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«Кержаков заслужил выход, Дзюбе надо отдохнуть». Как «Зенит» готов к «Дандолку»

Константин Белюков, Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Александр Кержаков и Артем Дзюба
Александр Кержаков и Артем ДзюбаИсточник: ФК «Зенит»

Александр Кержаков не ответил на ироничный вопрос, а Мирча Луческу раскрыл сразу несколько тайн о составе команды на матч против «Дандолка».

Александр Кержаков: Спасибо, что переживаете за меня

- Александр, какие прогнозы? Будет ли игра зависеть от Александра Кокорина? – вопрос, который поймут те, кто не пропустил в Инстаграме пародию Александра Кержакова и Александра Кокорина.
– Во-первых, хочется поздравить «Дандолк» с чемпионством, – невозмутимо начинает Кержаков. Судя по всему, шутка осталась во вчерашнем дне. Сегодня – предельная концентрация. – Завтрашняя игра зависит не от одного футболиста. У нас хорошее настроение. Чтобы укрепить лидерство, нужно только побеждать, что мы и собираемся делать.

– Вы играете не так часто, как многим хотелось бы. Расскажите о своем самочувствии.
– Физически я готов на сто процентов. Я работаю на всех тренировках. Спасибо, что переживаете. Физическое состояние хорошее.

– Какую российскую команду вам напоминает «Дандолк»?
– Мне сложно сравнивать его с одной из российских команд. Для меня это типичная британская команда с силовым футболом, физически крепкими игроками. Первый матч был сложным для нас. Мы здорово справились, играли в свой футбол, который принес положительный результат.

– С вашей точки зрения игра будет похожа на домашнюю игру с АЗ или с «Томью»?
– Надеюсь, одинаковым будут только итоги. Мы очень хотим выиграть.

– Чтобы догнать рекорд Олега Веретенникова, вам осталось забить 4-5 мячей. Следите за этим?
– Не то чтобы я слежу... Мне об этом часто говорят, напоминают. В частности вы. Я уверен, что мне удастся добиться этого, обогнать Веретенникова. Для этого нужно работать, что я и стараюсь делать. Шансы будут. Главное – ими воспользоваться.

– Прогноз погоды неутешительный. Игра будет зрелищной?
– На мой взгляд, самое важное, что может повлиять на игру – настрой и качество поля. Оба компонента на высоте. Поэтому я не думаю, что снегопад повлияет на игру.

– Вы говорили, что получаете удовольствие от каждой минуты в «Зените». Ничего не изменилось?
– Я даже сейчас получаю удовольствие, – улыбается Кержаков. – Я второй раз за четыре матча на пресс-конференции. Каждую минуту в клубе, каждый миг на тренировке, поездке, сборах я получаю огромное удовольствие в родной команде.

– Посещение пресс-конференций – результат работы на тренировках или активности в социальных сетях?
– Я по возрасту… Анюков, наверное, занят был. Второй по старшинству я, – на позитивной ноте заканчивает Кержаков.

Мирча Луческу: Решили придержать Лодыгина, его много критиковали

Мирча Луческу свою пресс-конференцию начинает с объяснения, почему, собственно, Александр Кержаков пришел общаться с прессой.

– Кержаков очень хорошо занимается и тренируется! Он является примером для других. Кержаков заслужил выход на поле.

– Что касается игры… – Луческу не ждет вопросов, а предпочитает говорить сам. – «Дандолк» показывает не просто британский силовой футбол, а игру европейского уровня. Напомню эпизод из первого матча, когда их футболист бежал вместе с Ломбертсом, то есть и со скоростью у них все в порядке. Будет непросто — мы еще не обеспечили себе место в плей-офф, поэтому должны играть до конца. Лига Европы — это особенное соревнование, как и Лига чемпионов, и я хочу, чтобы вы это знали.

– Готов ли к игре Артем Дзюба? Станислав Черчесов сказал, что он играет в последних матчах через боль.
– Ему необходимо отдохнуть. Он находится не на таком уровне как Кержаков. Дзюба действительно обращался к тренеру, чтобы он не вызывал его. Но, думаю, он готов к игре против «Дандолка». 

– Вы говорили, что не понимаете, почему Кокорина не вызывают в сборную. Долгожданный вызов его вдохновит? 
– Не хочу говорить об игре сборной. Ожидаем от Кокорина хорошую игру в матче против ирландской команды. 

– Не боитесь ли вы недооценки соперника?
– «Дандолк» может выйти в плей-офф, у них хорошая команда, и они провели качественные игры против «АЗ», «Маккаби» и 70 минут в матче против нас. Это организованная команда, с хорошими контратаками. В конце прошлого матча мы изменили ритм игры и создали им проблемы. Я жду сложной встречи: им нечего терять, в отличие от нас.

– Кто сыграет против «Дандолка» в воротах?
– Михаил Кержаков. Мы приняли решение придержать Юрия Лодыгина, потому что в последнее время его много критиковали.

17-летний воспитанник киевского «Динамо» перейдет в «Зенит»


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