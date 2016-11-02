«Знарок и Квартальнов примерно похожи». Репортаж о сборной России (видео)
Наши хоккеисты провели первую тренировку в Хельсинки перед «Кубком Карьялы».
«ВОТ ЗАЧЕМ НАМ «КУНЬЛУНЬ»
Все говорили, что у нас молодая сборная России, что ее средний возраст 22,4 года. И тут, приехав на тренировку, я увидел в «Хартвалл Арене» чудо-тройку, которая шла на меня по коридору: Борис Майоров – Борис Михайлов – Владимир Юрзинов.
Ветераны даже шагали в ногу. Говорят, что в Хельсинки также приехал Владимир Петров, но на занятие хоккеистов он не пошел. Будет сразу на игре с финнами.
Зачем приехали легенды хоккея? Ну как же, преемственность поколений, уважение традиций. И ведь хватку они не растеряли. Борис Петрович Михайлов подошел ко мне и с деловым видом спросил: «Ручка есть? Блокнот? Я буду тренировку записывать».
- Мы не впервые приехали на Евротур, - сообщил Майоров. – В прошлом году были на играх сборной в Чехии. Сейчас интересно посмотреть, как выглядит наша молодежь. Просто любопытно. Так, Петрович?
- С вами полностью согласен! – воскликнул Михайлов.
- Вы делитесь мыслями с Олегом Знарком? Он вас слушает, воспринимает?
- У нас хорошие отношения, - сказал Майоров. – Но вы же понимаете, я не могу ему ничего навязывать! Если он что-то спросит, я готов поделиться мнением. Между собой мы можем кого-то покритиковать, отметить хорошие стороны. Это нормальное явление.
- Вот мы создали сборную, как молодые звезды Северной Америки.
- Я бы не сравнивал! У нас тут внутренние европейские разборки. А на Кубке мира ведь в одну команду собрали не только канадцев, но и американцев. Это за попытку не засчитано!
- На уровне юниоров, молодежки мы играем с Северной Америкой на равных. Но потом не получается сделать шаг вперед. В чем же дело?
- Но ведь тут лучших собрали. Красковский, Коршков – играют ведь прошлогодние юниоры. Но они в общей массе растворяются. У нас слишком много команд в КХЛ. Я ведь высказал свою точку зрения в «Советском спорте». У нас никогда в жизни не было столько хороших игроков для такого количества клубов. Никогда! Я помню времена, когда в высшей лиге выступало вообще девять команд. Мы проводили четыре круга.
- А кого урезать?
- Сейчас очень тяжело. Это ведь не только социальные проекты, тут есть политическая подоплека. Вот зачем нам «Куньлунь» со спортивной точки зрения?
ИГОРЬ ОЖИГАНОВ: ШИ УЭБЕР УНИКАЛЕН
Разговор мог зайти слишком далеко. А на льду в то время тренировалась сборная России. Состав у нее был такой же, как накануне в Новогорске. Вратарь на матч с финнами уже объявлен – Илья Сорокин. И осталась одна интрига, кроме самой игры – кто станет капитаном сборной? Он уже выбран, осталось его объявить. Я бы проголосовал за защитника Андрея Миронова.
Не сказал бы, что после тренировки игроки были слишком зажаты в общении с прессой. Скорее собраны и нацелены на работу.
- Я не впервые в сборной, но все равно волнение есть, - признался защитник Игорь Ожиганов. - Есть ли отличия в работе со Знарком и Квартальновым? Они примерно похожи, и упражнения приблизительно одинаковые. Оба нацеливают на силовую манеру игры.
- Кубок мира показал, что в цене атакующие защитники вроде Эрика Карлссона, Ши Уэбера, - я решил сменить тему. – А вот сборной России игроков такого амплуа не хватает.
- Так ведь всем не хватает таких игроков как Ши Уэбер! – изумился Ожиганов. – Это хоккейная элита. Я смотрю за такими хоккеистами по обзорам НХЛ. Но вообще это уникальные люди, которые появляются не так часто.
- Кто для вас был эталоном защитника?
- Сейчас не могу сказать. А в детстве, когда рос – Андрей Марков. Я впервые сходил на хоккей на московское «Динамо», и он еще не уехал.
- Плотно следите за бывшим одноклубником по ЦСКА Никитой Зайцевым?
- Смотрю, как он играет. Мне нравится. Особенно то, что Никита делает на синей линии в «Торонто».
- Вы с ним не общаетесь? Не переписываетесь?
- Нет.
…Илья Сорокин удивился, когда его вызвали к прессе: «Я ведь завтра играю». Но ему ответили аргументом: «На Кубке мира даже в день матча вратари приходили».
Сорокин был немногословен. Но рассказал, что в Торонто следил за Бобровским, Лундквистом, Прайсом… Перенимал опыт, учился новому.
Может, это пригодится в матче с финнами.
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ
на тренировке в Хельсинки
Вратари
Сорокин, Шестеркин, Демченко
Красные
Береглазов – Антипин, Гусев – Прохоркин – Барабанов
Синие
Киселевич – Ожиганов, Голышев – Светлаков – Ничушкин
Белые
Миронов – Зуб, Шумаков – Ткачев – Санников, Окулов
Черные
Рафиков – Любушкин, Лещенко – Красковский – Коршков