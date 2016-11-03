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Мэнни Пакьяо: Если Мэйвезер хочет, я готов боксировать с ним

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мэнни Пакьяо
Мэнни ПакьяоИсточник: Reuters

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо перед поединком с американцем Джесси Варгасом рассказал о подготовке к бою и планах на будущее.

Напомним, что бой Мэнни Пакьяо с Джесси Варгасом пройдем 5 ноября в Лас-Вегасе.

– Тяжело одновременно совмещать работу сенатора и боксера?
– Это непросто. Нужно постоянно проявлять самодисциплину, чтобы правильно использовать время. В таком случае совмещаться можно.

– Что видишь себя не просто сенатор, а чемпионом мира и сенатором одновременно?
– Ну, это будет непросто сделать, особенно учитывая, что это мой первый бой за все время, что работаю в Сенате и он сразу за чемпионский пояс. 

– И это все?
– Да, это моя цель. То, что я подписался на чемпионский бой, значит, что я хочу подтвердить, что меня рано списывать.

Временами, я действительно понимаю, насколько сложно везде успевать, но как я уже сказал, нужно правильно планировать свое время и быть дисциплинированным.

– Фредди Роуч сказал, что нынешний Пакьяо - лучший Пакьяо за последние годы. Почему?
– Знаете, наверное, потому что мы много работаем над стратегией, много на техникой и движениями.

– Вашим спарринг-партнером является проспект Хосе Рамирес. Он помогает вам подготовиться к поединку?
– Да. Его стиль похож на стиль Варгаса. У него несколько сильнее удар.

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– Многие считают, что Рамирес куда более классный боксер, чем Варгас.
– Я считаю, что бой с Варгасом не будет легким. В конце концов, он является чемпионом. В такой ситуации мы можем полагаться только на себя сами: свою физическую духовную готовность.

– Вам 37 лет. В декабре будет 38 лет. Сейчас вы продолжаете упорно трудиться. Откуда берутся силы? Зачем это вам нужно?
– Давление на себя могу оказать только я сам. Считается, что в тренировках работа в таком возрасте должна быть более умеренной. Но я не хочу работать медленнее. Это не мой стиль. Я всегда знаю, что я сделать могу и как этого достичь, поэтому я тренируюсь, как 20-летний.

– Вы чувствуете себя на 20 лет?
– Да.

– Сейчас у вас будет бой. Что будет после него. Мы вас увидим в ринге?
– Я уже один раз говорил, что настало время завершить карьеру. Поэтому сейчас не хочу планировать далеко вперед.

– Грубо говоря, вас физически хватит на другие бои?
– Я чувствую, что готов продолжать свою карьеру. Но я должно делать то, должен это, поэтому давайте вернемся к этому разговору через неделю после боя.

– Известно, что вам и вашей команде хотелось провести бой-реванш с Флойдом Мэйвезером. Это вам по-прежнему интересно?
– Если они предложат бой, почему нет? Я готов провести бой, если позволит здоровье.

Голосование: Как завершится бой Джесси Варгас – Мэнни Пакьяо?

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