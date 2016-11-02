«Парни! Жгите флаги!» Андрей Малосолов о матче «Урал» - «Терек»

События в матче 12-го тура чемпионата России «Урал» - «Терек» (1:4), который пока что только народной молвой и частью экспертов признан «странным», дал лично мне богатую пищу для размышлений.

Любой матч, напоминающий договорный или являющийся доказанным договорняком, омерзителен по сути. Но поскольку я смотрю на футбол глазами человека с трибун, мне каждый раз в подобных ситуациях хочется понять, что чувствуют болельщики команды, когда она (команда) занимается неприглядными делами.

УСЛУГА ЗА УСЛУГУ

В России с футболом не все ладно, это и так многие знают. Концовки сезонов традиционно дают обильную пищу для размышлений о том, кто матч сдал, кто принял и как участники событий будут потом рассчитываться за подобные услуги. Бывает, сорока на хвосте приносит слухи о том, что клуб Х, которому позарез надо сохранить место в элите, договаривается с клубом Y, чье положение в турнирной таблице стабильно — и выше существенно не поднимешься, и в ФНЛ не упадешь, о возврате очков в следующем сезоне за счет отдачи одной или даже двух игр. Поговаривают, есть и другие способы благодарности, но описанный мною вроде как является универсальным.

Нередко бывает, что, видя утопающий в бедствиях (проваленная селекция, нехватка средств, ошибки тренеров) клуб, его фактические владельцы и спонсоры в последний момент принимают решение спасать команду любыми способами. Вот мы и видим, как ближе к финишу турнира, клуб Х, проигравший всем подряд, начинает неистово феерить, брать очки и одерживать неожиданные победы.

В ШКУРЕ БОЛЕЛЬЩИКА

Меньше всего хотел бы оказаться в эти моменты в шкуре болельщика такой команды. Который готов поверить во все, что угодно, лишь бы его клуб остался, уцелел. Но что должны были испытывать те, кто видел происходящее на поле в матче «Урал» - «Терек»? Смятение, злость, равнодушие? Мне же хотелось кричать в телевизор, обращаясь к оранжево–черному сектору екатеринбуржских фанатов: «Парни, начинайте жечь свои флаги, уходите из этого цирка, сделайте хоть что-нибудь, чтобы не видеть этот позор!»

Но у любого подобного матча есть подоплека. И чудесное спасение «Урала» в Грозном в позапрошлом сезоне (победа 3:1 в последнем туре позволила уральцы сохранить прописку в РФПЛ), как кажется в футбольном сообществе, не произошло само собой.

ПОТРЕБИТЕЛИ И УПРАВИТЕЛИ

Сопоставляя эти, несомненно нелепые и субъективные предположения, понимаешь, что потребитель футбола остается в самом что ни есть дурацком положении. Поднимешь хай – навредишь команде. Промолчишь – ходишь оплёванный и медленно обтекаешь.

На самом деле проблемой «странных игр» должны заниматься не только правоохранительные органы, руководство лиг и федерации, но и болельщики. Низкий статус болельщика в России, культивируемый образ фаната, как исключительно маргинала и тупицы, мешающего проведению соревнований, выключает обширную и мотивированную общность из числа членов большой футбольной семьи. Окончательный развал Всероссийского объединения болельщиков и отсутствие в ближайшей перспективе адекватной ему замены (или создание иного органа управления данной средой), подчеркивает уязвимость позиций футбольного потребителя перед футбольными управителями.

НЕДОБРЫЕ ЛЮДИ

Однако именно болельщик часто становится барьером на пути дельцов от футбола. Попробуйте сгонять явный договорняк где-нибудь в Италии, Испании, Турции, Сербии, да хотя бы в благополучной Германии или Голландии. Не дожидаясь вердикта контрольно–дисциплинарных органов, болельщики своей же команды разобьют все окна в домах главного тренера и заподозренных игроков, и устроят такую обструкцию, что участники сговора уже никогда не будут защищать цвета клуба. Не говоря уже о том, что любой клуб, всего лишь заподозренный (!) в «плохих» играх, почувствует на своей кассе последствия эксперимента – на ложь зритель смотреть не придет.

Собственно, крупные объединения болельщиков и в России не будут взирать равнодушно на фарс на поле. Поэтому представить заведомую сдачу, подчеркиваю, сдачу матча, крупными фигурами нашего футбола, невозможно. Никто не хочет, чтобы после игры толпа недобро настроенных людей приехала на базу команды, и хорошо если без пейнтбольных ружей!

А вот небольшим объединениям так выступить удается не всегда, если вообще когда-то удается. По разным причинам. В силу зависимости от руководства клубов, в силу небольшого количества «грядки», ангажированности, да и просто слабости.

КОЛЕНО ЕВСИКОВА

Впрочем, не могу не вспомнить и некоторые странности, свидетелями которых были широкие массы, но при этом заведомо согласные с этими странностями.

В 2003 году мой ЦСКА, заочно ставший чемпионом страны, играл заключительный матч сезона в Казани с «Рубином», которому нужна была только победа. В этом случае от медального пьедестала отодвигался главный соперник армейцев того времени «Локомотив». Когда при счете 2:2 на 4-й добавленной минуте футболист армейцев Евсиков коленом внес мяч в собственные ворота, никто из армейцев не расстроился, напротив, предался ликованию – «Локо» был выбит из числа призеров.

Полагаю, не всех болельщиков «Спартака» расстроила внезапная победа ФК «Уфа» над их командой в последнем туре прошлого сезона, ведь спасение уфимцев привело к вылету в ФНЛ злейшего соперника красно–белых - московского «Динамо». Или есть другие мнения?