евротур – серьезный турнир! Если думать иначе – ничего в спорте не добьешься»

Мнение молодых игроков сборной России о предстоящем выступлении на Кубке Карьяла.

Один из самых молодых игроков нашей национальной команды Павел Красковский еще год назад сражался за российскую «молодежку». А в этом сезоне вместе со своим партнером по МЧМ-2016 Егором Коршковым стал ведущим игроком «Локомотива».

- Всегда приятно играть со знакомым партнером, в сочетании, к которому ты привык, - Павел явно рад, что в сборную на финский этап Евротура его пригласили вместе с Егором. – Но мы понимаем, что сборная – это совсем другой уровень. Здесь будем играть так, как скажут.

- Вы попали в сборную уже в двадцать лет. Какие ощущения?

- Спал после того, как узнал, что меня вызвали в сборную, нормально. А в целом мне очень приятно. Мы понимаем, что это большое доверие. Значит, его надо оправдывать.

- Уже почувствовали разницу между «молодежкой» и более взрослой командой? Хотя, как раз разница в возрасте на этот раз не такая уж и большая.

- Мы теперь – главная национальная команда. И возраст уже не причем.

- Готовы показать серьезный результат на турнире? Реализовать в Хельсинки свой молодой задор?

- Мы едем только за победой. Надеюсь, что не подведем зрителей, которые в нас верят.

- Атмосфера в команде…

- …Хорошая! Все друг друга знают и понимают. Полный порядок.

- Многие считают Евротур наполовину товарищеским турниром.

- Ну что ж поделать. Пусть кто-то так считает. Но это же не значит, что мы едем в Хельсинки просто так поиграть. Для нас это важный турнир, в котором обязательно надо победить. А если относиться к нему иначе – вообще в спорте ничего никогда не добьешься.

- Робости нет? Без опытного дядьки, которых немало в любом из клубов, в том числе и в вашем.

- У нас в составе есть и более опытные ребята. Которые были в сборной на чемпионате мира. А уж матчи Евротура им тем более не впервой. Помогут, если потребуется.

- Если что – Знарок сам выступит в роли дядьки?

- Да.

- Сильно главный тренер на игроков ругается?

- Бывает. Но я пока не так часто с ним работал. Вот на турнире и узнаю.

- Капитана команды сами игроки пока не выбирали?

- Нет. Есть ли лидер в коллективе? Увидим уже по ходу турнира.

Напомним, что в среду сборная России отправилась в Хельсинки, чтобы принять участие в первом этапе Евротура. Свой первый матч на Кубке Карьяла россияне проведут в четверг 3 ноября. Их соперником станет хозяин турнира – сборная Суоми.

Средний возраст нашей команды – 22,4 года. Самым возрастным ее игрокам – 26 лет.

Состав сборной России

Вратари: Сорокин, Шестеркин, Демченко

Красные: Береглазов – Антипин, Гусев – Прохоркин – Барабанов.

Синие: Киселевич – Ожиганов, Голышев – Светлаков – Ничушкин.

Белые: Миронов – Зуб, Шумаков – Ткачев – Санников, Окулов

Черные: Рафиков – Любушкин, Лещенко – Красковский – Коршков.



