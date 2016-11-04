«Обидно, что Бугаев в водке талант утопил». О чем книга Алексея Смертина

Алексей Смертин – один из самых удивительных людей в нашем футболе. Он прошел путь от команды второго российского дивизиона до пьедестала английской премьер-лиги и стал лучшим футболистом России-1999, капитаном сборной России, чемпионом и обладателем Кубка английской лиги 2005 года в составе «Челси»… Смертин делится историей жизни в своей первой книге «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона», вышедшей в издательстве «Эксмо».

Жаль, что на Euro-2004 Онопко не попал. Следом потеряли Сергея Игнашевича, который травмировал колено. Оставшись без двух лучших защитников в центре обороны, Ярцев начал наигрывать там Романа Шаронова из «Рубина» и меня. Плюс привлек молодого торпедовца Алексея Бугаева.

Для меня это была новая роль. Если при Романцеве играл переднего защитника, то здесь пришлось экстренно осваивать «линию». За считанные дни до турнира! Выходить с листа против сборной Испании – то еще испытание. Действовал по наитию – как когда-то в «Уралане». Правда, там учился на Сепашвили и Чернове. А тут – на Рауле и Паулете...

Конечно, помогал Шаронов, который за три года работы в Казани с Курбаном Бердыевым, об игре в линию знал уже все. Главная тонкость в этом деле – синхронность перестроений, подстраховка и взаимозаменяемость.

– Бердыев нам говорит: если при контратаке идет передача с фланга, и ты по центру бежишь с нападающим – бросай его! – объяснял Рома. – Перекрывай зону прострела, самую опасную в этой ситуации, вставай на пути мяча. А твоего игрока должен взять кто-то из партнеров по обороне.

Испанцам проиграли 0:1, но к центру обороны у Ярцева серьезных претензий не было. Огорчило, что на 88-й за вторую желтую удалили Шаронова, и следующий матч с Португалией он смотрел с трибуны. Моим напарником стал Бугаев.

Про таких говорят: на поле умел все. Здорово читал игру, быстрый, координированный, прыгучий, с хорошим пасом и мощным ударом. А в жизни – тихий, скромный. После игр сборной, когда кто-то позволял себе расслабиться, даже с бокалом пива ни разу его не видел. Я и представить не мог, что у парня проблемы с алкоголем. Валерий Петраков, который тренировал его в «Торпедо» и «Томи», позже рассказал в интервью, почему карьера Бугаева стремительно пошла под откос: «Он бы вырос в шикарного защитника, если б соблюдал режим. Обидно, что в водке талант утопил. Мы перепробовали все – кодировали, «зашивали». Три-четыре месяца держится – и по новой...» Грустно.