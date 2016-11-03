Леонарду Жардим: У ЦСКА есть все шансы на Лигу Европы

Леонарду Жардим Источник: Reuters

Главный тренер «Монако» - о крупной победе своей команды над ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:0).

- Сегодня на поле был настоящий спектакль, - сказал главный тренер «Монако» на послематчевой пресс-конференци и. - Люди, которые пришли на стадион, получили удовольствие. Мы сегодня хорошо выполнили свою работу. Что касается ЦСКА, то у него есть все шансы пройти в Лигу Европы.

- У вас почти нет голоса...

- В последнее время я много общался с командой во время игры, хотел поддержать нужный уровень концентрации. Это отразилось на голосе.

- Фалькао сделал дубль. Означает ли это его прогресс в вашем клубе?

- Самое главное, что мы верим в Фалькао. Сегодня он забил и доказал: эта вера не напрасна, Фалькао очень сильный футболист.

- Публика освистала Траоре. Это потому, что он плохо играл за «Монако» или из-за его гола в Москве?

- Оба фактора сыграли роль. В прошлом году Траоре очень плохо показал себя, выступая за нас. Но именно он забил нам мяч две недели назад. Болельщикам это не понравилось.

- Сегодня «Монако» был так силен, или ЦСКА так слаб?

- И снова сыграли роль оба фактора. ЦСКА не был великой командой, а мы сыграли хорошо.

- Сегодняшний основной состав идеален для Лиги чемпионов?

- Рано так говорить. Все, кто был в заявке, важны для нашей команды.