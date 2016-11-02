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Агент Мозгова: У Тимы половина лица была в искореженном состоянии

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Тимофей Мозгов
Тимофей МозговИсточник: Reuters
Агент Мозгова Максим Шарифьянов – о травме, полученной центровым «Лейкерс» в матче с «Индианой».

- Тиме сделали МРТ в одной из клиник Атланты, куда команда переехала из Индианаполиса, - говорит Максим Шарифьянов. – У него большой отек в области глаза, поэтому даже с помощью МРТ нельзя понять – есть ли там перелом. Но этого исключать нельзя. Состояние такое, что Тима почти ничего не видит одним глазом. Врачи наложили пять швов с одной стороны на верхнюю губу. Но ясно, что он пропустит игру с «Атлантой». После матча с «Атлантой» команда вернется в Лос-Анджелес, там уже Тиме сделают более тщательное обследование, после чего станет понятно, сколько займет восстановление.

- Даже современная аппаратура не позволила определить, есть ли перелом?
- Когда такой обширный отек, трудно это определить.

- Главный тренер «Лейкерс» Люк Уолтон сказал: «Мозгов выглядел как после боксерского поединка в супертяжелом весе. Он почти ничего не видел опухшим глазом, когда уходил с площадки». Вы же матч смотрели. Это действительно так?
- Я смотрел матч, а после игры общался с Тимой посредством видеосвязи. И прекрасно видел, как он выглядит. И это было печально. Тима действительно выглядел со своим заплывшим глазом, распухшей верхней губой, как боксер после боя. У него половина лица была в искореженном состоянии. А Джеффу Тигу даже не дали фол за этот удар локтем.

- Что по матчу можете сказать?
- Мы с вами два первых выездных поединка обсудили. Могу сказать, что и в матче с «Индианой» был тот же сценарий. Хорошо, что молодая команда, проигрывая по ходу 15 очков, не разваливается, всегда возвращается в игру и проводит неплохую концовку. Это плюс для молодой команды. С другой стороны, «Лейкерс» проигрывают матчи по схожему сценарию: на последних минутах следует несколько ошибок со стороны молодых игроков – это могут быть потери, неправильное решение при завершении атаки. Это приводит к тому, что, к сожалению, победа уплывает. В этом игра против «Индианы» не отличалась о двух предыдущих – против «Хьюстона» и «Оклахомы». Но такова судьба молодой команды и решать тренеру, какую тактику выбирать.

- То есть, как мы и говорили с вами вначале недели, пока Люк Уолтон не слишком активно использует Тимофея в нападении?
- Это так, и хотелось бы, чтобы роль Тимы в атаке была большей. В защите его роль понятна. А игру в нападении можно улучшать через более активное задействование своих больших игроков. Отчасти это проблемы сыгранности стартовой пятерки, в которой Тимофей выходит. Там в основном представлена молодежь. А специфика ротации в НБА такова, что ты играешь только определенные временные отрезки с определенными партнерами. По сути, играют четко первая и вторая пятерки. На мой взгляд, задействование Тимофея во второй пятерке может быть более интересным.

Индиана - Лос-Анджелес – 115:108 (27:18, 35:33, 22:28, 31:29)

Индиана Пэйсерс: Джордж (30), Эллис (17), Майлс (16).

Лейкерс: Уильямс (19), Кларксон (15), Нэнс (11), Расселл (11), Мозгов (6 + 5 подборов).


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