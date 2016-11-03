Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Футбол  Зенит- : -Дандолк
Баскетбол  Олимпиакос- : -ЦСКА
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Футбол  Фенербахче- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Шальке 04- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Федор Емельяненко: Спортивная злость – какая-то искусственная придумка

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Вера и дело»Комментарии
Федор Емельяненко
Федор ЕмельяненкоИсточник: «Советский спорт»

Легендарный российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко дал интервью православному сайту «Вера и дело». 

– Во многих интервью Вы говорите, что во время боя не чувствуете агрессии по отношению к противнику…
– Мне кажется, верующий человек по-другому просто не может. И не только тот, кто занимается борьбой. Можно и ракеткой по воланчику бить с таким озлоблением, как будто за сеткой – твой личный враг.

 Но ведь есть же термин «спортивная злость». Она, как считается, помогает, мобилизует?
– Я совершенно с этим не согласен. «Спортивная злость» — это какая-то искусственная придумка, я не понимаю — о чем это? Спортивное терпение, преодоление себя, расширение своих возможностей — это да. Когда тебе кажется, что больше уже не можешь и сил не хватает, — взять и перешагнуть через себя, прикусить свои эмоции, усталость и все равно двигаться вперед. А злость — зачем это нужно? Она только мешает. Она затуманивает голову, человек не может трезво оценивать ситуацию, не может адекватно реагировать. Где-то нужно проявить осторожность, а человек ничего не замечает. Возникает желание отомстить, кинуться вперед, чтобы просто посильнее ударить, отыграться — но это ни к чему хорошему не ведет. Как правило, люди расплачиваются за это ошибками. Причем, на мой взгляд, это касается не только спорта, но и вообще отношений между людьми.

 Вы один из самых титулованных современных спортсменов, чемпион мира по смешанным единоборствам. Как все это сочетается для Вас с евангельским призывом быть последним, быть всем слугой? 
– Если Господь поставил меня заниматься этим делом, значит, я должен делать его максимально хорошо. Если бы по профессии я был сварщиком, старался бы варить по высшему разряду. В спорте признак максимального результата — это победа. Она важна не сама по себе, это свидетельство того, что ты сделал все до конца. Ведь о нас, православных христианах, будут судить по нашим поступкам. Мы всё должны делать во славу Божию. А делать что-то во славу Божию спустя рукава мы не можем себе позволить.

 Но неужели большие победы не несут в себе опасности возгордиться?
– Несут. И неслучайно сегодня даже многие священники высказываются о большом спорте критически. Это оттого, что для некоторых спортсменов занятия спортом и победы и вправду всего лишь средство для удовлетворения собственных страстей и амбиций. Конечно, соблазн возгордиться своими успехами подстерегает каждого человека — и меня в том числе. Я всеми силами стараюсь этого не допускать. Есть только один способ бороться с этим: посвящать каждую победу Богу и своей стране.

В последнее время часто об этом задумываюсь и хотел бы обратиться к своим коллегам, среди которых есть много тех, кто и вправду служит в спорте не своим страстям, а своей стране. На нас, спортсменов, обращает внимание молодежь. Вспоминаю себя подростком: я внимательно следил за всеми выступлениями наших чемпионов по телевидению. И ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь из них сказал: «Слава Богу» или вообще каким-то образом о Боге заговорил. Все они, как правило, говорили только о себе, о своих достижениях и обидах. Собственное «я» стояло выше всего остального. Думаю, что если бы хотя бы один из них сказал однажды: «Я благодарен Богу за победу», многие мальчишки, их поклонники, в том числе и я сам, о чем-то задумались бы. Мышление молодых людей поменялось бы, они повернулись бы к Богу.

 А вам не показалось бы странным услышать о Боге от спортсмена? 
– Думаю, нет. Молодым людям, которые всерьез занимаются спортом, легче прийти к Богу. Ведь и в вере, и в спорте большую роль играет воспитание. В спорте воспитывает тренер, и ты должен ему верить. После этого проще поверить священнику как духовному наставнику. Занимаясь в спортивной секции, люди учатся жить в коллективе, с уважением относиться друг к другу в самых сложных ситуациях. Надо уметь себе во многом отказывать. Когда сверстники бегут на улицу получать все радости жизни или часами сидят перед компьютером, ты — на тренировке, где из тебя выжимают десять потов. Потом ползешь домой — а там еще надо делать уроки. То есть ребята в спортивной секции уже с детства знают, что такое нести свой маленький подвиг.

 В одном интервью я прочитал Ваши наставления молодым спортсменам о том, что если даже противник сильнее физически, можно победить «православным духом». Как это выглядит на практике?
– Бывают схватки, в которых ты чувствуешь, что соперник подготовлен лучше, но в любом соревновании есть еще и духовная сторона… Вряд ли возможно объяснить это словами, тем более неверующему человеку. Но по себе точно знаю, что когда уповаешь на Бога, тебе все равно, какой перед тобой соперник — больше или меньше накачанный, выше или ниже, сильнее или слабее. Человек выходит на поединок с верой — побеждать.

 Воображаю себе молодых людей, которые поднимают железо в спортзале, и вдруг им говорят о победе «православным духом». Не возникнет у них желание покрутить пальцем у виска?
– Если бы я сам этого не испытал — они, наверное, почувствовали бы ложь в моих словах и покрутили бы пальцем у виска. Но я говорю о том, что знаю. То, что люди не могут увидеть, они воспринимают подсознательно. И если человек говорит искренне и от сердца, то у людей, которые его слышат, сомнений не остается. Даже если детали до конца не понятны — все равно. Есть известная фраза: чтобы стать верующим, иногда достаточно посмотреть в глаза другого верующего. Тут как раз об этом. 

 В СМИ встречается информация о том, что Вы выступали за санкт-петербургский клуб «Red Devil Fighting Team» — несколько странно для православного верующего…
 Это не совсем так. Я всегда выступал только за клуб Святого Александра Невского города Старый Оскол Белгородской области. К «Red Devil Fighting Team» меня почему-то упорно приписывают журналисты. Видимо, потому что меня действительно приглашали за него выступать, но одна из причин, по которым это было невозможно, — как раз название. Мы много об этом разговаривали с руководителем клуба, я настаивал, чтобы название поменяли. Сначала меня не понимали, говорили, что публика уже привыкла. Но в итоге я сумел своих собеседников убедить. И теперь клуб в Санкт-Петербурге называется так же, как и мой родной клуб в Старом Осколе — Святого Александра Невского. Казалось бы, всего лишь название — но в клубе по-настоящему изменились и атмосфера, и принципы работы.

 А вас не смущает столь радикальная перемена? Получается, это так просто — взять и сделать из клуба в честь «красного дьявола» клуб в честь православного святого? Как будто ничего такого и не произошло и значительной разницы между ними нет — просто поменяли одно на другое…
 Могу говорить только за себя: я не вижу тут никакого противоречия. Да, смена радикальная. Но именно так все и должно меняться в жизни, когда человек обретает веру: тебя разворачивает на 180 градусов — либо ты со Христом, либо нет. Это именно радикальный выбор. Ты порываешь со своим прошлым — уверен, по-другому нельзя. Помните слова святого князя Владимира о своем крещении: «Я был зверь, а стал человек»? Это и про меня тоже. В моей жизни до прихода к вере все было далеко не идеально. Да, родители воспитывали стремление к добру, к тому, чтобы жить по нравственным законам,но одного воспитания недостаточно: человек все равно уходит в сторону. Один раз расслабился, другой, третий — и пошло-поехало. Выскочить из этого лично мне помогло посещение Серафимо-Дивеевского монастыря. 

 Что же там произошло?
– Я участвовал в соревнованиях в Нижнем Новгороде, и меня пригласили в монастырь на экскурсию. По дороге в автобусе мы очень тепло общались с отцом Андреем Железняковым — протодиаконом из Нижегородской епархии. Он ни к чему не призывал, не агитировал. Просто рассказывал.

Особое впечатление на меня произвела экскурсия по монастырю. Монахиня рассказывала, как святые подвижники несли в этом монастыре свои подвиги. И вдруг в этих рассказах жития святых стали для меня как будто оживать. А потом приложился к мощам батюшки Серафима — и после этого все вопросы отпали. Что я почувствовал? Не знаю, как это описать словами. Я просто вдруг ощутил, что Бог есть и что каждую секунду своей жизни проживаю перед Ним. 

 Вы завершили спортивную карьеру и у Вас, должно быть, высвобождается свободное время. Вы рассматриваете его как ресурс для того, чтобы глубже погружаться в церковную жизнь?
– Тут я с Вами не согласен. Нельзя жить так, что сейчас ты — спортсмен, а потом, когда свободного времени будет больше, станешь христианином. Невозможно составить такой «график». Веру в Бога нельзя отложить на потом, иначе это просто — не вера. Жизнь во Христе — прежде всего, потом все остальное. Вернее, даже такая расстановка приоритетов — не совсем то. Иногда меня спрашивают, как удается совмещать веру и жизнь. Но их ведь невозможно «совмещать», потому что они не разделены. Верой можно просто жить. Ведь по нашей вере и нашим поступкам будут судить о том, кто такие православные христиане, – сказал Емельяненко.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Красота должна быть с кулаками. Выбери самую красивую девушку в ММАКрасота должна быть с кулаками. Выбери самую красивую девушку в ММА«Советский спорт» предлагает выбрать вам самую красивую девушку-бойца смешанного стиля (ММА).Читатели «Советского спорта» хотят, чтобы Федор Емельяненко дрался против Вердума, Оверима и Антонио СилвыНа днях российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко объявил о том, что  еще неизвестно в какой организации он проведет свой следующий поединок. Имя соперника также неизвестно.Ронда Роузи: Знаете что? Я собираюсь заканчивать с боями. Мне осталось немногоБывшая че6мпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи побывала на телешоу Ellen и сделала неожиданное заявление. По словам Роузи она собирается завершать карьеру в ММА.Шлеменко, Абдурахимов и Мохнаткин — лучшие российские бойцы по итогам октябряШлеменко, Абдурахимов и Мохнаткин — лучшие российские бойцы по итогам октября«Советский спорт» составил рейтинг лучших российских бойцов ММА по итогам октября.Сергей Харитонов: Многие считают, что я должен нокаутировать АялуСергей Харитонов: Многие считают, что я должен нокаутировать АялуИнтервью Сергея Харитонова в преддверии боя против Джеви Аялы.Ноябрьский арММАгеддон. Бои месяца, ради которых вы не будете спать по ночамНоябрьский арММАгеддон. Бои месяца, ради которых вы не будете спать по ночам«Советский спорт» рассказывает о самых ожидаемых поединках ноября.Бой Егорова и Макгэнна возглавит турнир Fight Nights Global 55 в МосквеПромоутерская компания FIGHT NIGHTS GLOBAL и университет «СИНЕРГИЯ» представляют международный турнир по смешанным единоборствам FIGHT NIGHTS GLOBAL 55 «ВРЕМЯ СИНЕРГИИ». Спортивно-светское событие пройдет 22 ноября в рамках главного бизнес-события года «SYNERGY GLOBAL FORUM 2016» на арене Крокус Сити Холл «Аквариум» и начнется в 19-00.Винник взял реванш у Воронцова в матче-реванше за титул чемпиона РоссииЧемпион России по К-1 Евгений Воронцов не смог доказать свое превосходство в матче-реванше с трехкратным чемпионом мира Даниилом Винником, уступив единогласным решением судей по окончанию пятого раунда.M-1 Challenge 72. Перак проведет бой против Наджафзаде18 ноября в Москве на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 72 чемпион организации Noc Gladiatora Кристиан «Кличко» Перак (Хорватия, 9-3-1) будет биться против вице-чемпиона Европы по MMA Талеха «Азербайджанского Терминатора» Наджафзаде (Baku Fighters, Азербайджан, 5-1).Вадим Финкельштейн: На чемпионате мира по ММА в Макао ожидаем бойцов из 40-50 странПрезидент всемирной ассоциации WMMAA Вадим Финкельштейн подвел итоги прошедшего в Санкт-Петербурге чемпионата Европы по ММА,а так же рассказал о предстоящем через месяц чемпионате мира, который состоится в Макао (Китай).M-1 Challenge 72. Абдусаламов сразится против Нагибина18 ноября в Москве пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 72, в его рамках состоится бой двух топовых российских полулегковесов – Курбанали Абдусаламов (Fighting Eagle, 6-2) сразится против Тимура Нагибина (Команда Новый Поток и Клуб Боец, 7-2).Федор Емельяненко: В ближайшее время мы объявим дату моего боя в официальных источникахРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко сообщил, что еще неизвестно в какой организации он проведет свой следующий поединок. Имя соперника также неизвестно.Емельяненко подерется с Митрионом в США? Главные события в мире ММА за неделюЕмельяненко подерется с Митрионом в США? Главные события в мире ММА за неделю«Советский спорт» рассказывает о главных событиях, которые произошли в мире смешанных единоборств за прошедшую неделю.Мальдонадо провел тренировку в футболке с изображением президента РоссииБразильский боец смешанного стиля Фабио Мальдонадо (22 победы, 11 поражений) провел тренировку в футболке с изображением президента России Владимира Путина.Емельяненко может провести бой с американцем МитриономРоссийский боец Федор Емельяненко может провести бой с американцем Мэттом Митрионом под эгидой Bellator в начале 2017 года, сообщает flocombat.Вердума отстранили от работы комментатором боев UFC за критику технического спонсора чемпионатаЭкс-чемпион мира UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум отстранен от комментаторской деятельности на три года за критические высказывания в адрес технического спонсора организации.«Русская мафия помогла Емельяненко выйти на свободу. В ММА ему не светит»«Русская мафия помогла Емельяненко выйти на свободу. В ММА ему не светит»«Советский спорт» поинтересовался, что пишут американские фанаты ММА на популярных сайтах об Александре Емельяненко.Винник и Воронцов показали равный вес перед главным боем на за титул чемпиона РоссииСостоялась процедура взвешивания накануне Tech-KREP FC: PRIME 4Шейн Карвин: Rizin FF может затмить UFCЭкс-чемпион UFC в тяжелом весе американец Шейн Карвин считает, что промоутерская компания Rizin FF может затмить по популярности UFC.M-1 Challenge 73. Идрисов сразится против Бухингера9 декабря в Назрани на турнире M-1 Challenge 73 «Битва Нартов» помимо ранее объявленного боя между Анатолием Токовым и Рамазаном Эмеевым состоится еще один давно ожидаемый болельщиками поединок – Магомед Идрисов (Горец, 6-0) бросит вызов доминирующему чемпиону M-1 Challenge в полулегком весе Ивану Бухингеру (MMA Spirit, 31-4).

Bellator
Bellatorвсе новости
Fight Nights
Fight Nightsвсе новости
Федор Емельяненко
Федор Емельяненковсе новости
UFC
UFC
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства

Cпецпредложение