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Рашит Давыдов: Не согласен, что в ворота СКА можно поставить любого (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Рашит Давыдов: Не согласен, что в ворота СКА можно поставить любого (видео)
Источник: ФХР

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Олег Знарок сказал, что в тренерском штабе уже определились с вратарем. Кто выйдет в четверг против финнов?

- Сыграет Илья Сорокин. Чем обусловлен выбор? Это ведь логично. Человек имеет побольше опыта игры за национальную сборную. Мы его задействовали в том году на всех Евротурах.

- Владислав Третьяк сказал: его радует, что наши молодые вратари переигрывают иностранцев в своих клубах. Это помогает им расти в мастерстве?

- Да, очень хорошо, когда есть такая конкуренция, и наши ребята бьются за место в составе с иностранными специалистами. Это всегда на пользу команде.

- Бытует мнение: СКА настолько силен, что там любой вратарь станет звездой. В чем сила Игоря Шестеркина?

- Я стараюсь избегать такие слова как «звезда». Но в этом году СКА намного строже и интереснее играет в обороне. В этом смысле голкиперам легче.

Конечно, острые моменты возникают всегда. Но мы в них действуем правильно, без неожиданностей. Защитники помогают вратарям. Хотя не соглашусь, что в рамку можно поставить любого. Нет, конечно. Посмотрите на игру Коскинена и Шестеркина, как они выручают. Работы хватает. И если вы следите за матчами, 5:0 или 6:0 возникает в конце игры. А часто бывает, что один-два периода проходят очень тяжело. И это ведь трудно, когда моменты у твоих ворот редки, но очень опасны. Как себя держать в тонусе, готовить к голевым моментам.

- Еще Владислав Третьяк поделился идеей, что стоит урезать углы площадки, подвинув лицевой борт ближе к воротам. Как от этого изменится игра?

- Если срезать углы, то при грамотном вбрасывании шайбы в зону любой отскок будет отлетать на пятак. Игра станет намного динамичнее, опаснее. И будет возникать больше моментов. Но я считаю, что оптимальный вариант – при возможности перейти на финский размер, когда площадка сужается на два метра. Хоккей будет более направлен на ворота, меньше возни на бортах и в углах.

- Поделитесь внутренней кухней Кубка мира. Сергей Бобровский перед турниром похудел на 8 кг. Как это изменило его игру?

- Когда ты привык к одному весу, а потом заметно его сбрасываешь, то идет перестройка в организме. Так что риск есть. Но ведь сила у Бобровского никуда не ушла. Значит, толчок ногой стал другим. Теперь легче, потому что 8 кг – это много. 

Это индивидуальный момент. Неизвестно, кто как переносит. Бывает, что люди худеют, и у них портится координация, он становится слишком резким. Всякое может быть.

- Это личная инициатива Бобровского или вы продумали это заранее?

- Серега очень много работал индивидуально над физикой – летом в Австрии. Он планомерно подтягивал кондиции к Кубку мира.

- Как вернуть уверенность Семену Варламову? Его не выпускали на Кубке мира. В шести матчах сезона он пропустил по пять шайб. При этом парень талантливый.

- Да, согласен. Тоже переживаю, что Семен не может найти свою игру. Где-то не получается. Но думаю, он с этим справится. В таких ситуациях надо успокоиться и делать простые, даже тупые вещи. Просто в НХЛ очень напряженный график. Там матчи идут через день, и крайне мало времени для того, чтобы что-то кардинально поменять. А на это есть лето.

- Андрей Василевский уже третий год считается вторым вратарем «Тампы», после Бена Бишопа. Не слишком ли много?

- Зная Андрюху, у него внутри есть спортивная злость. Но потенциально он – очень сильный вратарь. И обязательно будет первым номером и у себя в клубе, и однажды в сборной. Я знаю, что он умеет делать на льду, какого качества его работа. Это очень радует. Парень – просто молодец. Сейчас ему нужно больше игрового времени, и оно придет.

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