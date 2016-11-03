«Сейчас Слуцкого Гинер не уволит». Евгений Ловчев – о то, что будет с ЦСКА

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче ЦСКА с «Монако» и будущем команды и ее главного тренера.

ВЫВОД ПЕРВЫЙ

«ЦСКА СЕЙЧАС – КОМАНДА СЕРЕДИНЫ ТАБЛИЦЫ РФПЛ»

- Казалось бы, за столько лет создается чемпионский характер, но у ЦСКА была такая неуверенность в себе… За последнее время по-настоящему в команду влился только Головин. Мы не берем нападающих – был один, второй, третий. С кем-то попали в цель, с кем-то – нет. И вот у этой команды я вижу обреченность. Особенно если она пропускает гол. Хотя есть же Березуцкий, Акинфеев, Игнашевич, которые должны эту уверенность придавать, держать планку. Но когда совершается столько ошибок в обороне при том, что невыдающуюся игру показывает соперник, и слова-то трудно подобрать. А впереди просто ничего. Пустота.

Против того же «Спартака» и то ЦСКА действовал не так бездарно. А в этот раз – беспросветное поражение. У ЦСКА неудача за неудачей. Сейчас, по большому счету, это команда середины таблицы российского чемпионата. Чем ЦСКА сейчас, условно говоря, лучше той же «Уфы»? При том, что в «Уфе» футболисты что-то хотят доказывать, а в ЦСКА кому и что доказывать? Ужасное зрелище...

ВЫВОД ВТОРОЙ

«СВОИХ НАИГРЫВАТЬ БЫЛО НЕКОГДА – ВОТ И УТКНУЛИСЬ В ПРОБЛЕМУ»

- Надо ли менять Слуцкого? Это произойдет. Но не сейчас. Я, когда на эмоциях уходил из «Спартака», от Бескова, оказался в одной компании с болельщиками-евреями. И один из них, Миша Вишневский, говорит: «Вот вы, русские, уходите в никуда. Но так нельзя. Надо иметь какое-то место, что-то держать про запас». Вот так же и Гинер – он не будет просто так снимать тренера, не имея никого на смену. Рядом нет тренера, который заменил бы Слуцкого. Сейчас с ним можно дотянуть до зимнего перерыва, а потом…

Но понятно, что в команду надо все время свежую кровь добавлять. Потому что как у машины ресурс вырабатывается, так и у команды. И тогда надо что-то менять. Этого в ЦСКА не происходит.

ЦСКА выигрывал кубки и первенства, но даже при счете 4:0 или 5:0 не вводил молодых игроков, того же Чернова, например. «Спартак», к примеру, не лидировал – и тренеры, видя прорехи в обороне, ставили того же Кутепова. И он в итоге стал основным защитником. В ЦСКА все было на тоненького. Вроде как боремся за первое место, своих молодых наигрывать некогда. Вот и уткнулись в эту проблему. Надо покупать новых игроков – своих-то к основе не подогнали…

ВЫВОД ТРЕТИЙ

«У ЦСКА НЕТ ОСИ, ХОТЯ ВСЕ ХОРОШИЕ КОМАНДЫ ТАК СТРОЯТСЯ»

- Да, не играют Дзагоев и Еременко. Рядом с ними начал расти Головин. Но можем ли мы сейчас сказать, что Головин тот? Нет. Теперь-то, в отсутствие лидеров центра поля, он должен тянуть игру. Но Головин к этому не готов. Разрушена центральная ось – защитники постарели. Не только Игнашевич, но и Вася Березуцкий, из-под которого столько забивают. В этот раз он, правда, не играл – вышел Леша. Но от перемены мест слагаемых ничего не меняется.

Так вот, про центральную ось… В обороне не осталось фундамента, в центре нет Дзагоева и Еременко, в атаке – нападающего. Хотя вообще-то хорошие команды по такому принципу и строятся. Например, у «Спартака» сейчас есть Кутепов, Фернандо, Глушаков и Зе Луиш. Ось сформирована. И мясо к ней прирастает. У ЦСКА такого нет.

ВЫВОД ЧЕТВЕРТЫЙ

«ТЕПЕРЬ БОЛЕЛЬЩИКИ ПРИБИВАЮТ СЛУЦКОГО И ИГРОКОВ»

- Нет, я не думаю, что в чемпионате в оставшихся матчах поражения у ЦСКА продолжатся. В начале сезона они додавливали соперников, побеждали с минимальным счетом. Вопрос в другом – команда и руководство поняли, что ресурс исчерпан. И болельщики это понимают, причем еще больше вредят команде, прибивают ее. Раньше-то все у них были любимцы, а теперь Слуцкому они кричат, чтобы шел вон, а футболисты для них во время поражений – никчемные.