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«Становилось не по себе, когда игроки «Бордо» брили ноги». О чем книга Смертина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Смертин (справа)
Алексей Смертин (справа)Источник: Global Look Press

Алексей Смертин – один из самых удивительных людей в нашем футболе. Он прошел путь от команды второго российского дивизиона до пьедестала английской премьер-лиги и стал лучшим футболистом России-1999, капитаном сборной России, чемпионом и обладателем Кубка английской лиги 2005 года в составе «Челси»… Смертин делится историей жизни в своей первой книге «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона», вышедшей в издательстве «Эксмо».

В «Бордо» Кристоф высмеивал тех, кто, на его взгляд, спорно одевался. Яркие разноцветные носки вратаря Фредерика Ру подвесил к потолку в раздевалке. Кому-то на кроссовки налепил три полоски пластыря. Будто «Адидас». Чьи-то модные ботинки водрузил посередь раздевалки на импровизированный постамент. Как музейный экспонат. Мог перед тренировкой выйти на поле в нелепой кепке или панаме, которые носят темнокожие футболисты.

Еще они после душа натирают тело маслом. Ну, к этому я привык. Как и к бриолину, который французы перед зеркалом готовы часами намазывать. Потом душатся парфюмом так, что несет за километр. Но когда в раздевалке многие футболисты «Бордо» ноги брили, каждый раз становилось не по себе.

А они закидывали невозмутимо ногу на раковину, выдавливали крем и станком – вжих, вжих. Дюгарри голосил: «Привет, педики!» – и присоединялся. Он по неделе мог ходить с щетиной, зато ноги скоблил регулярно.

В любой команде на тему нетрадиционной ориентации миллион шуток. Во Франции особенно. Но были ли в «Бордо» геи, не знаю. Каминг-аут никто не совершал.

В английских клубах – а я поиграл и в рафинированном «Челси», и в пролетарских «Портсмуте», «Чарльтоне», «Фулхэме» – ни разу не видел футболистов с бритыми ногами. Такого количества бриолина – тоже. В этом смысле англичане полная противоположность утонченным французам. Терри, например, частенько приезжал на тренировку в шортах, шлепанцах и мятой футболке. Не удивлюсь, если в ней Джон и спал.

С Дюгарри отношений не поддерживаю. А вот с Марком Вильмотсом, который всего год отыграл за «Бордо», созваниваемся. Марк из другого теста. Трактор! Характер несгибаемый, трудяга, как и подобает сыну фермера. На поле постоянно орал, подгонял, требовал мяча, но это гармонировало с его сумасшедшей самоотдачей. Абсолютно командный игрок.

Алексей Смертин – российский футболист, полузащитник. Победитель чемпионата России среди команд первой лиги в составе «Уралана». Дважды серебряный призер чемпионата России в составе «Локомотива». Лучший футболист России 1999 года. Обладатель Кубка России 2000 года в составе «Локомотива». Обладатель Кубка французской лиги 2002 года в составе «Бордо». Победитель конкурса «Лидер национальной команды» 2002 и 2003 годов. Выступал за клубы: «Динамо» (Барнаул), «Заря» (Ленинск-Кузнецкий), «Уралан» (Элиста), «Локомотив» (Москва), за сборную России (в 2004–2005 годах – её капитан), «Бордо» (Франция), «Челси» (Англия), «Чарльтон» (Англия), «Динамо» (Москва), «Фулхэм» (Англия). В июле 2009 года объявил о завершении карьеры.


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