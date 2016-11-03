Ни слов, ни музыки, ни сил. ЦСКА был беспомощен в матче с «Монако»

В четвертом матче группового турнира Лиги чемпионов армейцы безропотно уступили в гостях монегаскам, подтвердив наличие заметного спада в своей игре.

ТЕОРИЯ БЕЗ ПРАКТИКИ МЕРТВА

Болельщики ЦСКА, ни в чем предосудительном в день матча не замеченные, оттянулись собственно в болении. Во всяком случае, численностью «ультрас» «Монако», а у «Монако», представьте, есть «ультрас», армейцы заметно превзошли. И громкостью тоже: на неполном 18-тысячнике песни наших были слышнее всего, там происходившего.

А вот жители Монако арену собою не заполнили. Хотя князь Альбер, подавая им пример, на футбольчик подошел, благо, его дворец от стадиона - минутах в десяти пешего хода. Кстати, «Луи II» считается первым стадионом, придумавшим некогда VIP-ложи.

В стартовом протоколе, однако, были вещи и поинтереснее этих бытовых обстоятельств. Во-первых, Василия заменил Алексей Березуцкий. Причина, по моей информации, — опасения игрока и медицинского штаба, не подкрепленные серьезным диагнозом, но базирующиеся на ощущениях Василия. Во-вторых, вместо Ласины Траоре вышел Страндберг. И это тоже сложно недопонять. Ласина неважно провел два последних матча, и его стоило помариновать как минимум тайм до злого подрумянивания, а уже потом выпускать против команды, которой он принадлежит.

Но это теория. На практике все оказалось существенно хуже.

БЕЗ МЯЧА И БЕЗ ВЕТРИЛ

Рассмотрим, как говорится, на примере. Ключевыми цифрами российского дерби, в котором ЦСКА уступил «Спартаку» 1:3, стали, на мой взгляд, следующие. «Красно-белые» значительно превзошли «красно-синих» по числу передач вообще и точных — в частности. 592/517 — у «Спартака», 404/330 — у ЦСКА. Если ты делаешь почти на 200 точных передач меньше соперника, при владении мячом 42 на 58 процентов не в твою пользу, рассчитывать на что-то серьезное довольно сложно.

А вот разница во владении мячом после первого тайма игры в Монако: 62 на 38 в пользу хозяев. По числу точных передач — 256 на 137. По точности передач — 81 процент у монегасков, 70 — у армейцев. Иными словами, и от мяча ЦСКА оттерли, передач в достатке делать, исходя из увиденного, не давали, а почти треть тех передач, которые армейцы все-таки делали, не доходили до адресатов. Как играть с такой статистикой? И во что играть, не говоря уж про выигрывать?

По отборам ситуация чуть лучше — 30 на 26. Но визуально опасность представлял любой прострел в армейскую штрафную. При том что особо яркой игры «Монако» не рождал. Ему было достаточно и той совершенно тусклой игры, что проецировал ЦСКА. Не по моментам даже тусклой — по надежности.

Первый мяч нам забил Жермен, проткнувший оборону из-за традиционных проблем с офсайдом, не знаю уж, искусственным или просто недодуманным. Потом Менди болтанул на фланге Вернблума — и все. Одно удачное действие — и левый защитник остается на фланге с мячом, имеет скорость, выбирает варианты продолжения атаки, обводит мячом двух игроков обороны. Фалькао подключился к этому делу чуть ли не мимоходом. Ну, летит свободный мячик, надо бы замкнуть.

«МИНОЙ КОРАБЛЮ ПРОБИЛО ДНИЩЕ...»

Третья «плюха» родилась снова из ошибки Верблума, сначала проигравшего борьбу в центре, затем попавшегося на финт Фалькао прямо перед Акинфеевым. Я точно не стану оттаптываться на очередной «мокрой» игре нашего вратаря, потому что вся армейская команда выглядела глубоко летаргической. Примерно так боксер, пропуская удар за ударом, еще стоит, но уже не бьет в ответ. И из всех мыслей в потухших его глазах одна: быстрей бы все кончилось. И игра, и сезон, - вообще все. Ни слов, ни музыки, ни сил.

Справедливости ради надо сказать, что случился в первом тайме опасный удар Страндберга с угла штрафной, да Тошич еще разок стукнул издали. Забить могли, верно. Но говорить о каком-то серьезном сопротивлении отнюдь не монструозному «Монако» смешно. Просто бегали. Просто получали без идей.

После перерыва, в силу древней и рутинной традиции, у наших появились на поле Траоре и Миланов. Выход первого стал самым любопытным событием игры с точки зрения местной публики: ни до, ни после сильней она не гневалась. В целом же если Леонид Слуцкий и хотел кого-то удивить этими заменами, то разве что князя Альбера. Все остальные в футбольном свете уже знают, кто и когда появится на поле у ЦСКА во втором тайме. Не знают только, зачем.

«Тыща лошадей, подков четыре тыщи, счастья все ж они не принесли», - говорится в стихотворении Бориса, вот совпадение, Слуцкого. Так и с заменами. Разве что футбол покислел теперь и со стороны «Монако». Какие-то телодвижения обе команды, несомненно, совершали, но ни одного голевого момента ЦСКА создать во втором тайме не сумел. И что делать команде с самой собой, ясно не вполне. Диагноз есть — курс лечения не прописан и не придуман.

А «Монако», например, незадолго до конца попал в штангу. У «Монако» все неплохо. Живет себе команда, не тужит.



