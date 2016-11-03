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Леонарду Жардим: У ЦСКА есть все шансы на Лигу Европы

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Леонарду Жардим
Леонарду ЖардимИсточник: Reuters

Главный тренер «Монако» - о крупной победе своей команды над ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:0).

- Сегодня на поле был настоящий спектакль, - сказал главный тренер «Монако» на послематчевой пресс-конференции. - Люди, которые пришли на стадион, получили удовольствие. Мы сегодня хорошо выполнили свою работу. Что касается ЦСКА, то у него есть все шансы пройти в Лигу Европы.

- У вас почти нет голоса...
- В последнее время я много общался с командой во время игры, хотел поддержать нужный уровень концентрации. Это отразилось на голосе.

- Фалькао сделал дубль. Означает ли это его прогресс в вашем клубе?
- Самое главное, что мы верим в Фалькао. Сегодня он забил и доказал: эта вера не напрасна, Фалькао очень сильный футболист.

- Публика освистала Траоре. Это потому, что он плохо играл за «Монако» или из-за его гола в Москве?
- Оба фактора сыграли роль. В прошлом году Траоре очень плохо показал себя, выступая за нас. Но именно он забил нам мяч две недели назад. Болельщикам это не понравилось.

- Сегодня «Монако» был так силен, или ЦСКА так слаб?
- И снова сыграли роль оба фактора. ЦСКА не был великой командой, а мы сыграли хорошо.

- Сегодняшний основной состав идеален для Лиги чемпионов?
- Рано так говорить. Все, кто был в заявке, важны для нашей команды.

Матч

Монако - ЦСКА - 3:0 (3:0)

Голы

Жермен 12 (1:0). Фалькао 28 (2:0). Фалькао 41 (3:0).

Состав

Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Эмерсон (Раджи, 89), Фабиньо, Менди, Силва, Лемар, Бакайоко, Фалькао (Каррильо, 74), Жермен (Мбаппе, 85)

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Набабкин, 90), Фернандес, Игнашевич, Березуцкий А., Ионов, Вернблум, Головин, Натхо, Тошич (Миланов, 71), Страндберг (Траоре, 63)

Предупреждения:

Эмерсон, 24 - Головин, 90

Судья:

Матей Юг (Словения)

Место и дата

02 ноября 22:45, Луи II, Текстовая трансляция

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