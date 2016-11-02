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«Наша сборная – эксперимент? Мы ему рады!». Игроки – о своей молодой команде

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Барабанов
Александр БарабановИсточник: ХК СКА

Форвард СКА и сборной России Александр Барабанов прокомментировал свой вызов в национальную команду для участия в Кубке Карьяла.

22-летний форвард в этом сезоне проводит отличный сезон в СКА. На сегодняшний день Барабанов – второй снайпер клуба (12 заброшенных шайб). В составе явного лидера КХЛ он по меткости уступает только Илье Ковальчуку.

И это при том, что в составе питерцев сейчас выступают такие известные игроки, как Павел Дацюк, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Сергей Плотников, Виктор Тихонов, Сергей Широков, Стив Мозес…

В сборную Александра вызвали вместе с партнером по питерскому звену – Николаем Прохоркиным. Вместе с ними на лед выходит и еще один армеец – Никита Гусев. Именно в этом сочетании нападающие, скорее всего, начнут турнир. И, возможно, станут ударной тройкой в нашей молодой команде на Кубке Карьяла.

Кстати, это уже не первый вызов Барабанова в национальную команду.

- Летом я играл за нашу олимпийскую сборную на турнире в Сочи, - напоминает Александр. – А сейчас мы выходим на турнир своим звеном. Правда, в клубе я чаще в одной тройке с Прохоркиным играю. Но и с Гусевым вместе в нескольких матчах на лед выходил. Так что взаимопонимание у нас есть, не сомневайтесь.

- По статистике вы проводите свой лучший сезон в карьере. А по личным ощущениям?
- Так я из года в год прибавляю потихоньку. И на нынешнем уровне останавливаться не собираюсь. Есть к чему стремиться. И, соответственно, куда расти. Я работаю над собой, поблажек не даю.

- Призыв в национальную команду на Евротур – еще один шаг на этом пути?
- Конечно, это же международный уровень! Мне лично очень интересно будет поиграть против взрослых финнов, шведов, чехов на уровне национальных команд. Плюс положительные эмоции. Раз вызывают в сборную, значит, тренер в тебя верит. Это важно. Теперь дело за мной – надо проявить себя.

- Но ведь вам наверняка уже пришлось услышать: «Подумаешь Евротур… Это же второстепенный турнир».
- Так потому у нас и собрали на Кубок Карьяла молодую команду. Может, для кого он и второстепенный… Ну а мы-то будем на бой выходить. Для нас это очень важное соревнование.

- А вас не огорчает, когда про сборную говорят – молодая, экспериментальная?
- Наоборот! Это здорово, что тренеры сборной дали нам шанс проявить себя.

- А опытный дядька для вашей молодой ватаги не нужен?
- Вот уж не знаю… Это вы лучше у тренера спросите.

- Да уже спрашивал – говорит, что нет. Но того же Илью Ковальчука можно было бы и взять на турнир. Как считаете?
- Да можно, конечно.

- Кстати, как вас проводили в сборную более опытные игроки СКА? Ведь в Новогорске у вас раздевалки рядом.
- Сказали, чтоб мы работали так же, как в клубе. И тогда все будет хорошо. Все просто.

Напомним, что в среду сборная России отправилась в Хельсинки, чтобы принять участие в первом этапе Евротура. Свой первый матч на Кубке Карьяла россияне проведут в четверг 3 ноября. Их соперником станет хозяин турнира – сборная Суоми.

Средний возраст нашей команды – 22,4 года. Самым возрастным ее игрокам – 26 лет.

Состав сборной России

Вратари: Сорокин, Шестеркин, Демченко

Красные: Береглазов – Антипин, Гусев – Прохоркин – Барабанов.

Синие: Киселевич – Ожиганов, Голышев – Светлаков – Ничушкин.

Белые: Миронов – Зуб, Шумаков – Ткачев – Санников, Окулов

Черные: Рафиков – Любушкин, Лещенко – Красковский – Коршков.




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