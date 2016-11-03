Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Футбол  Зенит- : -Дандолк
Баскетбол  Олимпиакос- : -ЦСКА
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Футбол  Фенербахче- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Шальке 04- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Радулов забил самый уникальный гол в своей жизни!» 5 гвоздей НХЛ (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Радулов забил самый уникальный гол в своей жизни!» 5 гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ


«Питтсбург» приехал в Калифорнию, чтобы сыграть с «Анахаймом». В составе есть Сидни Кросби, который набрал отличную форму после травмы. Есть роскошный Евгений Малкин. И теперь вот вернулся вратарь Мэтт Мюррей, который залечивал травму руки, полученную на Кубке мира в матче против сборной России.

Это оптимальный состав «Питтсбурга» - действующего обладателя Кубка Стэнли. И теперь мы должны были увидеть, насколько сильна эта команда.

Первый же гол гости вколотили в первом периоде, когда Евгений Малкин отметился изумительным щелчком. Отбор шайбы, передача вдоль синей линии, выстрел – это классика!

Второй гол – заброс шайбы вперед парашютиком, пас под бросок, еще один выстрел. Прям какие-то фокусники.

Один гол «утки» все-таки забили, когда Мюррею мешали на пятачке. Но потом в ворота «Анахайма» влетели еще три шайбы, и все стало ясно. С такой игрой и таким составом «Питтсбург» снова может выходить в финал Кубка Стэнли. Малкин же забивает в третьем матче подряд.

ГОЛ ДНЯ


Форвард «Филадельфии» Роман Любимов, которому даже не вклеили фотографию на официальном сайте НХЛ (неизвестный новичок, еще не сделавший себе имя), забил свой первый гол в заокеанской лиге.

Было это так. Дальний бросок Макдональда, номер 13 подкарауливал отскок на пятачке. Шайба отлетела к Любимову, и он переправил ее в сетку.

Просто молодец! Поздравляю, Рома! Настоящий трудяга, который идет к своей цели – шаг за шагом.

КУРЬЕЗ ДНЯ


В первых матчах за «Монреаль» Александр Радулов создал кучу моментов, но набирал мало очков. И вот теперь судьба его отблагодарила.

Последние минуты матча с «Ванкувером», хозяева ведут 2:0. Радулов гонится за шайбой, выходит один в ноль на пустые ворота. Но его сбивают с праведного пути.

Шайба даже не залетает в сетку! Но судья уверенно показывает – это гол! Он засчитывается автоматом, когда игрок выскакивает на пустые ворота в такой ситуации. А что там еще давать? Не штрафной бросок же.

Вот так Радулов забил гол, хотя на самом деле он гол не забил. Гудини!

ДУБЛЬ ДНЯ

«Детройт» проиграл, но не был так плох и даже взял одно очко. А тут нам «Ред Уингз» показывает, как забить два гола за 16 секунд. Неплохо, неплохо!

МОМЕНТ ДНЯ

Изучим этот эпизод. Форвард «Филадельфии» Брайден Шенн не просто проезжает мимо Брендана Смита, но еще и подпрыгивает, нанося ему удар в голову.

Запомните, так играть нельзя. За такое надо выписывать дисквалификации. Пусть потом Шенн и сделал вид, что все получилось случайно.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Роман ЛЮБИМОВ (Филадельфия)

Забил первый гол в НХЛ в матче с «Детройтом» (4:3 ОТ)

2** - Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Забросил шайбу в матче с «Анахаймом» (5:1)

3*** - Александр РАДУЛОВ (Монреаль)

Забил гол в матче с «Ванкувером» (3:0)

ЦИТАТА ДНЯ

«Любимов не упускает деталей, работает как часовой механизм. Он очень трудолюбивый, поэтому и получил свой шанс в НХЛ».

Дэйв ХЕКСТОЛ, главный тренер «Филадельфии»

ТАБЛО ДНЯ

Монреаль – Ванкувер – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Белью, Митчелл, РАДУЛОВ

М: Радулов (1+0; +2, 0, 3, 13.18)

Марков (0+0; 0, 0, 0, 19.44)

Емелин (0+0; +1, 0, 0, 22.03)

Филадельфия – Детройт – 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

Вандевельде, ЛЮБИМОВ, Штрайт, Ворачек – Ларкин, Атанасиу, Зеттерберг

Ф: Любимов (1+0; +1, 0, 1, 11.33)

Проворов (0+0; -1, 0, 1, 17.33)

Д: Марченко (0+0; -1, 0, 1, 20.30)

Анахайм – Питтсбург – 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Фаулер – МАЛКИН, Каллен, Раст, Летанг, Хорнквист

П: Малкин (1+0; +1, 4, 2, 17.01)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Уэйн Симмондс: Проворов умен не по годам и будет потрясающим игрокомФорвард «Филадельфии» Уэйн Симмондс высоко оценил потенциал защитника «летчиков» Ивана Проворова.Жиру продлил результативную серию до десяти матчейФорвард «Филадельфии» Клод Жиру сделал голевую передачу на Якуба Ворачека в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:4 OT).Гол Радулова помог «Монреалю» одолеть «Ванкувер»Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Ванкувер».Шайба Любимова помогли «Филадельфии» обыграть «Детройт»Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Детройт».Александр Радулов: Я доволен, что вернулся в НХЛРоссийский нападающий «Монреаля» Александр Радулов поделился эмоциями от возвращения в Национальную хоккейную лигу.Александр Радулов: В матче с «Торонто» перекинулся с Зайцевым только парой словАлександр Радулов: В матче с «Торонто» перекинулся с Зайцевым только парой словФорварды «Канадиенс» Алекс Гальченюк и Александр Радулов дали блиц-интервью корреспонденту «Советского спорта» в Монреале.Мэннинг принес «Филадельфии» победу над «Каролиной»«Филадельфия» выиграла у «Каролины» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Малкин занимает 10-ю строчку в списке лучших российских снайперов в НХЛ. Впереди - Яшин и ДацюкЦентрфорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин минувшей ночью забросил свою 300-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.«Радулов отдал гениальный пас, а Малкин забил 300-й гол». 5 гвоздей НХЛ (видео)«Радулов отдал гениальный пас, а Малкин забил 300-й гол». 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Малкин - вторая звезда дня в НХЛРоссийский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал второй звездой игрового дня в НХЛ.Малкин забросил 300-ю шайбу в НХЛРоссийский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил 300-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.Дубль Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Филадельфией»Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Питтсбургу».Два паса Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Торонто»Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Торонто».Уэйн Гретцки: Готов платить 99 долларов за билет, чтобы посмотреть на Овечкина и КросбиЛучший снайпер, ассистент и бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки заявил, что доволен ростом мастерства игроков лиги.Евгений Малкин: Сделал свои смайлы, а люди ругаются «Зачем за деньги продаешь?»Евгений Малкин: Сделал свои смайлы, а люди ругаются «Зачем за деньги продаешь?»Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Айлендерс» и дал необычное интервью нашему корреспонденту в Питтсбурге.Кросби набирает очки в 22 из 23 последних матчей регулярного чемпионатаФорвард «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:2).«Кучеров внезапно упал и получил травму. Что его подвело?» 5 гвоздей НХЛ (видео)«Кучеров внезапно упал и получил травму. Что его подвело?» 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Дэйв Хэкстол: Невозможно выиграть, если играть хорошо только время от времениГлавный тренер «Филадельфии» Дэйв Хэкстол прокомментировал матч регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:5).«Монреаль» обыграл «Тампу», Марков сделал результативную передачуХоккеисты «Монреаля» переиграли «Тампу» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Питтсбург» обыграл «Айлендерс», Малкин набрал два очкаХоккеисты «Питтсбурга» нанесли поражение «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2).

Филадельфия
Филадельфиякалендарьстатистика
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Монреаль
Монреалькалендарьстатистика
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
Роман Любимов
Роман Любимоввсе новости
Александр Радулов
Александр Радуловвсе новости

Cпецпредложение