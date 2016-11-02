Игорь Шалимов: Смолов начнет матч с «Шальке» на скамейке

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о том, как его команда постарается сыграть с «Шальке» и сможет ли сыграть Федор Смолов.

- По сравнению с домашней игрой против «Шальке» ваш состав поменяется?

- У нас будет одно серьезное изменение. Но не буду о нем говорить – если соперники узнают, это может быть опасно для нас. А если без шуток, проблемы с составом у нас действительно есть.

- Появление на пресс-конференци и Перейры означает, что он здоров и готов играть?

- Да. Он полностью здоров и выйдет в основе. Надеемся, он сыграет хорошо. Да, Перейра много пропустил. Но по тому, что мы видим на тренировках – он готов на сто процентов.

- Сыграет ли Федор Смолов, который приехал в Германию с командой?

- Федор будет на скамейке. А дальше посмотрим, как будут развиваться события.

- То есть он пока не на сто процентов готов?

- На сто процентов – нет. Ему надо еще потренироваться. Федор играет в команде очень важную роль. Это потеря, но не катастрофа – мы уже привыкли к травмам игроков, привыкли с этим справляться. И должны уметь заменять любого футболиста. Постараемся сыграть агрессивно. В первую очередь – в отборе мяча. В принципе, то же самое, что мы практикуем во всех матчах – чтобы сопернику было сложнее развивать атаки. Понимаю, что нам придется тяжело. Но будем стараться.

- Главный тренер «Шальке», отвечая на вопрос, кого он считает самым опасным в вашей команде, сказал, что опасна вся команда. Кого вы считаете самым опасным в «Шальке»?

- Отвечу, как и тренер соперников. Мы вообще никогда не акцентируем внимание на ком-то из игроков. Нам важно, как играет команда соперника, должны знать схему их игры: как они в обороне играют, как выходят на чужую половину…

- То, что соперник может сыграть не основой, облегчит вам задачу?

- Понятно, что «Шальке», имея 9 очков, может выставить не совсем основной состав. Но это ничего не облегчает: не основным составом они играли и в Краснодаре – вышел Коноплянка и забил все решивший мяч. Просто у них такая скамейка, что трудно определить, кто именно входит в основу – есть минимум по два человека на каждую позицию, и все очень сильны.

- Как бы ни был соперник силен, «Краснодар» обычно старается сыграть первым номером. Возможен ли такой сценарий завтра против «Шальке»?

- Когда мяч у нас, мы знаем, как играть, знаем свои маневры. И, конечно, важен первый гол: когда забиваешь или пропускаешь, игра резко меняется – что и показал первый матч. Конечно, хотелось бы забить первыми.