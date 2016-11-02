«Знарок и Квартальнов примерно похожи». Репортаж о сборной России (видео)

Наши хоккеисты провели первую тренировку в Хельсинки перед «Кубком Карьялы».

«ВОТ ЗАЧЕМ НАМ «КУНЬЛУНЬ»

Все говорили, что у нас молодая сборная России, что ее средний возраст 22,4 года. И тут, приехав на тренировку, я увидел в «Хартвалл Арене» чудо-тройку, которая шла на меня по коридору: Борис Майоров – Борис Михайлов – Владимир Юрзинов.

Ветераны даже шагали в ногу. Говорят, что в Хельсинки также приехал Владимир Петров, но на занятие хоккеистов он не пошел. Будет сразу на игре с финнами.

Зачем приехали легенды хоккея? Ну как же, преемственность поколений, уважение традиций. И ведь хватку они не растеряли. Борис Петрович Михайлов подошел ко мне и с деловым видом спросил: «Ручка есть? Блокнот? Я буду тренировку записывать».

- Мы не впервые приехали на Евротур, - сообщил Майоров. – В прошлом году были на играх сборной в Чехии. Сейчас интересно посмотреть, как выглядит наша молодежь. Просто любопытно. Так, Петрович?

- С вами полностью согласен! – воскликнул Михайлов.

- Вы делитесь мыслями с Олегом Знарком? Он вас слушает, воспринимает?

- У нас хорошие отношения, - сказал Майоров. – Но вы же понимаете, я не могу ему ничего навязывать! Если он что-то спросит, я готов поделиться мнением. Между собой мы можем кого-то покритиковать, отметить хорошие стороны. Это нормальное явление.

- Вот мы создали сборную, как молодые звезды Северной Америки.

- Я бы не сравнивал! У нас тут внутренние европейские разборки. А на Кубке мира ведь в одну команду собрали не только канадцев, но и американцев. Это за попытку не засчитано!

- На уровне юниоров, молодежки мы играем с Северной Америкой на равных. Но потом не получается сделать шаг вперед. В чем же дело?

- Но ведь тут лучших собрали. Красковский, Коршков – играют ведь прошлогодние юниоры. Но они в общей массе растворяются. У нас слишком много команд в КХЛ. Я ведь высказал свою точку зрения в «Советском спорте». У нас никогда в жизни не было столько хороших игроков для такого количества клубов. Никогда! Я помню времена, когда в высшей лиге выступало вообще девять команд. Мы проводили четыре круга.

- А кого урезать?

- Сейчас очень тяжело. Это ведь не только социальные проекты, тут есть политическая подоплека. Вот зачем нам «Куньлунь» со спортивной точки зрения?

ИГОРЬ ОЖИГАНОВ: ШИ УЭБЕР УНИКАЛЕН

Разговор мог зайти слишком далеко. А на льду в то время тренировалась сборная России. Состав у нее был такой же, как накануне в Новогорске. Вратарь на матч с финнами уже объявлен – Илья Сорокин. И осталась одна интрига, кроме самой игры – кто станет капитаном сборной? Он уже выбран, осталось его объявить. Я бы проголосовал за защитника Андрея Миронова.

Не сказал бы, что после тренировки игроки были слишком зажаты в общении с прессой. Скорее собраны и нацелены на работу.





- Я не впервые в сборной, но все равно волнение есть, - признался защитник Игорь Ожиганов. - Есть ли отличия в работе со Знарком и Квартальновым? Они примерно похожи, и упражнения приблизительно одинаковые. Оба нацеливают на силовую манеру игры.

- Кубок мира показал, что в цене атакующие защитники вроде Эрика Карлссона, Ши Уэбера, - я решил сменить тему. – А вот сборной России игроков такого амплуа не хватает.

- Так ведь всем не хватает таких игроков как Ши Уэбер! – изумился Ожиганов. – Это хоккейная элита. Я смотрю за такими хоккеистами по обзорам НХЛ. Но вообще это уникальные люди, которые появляются не так часто.

- Кто для вас был эталоном защитника?

- Сейчас не могу сказать. А в детстве, когда рос – Андрей Марков. Я впервые сходил на хоккей на московское «Динамо», и он еще не уехал.

- Плотно следите за бывшим одноклубником по ЦСКА Никитой Зайцевым?

- Смотрю, как он играет. Мне нравится. Особенно то, что Никита делает на синей линии в «Торонто».

- Вы с ним не общаетесь? Не переписываетесь?

- Нет.





…Илья Сорокин удивился, когда его вызвали к прессе: «Я ведь завтра играю». Но ему ответили аргументом: «На Кубке мира даже в день матча вратари приходили».

Сорокин был немногословен. Но рассказал, что в Торонто следил за Бобровским, Лундквистом, Прайсом… Перенимал опыт, учился новому.

Может, это пригодится в матче с финнами.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

на тренировке в Хельсинки

Вратари

Сорокин, Шестеркин, Демченко

Красные

Береглазов – Антипин, Гусев – Прохоркин – Барабанов

Синие

Киселевич – Ожиганов, Голышев – Светлаков – Ничушкин

Белые

Миронов – Зуб, Шумаков – Ткачев – Санников, Окулов

Черные

Рафиков – Любушкин, Лещенко – Красковский – Коршков