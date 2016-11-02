Вадим Скрипченко: Есть интерес «Крыльев». И моя совесть перед Ивановым чиста!
Экс-главный
тренер «Урала» Вадим Скрипченко, который ушел в отставку из екатеринбургского
клуба 1 ноября, подтвердил, что ему поступило предложение возглавить «Крылья
Советов».
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Насколько серьезное предложение поступило от «Крыльев»?
- Заинтересованность
есть, но контракт не подписан, - говорит Скрипченко.
- Переговоров еще не было, поэтому прежде чем что-то утверждать, необходимо
встретиться и понять: что и как хотят люди в клубе? Какие цели ставят и что
нужно от меня, как от тренера? Сейчас нет смысла это комментировать. Нужно
подождать - пока многое непонятно.
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В каком вы сейчас эмоциональном состоянии? Уходя из «Урала», вы сказали, что не
готовы исправлять определенный надлом в команде, но ситуация у «Крыльев» тоже
непростая.
- Непростая, да. Но это
новый вызов и он интересен по-своему: новый коллектив, команда с традициями и, считаю,
с очень хорошим подбором футболистов. Мне очень интересно предложение «Крыльев».
Плюс это клуб с большой армией болельщиков, которых нужно возвращать на
трибуны. Насколько я могу судить, сейчас не так много зрителей ходит на матчи.
Хотя Самара всегда считалась футбольным городом.
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С президентом «Урала» Григорием Ивановым общались после своей отставки? Он
сказал, что для него новость про вас и «Крылья Советов» - удар в спину.
- Я могу сказать одно: на том отрезке, который провел в «Урале», я выполнил свои профессиональные обязанности и был честен перед людьми. Работал от души и с большим желанием. Считаю, мы провели хороший отрезок – и для «Урала» в плане прогресса, и для себя лично, как для тренера. Благодарен Григорию Викторовичу, что он поверил в меня, дал возможность себя проявить.
Думаю, и «Урал» благодарен мне в ответ за то,
что я помог клубу достичь хороших результатов в прошлом сезоне. В том числе и в
плане прогресса футболистов, которые уже покинули клуб. Это и Ерохин, и Подберезкин, и Гогниев,
которого уже все списали, а у нас он в прошлом сезоне забил восемь мячей. Друг
перед другом мы с Григорием Викторовичем абсолютно чисты. А то, что он сказал
про удар в спину, - это его точка зрения. Я должен ее уважать. Но моя совесть
перед клубом, повторюсь, чиста.
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Вы говорили, что Иванов эмоционально отреагировал на ваш звонок. В конце
разговора вы остались товарищами?
- Конечно. Никаких
вопросов. Он сказал, что понимает: тренеру надо работать. Вы же знаете Григория
Викторовича, он эмоциональный человек. С ним бывает порой непросто разговаривать.
Постоянно нужно какие-то доводы приводить, обосновывать свою позицию. Но раз он
так считает про удар в спину, что я могу добавить?
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Вас не смущает, что ваш уход связывают с игрой «Урал» - «Терек» (1:4)?
- Давайте на этом
закончим. Скажу лишь, что моя совесть перед клубом «Урал» и Ивановым чиста.