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Зинедин Зидан: Это была моя ошибка, хорошо, что мы не проиграли

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  MarcaКомментарии
Зинедин Зидан
Зинедин ЗиданИсточник: Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов после ничейного результата с варшавской «Легией» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:3). 

«Понял, что просто победить не получится»

«Конечно, когда вы ведете в два мяча, то невольно начинаете думать, что игра уже сделана. Но «Легия» не собиралась сдаваться. После первого гола в наши ворота, стало ясно, что просто выйти победителем не получится. Это футбол, и здесь может произойти все, что угодно. Моим игрокам следует научиться терпеть. Рад, что нам удалось заработать очко и не проиграть. Нужно тщательно проанализировать свои ошибки».

«Искал пути к победе»

«Четыре нападающих? В этом был определенный замысел. Мы планировали усилить давление на защиту соперника и с помощью полузащитников. Хотел сыграть с двумя нападающими, потому что мы наигрывали эти вещи во время предсезонной подготовки. В первом тайме у нас все получалось.

«Реал» хотел выиграть этот матч, но когда вы теряете столько игроков основы, вам приходится тяжело. Я не собирался завершать эту встречу при счете 2:2, искал пути к победе».

«Виноваты все» 

«Сегодня мы сыграли очень плохо в обороне. «Реал» начал матч хорошо, забив два быстрых гола, но, повторюсь, если вы потеряете концентрацию, вам придется тяжело. После второго гола в ворота «Легии» мы расслабились. У меня нет особых претензий именно к защитникам, поскольку в этом результате виноваты все».

«Странно играть при пустых трибунах»

«Конечно, я обеспокоен сегодняшним результатом, но единственный способ исправиться – продолжать работу. Должен признаться, что отсутствие зрителей также сыграло свою роль. Немного странно играть при пустых трибунах, но ничего не изменить. «Реал» нуждался в поддержке. Мы сделали все, что могли.

«Легия» сыграла на высшем уровне»

«Соперник после первого забитого мяча стала действовать иначе. Конечно, это не лучший матч «Реала», но хочу сказать, что польский клуб сыграл сегодня на высшем уровне.

Чтобы сделать какие-то выводы, нужно учитывать все детали этого матча. Всегда нужно думать наперед, даже когда вы ведете со счетом 2:0. Давайте наберемся терпения и забудем сегодняшний день». 

«Для «Реала» ничего не поменялось»

«Группа у нас непростая, но даже после матча с «Легией» для нас ничего не поменялось. Наша цель – первое место в группе. Будем стремиться к этому», – сказал французский специалист. 

Матч

Легия - Реал - 3:3 (1:2)

Голы

Бэйл 2 (0:1). Бензема 35 (0:2). Оджиджа-Офоэ 40 (1:2). Радович 58 (2:2). Мулен 83 (3:2). Ковачич 86 (3:3).

Состав

Легия: Маларж, Жезничак, Глоушек, Бережински, Паздан, Оджиджа-Офоэ (Йодловец, 87), Мулен, Копчински, Гильерме, Радович (Прийович, 77), Николич (Кухарчик, 70)

Реал: Навас, Начо, Коэнтрау (Асенсио, 78), Карвахаль, Варан, Бэйл, Ковачич, Кроос, Бензема (Васкес, 65), Роналду, Мората (Мариано, 85)

Судья:

Павел Краловец (Чехия)

Место и дата

02 ноября 22:45, Стадион Войска Польского, Текстовая трансляция


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