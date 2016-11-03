«Радулов забил самый уникальный гол в своей жизни!» 5 гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





«Питтсбург» приехал в Калифорнию, чтобы сыграть с «Анахаймом». В составе есть Сидни Кросби, который набрал отличную форму после травмы. Есть роскошный Евгений Малкин. И теперь вот вернулся вратарь Мэтт Мюррей, который залечивал травму руки, полученную на Кубке мира в матче против сборной России.

Это оптимальный состав «Питтсбурга» - действующего обладателя Кубка Стэнли. И теперь мы должны были увидеть, насколько сильна эта команда.

Первый же гол гости вколотили в первом периоде, когда Евгений Малкин отметился изумительным щелчком. Отбор шайбы, передача вдоль синей линии, выстрел – это классика!

Второй гол – заброс шайбы вперед парашютиком, пас под бросок, еще один выстрел. Прям какие-то фокусники.

Один гол «утки» все-таки забили, когда Мюррею мешали на пятачке. Но потом в ворота «Анахайма» влетели еще три шайбы, и все стало ясно. С такой игрой и таким составом «Питтсбург» снова может выходить в финал Кубка Стэнли. Малкин же забивает в третьем матче подряд.

ГОЛ ДНЯ





Форвард «Филадельфии» Роман Любимов, которому даже не вклеили фотографию на официальном сайте НХЛ (неизвестный новичок, еще не сделавший себе имя), забил свой первый гол в заокеанской лиге.

Было это так. Дальний бросок Макдональда, номер 13 подкарауливал отскок на пятачке. Шайба отлетела к Любимову, и он переправил ее в сетку.

Просто молодец! Поздравляю, Рома! Настоящий трудяга, который идет к своей цели – шаг за шагом.

КУРЬЕЗ ДНЯ





В первых матчах за «Монреаль» Александр Радулов создал кучу моментов, но набирал мало очков. И вот теперь судьба его отблагодарила.

Последние минуты матча с «Ванкувером», хозяева ведут 2:0. Радулов гонится за шайбой, выходит один в ноль на пустые ворота. Но его сбивают с праведного пути.

Шайба даже не залетает в сетку! Но судья уверенно показывает – это гол! Он засчитывается автоматом, когда игрок выскакивает на пустые ворота в такой ситуации. А что там еще давать? Не штрафной бросок же.

Вот так Радулов забил гол, хотя на самом деле он гол не забил. Гудини!

ДУБЛЬ ДНЯ

«Детройт» проиграл, но не был так плох и даже взял одно очко. А тут нам «Ред Уингз» показывает, как забить два гола за 16 секунд. Неплохо, неплохо!

МОМЕНТ ДНЯ

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Изучим этот эпизод. Форвард «Филадельфии» Брайден Шенн не просто проезжает мимо Брендана Смита, но еще и подпрыгивает, нанося ему удар в голову.

Запомните, так играть нельзя. За такое надо выписывать дисквалификации. Пусть потом Шенн и сделал вид, что все получилось случайно.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Роман ЛЮБИМОВ (Филадельфия)

Забил первый гол в НХЛ в матче с «Детройтом» (4:3 ОТ)

2** - Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Забросил шайбу в матче с «Анахаймом» (5:1)

3*** - Александр РАДУЛОВ (Монреаль)

Забил гол в матче с «Ванкувером» (3:0)

ЦИТАТА ДНЯ

«Любимов не упускает деталей, работает как часовой механизм. Он очень трудолюбивый, поэтому и получил свой шанс в НХЛ».

Дэйв ХЕКСТОЛ, главный тренер «Филадельфии»

ТАБЛО ДНЯ

Монреаль – Ванкувер – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Белью, Митчелл, РАДУЛОВ

М: Радулов (1+0; +2, 0, 3, 13.18)

Марков (0+0; 0, 0, 0, 19.44)

Емелин (0+0; +1, 0, 0, 22.03)

Филадельфия – Детройт – 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

Вандевельде, ЛЮБИМОВ, Штрайт, Ворачек – Ларкин, Атанасиу, Зеттерберг

Ф: Любимов (1+0; +1, 0, 1, 11.33)

Проворов (0+0; -1, 0, 1, 17.33)

Д: Марченко (0+0; -1, 0, 1, 20.30)

Анахайм – Питтсбург – 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Фаулер – МАЛКИН, Каллен, Раст, Летанг, Хорнквист

П: Малкин (1+0; +1, 4, 2, 17.01)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.