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Всемирная боксерская ахинея. Что породило самый странный титульный бой в истории

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Презентация "супербоя" Браун - Бриггс не обошлась без ошибки в написании фамилии Шеннона
Презентация "супербоя" Браун - Бриггс не обошлась без ошибки в написании фамилии ШеннонаИсточник: Twitter.com

Резолюция Всемирной боксерской ассоциации по ситуации в тяжелом весе обескуражила даже видавших виды болельщиков.

Текст программного заявления Всемирной боксерской ассоциации WBA от 1 ноября текущего года, несомненно, заслуживает полного воспроизведения. При желании с ним, а также со списком адресатов письма, можно ознакомиться здесь.

Очень нелегко разобраться в том, что же именно боксерские чиновники имели в виду, вынося такие решения, и еще труднее ответить на вопрос, к чему все это приведет.

Не вызывает сомнений только одно: театр абсурда при санкционировании чемпионских боев сегодня вышел на новый уровень, кажущийся совершенно недосягаемым для будущих поколений.

В наших силах лишь перечислить факты, из которых складывается новая действительность, и задать вопросы, которые по мере ознакомления с ней возникают сами собой.

Три пишем, ноль в уме

Сразу стоит оговориться, что основанная в далеком 1962 году Всемирная боксерская ассоциация в своем альтруизме (или, переводя с русского на русский – в стремлении к большим барышам) давно потеряла всякое чувство меры. Во многих категориях чемпионами мира по версии WBA являются сразу два бойца, а в тяжелом весе их еще совсем недавно и вовсе было трое.

После победы над Владимиром Кличко осенью 2015 года британец Тайсон Фьюри получил пояс суперчемпиона.

Анархия в тяжелом весе началась вскоре после сенсационной победы Тайсона Фьюри над Владимиром Кличко в Дюссельдорфе

Малоизвестный австралиец Лукас Браун в марте нокаутировал Руслана Чагаева и стал обладателем регулярного пояса WBA.

Беглый кубинец Луис Ортис в свою очередь владел временным поясом WBA (Interim).

Словно насмехаясь над столь неестественным и нелепым дроблением титула, который ранее с честью носили Мохаммед Али, Джо Фрезер, Майк Тайсон и Леннокс Льюис, чемпионы WBA решили, во что бы то ни стало, перещеголять друг друга, избавляясь от регалий.

Фьюри добровольно отказался от всех остававшихся у него титулов. «Цыганский король» в ближайшие месяцы намерен лечиться от депрессии, надеясь на то, что неприятная история с кокаином замнется сама собой.

Лукас Браун 13 мая был лишен титула и отстранен от боев на шесть месяцев после того, как его допинг-проба после боя с Чагаевым дала положительный результат на запрещенный с 1992 года препарат кленбутерол. Правда, официальный результат поединка в Грозном (победа Брауна техническим нокаутом) так и не был пересмотрен.

Наконец, Луис Ортис отказался защищать свой пояс в бою с россиянином Александром Устиновым. Права на организацию этого поединка смогла заполучить промоутерская компания «Мир Бокса». Ее глава Андрей Рябинский не скрывал своей заинтересованности в колоритном кубинце. Однако в итоге «Кинг Конг» заключил контракт с британским менеджером Эдди Хирном и решил выйти на ринг 12 ноября в Монако. Его оппонентом станет американец Малик Скотт.

Немудрено, что от столь безумной цепочки событий головы пошли кругом даже у таких прожженных и беспринципных воротил, как функционеры WBA. Очень долго они собирались с мыслями и силами, чтобы подготовить итоговое коммюнике. Что же из этого получилось?

Бокс возвращается на ярмарку?

Поединок Лукас Браун – Шеннон Бриггс – самый поразительный и шокирующий титульный бой за всю вековую историю тяжелого веса. По плану, он должен состояться до 31 декабря.

В послужном списке 37-летнего австралийца нет ни одного большого боя, за исключением скандальной во всех отношениях встречи с Чагаевым. В данный момент Браун – 5-й номер рейтинг-листа WBA.

44-летний Шеннон Бриггс (8-й номер рейтинга) – еще более одиозная личность. Когда-то американец владел чемпионским поясом WBO, но после разгромного поражения от Виталия Кличко в 2010 году он запомнился лишь маниакальным преследованием его брата Владимира на всевозможных пресс-конференциях и других публичных мероприятиях. Шеннона повсеместно считали великовозрастным фриком, который в лучшем случае делает себе рекламу не вполне этичным способом, а в худшем – понемногу теряет рассудок.

Вот такие персонажи вскоре разыграют толику одного из самых престижных титулов в мировом спорте. И произойдет это, почти наверняка, не на сельской ярмарке, где издавна устраивались потешные бои. Что уместнее в данной ситуации – смеяться или плакать, решайте сами.

Уже известен и будущий соперник победителя этой исторической баталии. В течение 120 дней Брауну или Бриггсу будет предписано выйти на ринг с 43-летним пуэрториканцем Фресом Окендо. Стоит подчеркнуть, что этот тяжеловес даже в нулевые годы не считался реальным претендентом на чемпионство.

«А Козлевичу?»

То, что чиновники WBA решили наказать Луиса Ортиса за упрямство и своеволие – вполне объяснимо. После отказа выполнить обязательства по бою с Устиновым кубинец был лишен своего временного пояса. Но при этом осталось совершенно неясным, кто и когда будет сражаться за этот титул в будущем, и каковы перспективы Александра (ныне –  3-я позиция в рейтинге).

Примечательно, что на кону в предстоящем поединке Ортис – Скотт будет стоять интерконтинентальный пояс WBA (да, у них есть и такой!). В победе «Кинг Конга» мало кто сомневается, а первая строчка рейтинг-листа Всемирной боксерской ассоциации по-прежнему принадлежит ему.

В связи с этим можно предположить, что и Ортис, и Устинов еще заставят WBA с собой считаться, даже если ради этого спортсменам придется обратиться в суд.

Бой из песка и тумана

И все же очевидно, что главная ставка веселых и находчивых бонз WBA делается на победителя боя Энтони Джошуа – Владимир Кличко. Встреча двух олимпийских чемпионов, живых символов старого и нового поколения тяжеловесов, действительно заслуживает самого пристального внимания.

Но загвоздка состоит в том, что на сегодняшний день этот поединок – мифический. Он существует даже не на бумаге, а лишь в воображении промоутеров и болельщиков. Команды боксеров весьма далеки от заключения контракта. В частности, у них есть очевидные разногласия по принципам разделения призового фонда. Кроме того, украинцу еще предстоит восстановиться после травмы, которая стала основанием для отмены боя с участием Кличко-младшего 10 декабря.

Добавим, что именно в этот день чемпион мира по версии IBF Энтони Джошуа проведет в Манчестере добровольную защиту титула. Его соперником будет американец Эрик Молина. Разумеется, в случае внезапного поражения англичанина, ни о каком бое с Кличко весной 2017 года не может быть и речи.

И все же, молодой и действительно сильный чемпион Джошуа видится единственным человеком, который потенциально способен помочь WBA локализовать последствия вселенского бардака, в возникновении которого повинна только сама организация.

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