Леонарду Жардим: У ЦСКА есть все шансы на Лигу Европы
Главный тренер «Монако» - о крупной победе своей команды над ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:0).
- Сегодня на поле был настоящий спектакль, - сказал главный тренер «Монако» на послематчевой пресс-конференци
- У вас почти нет голоса...
- В последнее время я много общался с командой во время игры, хотел поддержать нужный уровень концентрации. Это отразилось на голосе.
- Фалькао сделал дубль. Означает ли это его прогресс в вашем клубе?
- Самое главное, что мы верим в Фалькао. Сегодня он забил и доказал: эта вера не напрасна, Фалькао очень сильный футболист.
- Публика освистала Траоре. Это потому, что он плохо играл за «Монако» или из-за его гола в Москве?
- Оба фактора сыграли роль. В прошлом году Траоре очень плохо показал себя, выступая за нас. Но именно он забил нам мяч две недели назад. Болельщикам это не понравилось.
- Сегодня «Монако» был так силен, или ЦСКА так слаб?
- И снова сыграли роль оба фактора. ЦСКА не был великой командой, а мы сыграли хорошо.
- Сегодняшний основной состав идеален для Лиги чемпионов?
- Рано так говорить. Все, кто был в заявке, важны для нашей команды.
Матч
Голы
Жермен 12 (1:0). Фалькао 28 (2:0). Фалькао 41 (3:0).
Состав
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Эмерсон (Раджи, 89), Фабиньо, Менди, Силва, Лемар, Бакайоко, Фалькао (Каррильо, 74), Жермен (Мбаппе, 85)
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Набабкин, 90), Фернандес, Игнашевич, Березуцкий А., Ионов, Вернблум, Головин, Натхо, Тошич (Миланов, 71), Страндберг (Траоре, 63)
Предупреждения:
Судья:
Матей Юг (Словения)
Место и дата
02 ноября 22:45, Луи II, Текстовая трансляция