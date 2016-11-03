Мэнни Пакьяо: Если Мэйвезер хочет, я готов боксировать с ним
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо перед поединком с американцем Джесси Варгасом рассказал о подготовке к бою и планах на будущее.
Напомним, что бой Мэнни Пакьяо с Джесси Варгасом пройдем 5 ноября в Лас-Вегасе.
– Тяжело одновременно совмещать работу сенатора и
боксера?
– Это непросто. Нужно постоянно проявлять самодисциплину, чтобы правильно использовать время. В таком случае совмещаться можно.
– Что видишь себя не просто сенатор, а чемпионом
мира и сенатором одновременно?
– Ну, это будет непросто сделать, особенно учитывая, что это мой первый бой за все время, что работаю в Сенате и он сразу за чемпионский пояс.
– И это все?
– Да, это моя цель. То, что я подписался на чемпионский бой, значит, что я хочу подтвердить, что меня рано списывать.
Временами, я действительно понимаю, насколько сложно везде успевать, но как я уже сказал, нужно правильно планировать свое время и быть дисциплинированным.
– Фредди Роуч
сказал, что нынешний Пакьяо - лучший Пакьяо за последние годы. Почему?
– Знаете, наверное, потому что мы много работаем над стратегией, много на техникой и движениями.
– Вашим спарринг-партнером является проспект Хосе
Рамирес. Он помогает вам подготовиться к поединку?
– Да. Его стиль похож на стиль Варгаса. У него несколько сильнее удар.
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– Многие считают, что Рамирес куда более классный
боксер, чем Варгас.
– Я считаю, что бой с Варгасом не будет легким. В конце концов, он является чемпионом. В такой ситуации мы можем полагаться только на себя сами: свою физическую духовную готовность.
– Вам 37 лет. В декабре будет 38 лет. Сейчас вы
продолжаете упорно трудиться. Откуда берутся силы? Зачем это вам нужно?
– Давление на себя могу оказать только я сам. Считается, что в тренировках работа в таком возрасте должна быть более умеренной. Но я не хочу работать медленнее. Это не мой стиль. Я всегда знаю, что я сделать могу и как этого достичь, поэтому я тренируюсь, как 20-летний.
– Вы чувствуете себя на 20 лет?
– Да.
– Сейчас у вас будет бой. Что будет после него.
Мы вас увидим в ринге?
– Я уже один раз говорил, что настало время завершить карьеру. Поэтому сейчас не хочу планировать далеко вперед.
– Грубо говоря, вас физически хватит на другие
бои?
– Я чувствую, что готов продолжать свою карьеру. Но я должно делать то, должен это, поэтому давайте вернемся к этому разговору через неделю после боя.
– Известно, что вам и вашей команде хотелось
провести бой-реванш с Флойдом Мэйвезером. Это вам по-прежнему интересно?
– Если они предложат бой, почему нет? Я готов провести бой, если позволит здоровье.