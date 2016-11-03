Тактический фитнес. Почему фитнес берет свои техники у спецназаа

ТАКФИТ

В конце «нулевых» американский тренер Скотт Соннон презентовал программу «Такфит». Эта система тактического фитнеса включала в себя элементы силовых упражнений, немного единоборств, а также навыки, необходимые бойцам спецназа. Это - быстрые интервальные передвижения, различные перекаты, кувырки, передвижения ползком. В Такфите они чередуются, например, с подтягиваниями и работой с гирей или булавами, которые на тренировках заменяют реальное оружие.





Соннон, в детстве страдавший от дислексии и остеохондроза, буквально превратил самого себя в сталь. Он стал заниматься русским самбо, качал мускулы железом, изнурял себя пробежками и тренировался по нормативам спецназа. В 2010 году журнал «Черный пояс» (Black Belt Magazine) в 2010 году назвал его одним из самых выдающихся мастеров фитнеса и боевых искусств в начавшемся 21 веке.

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ТРЕНИНГ

Систему Соннона «Такфит» презентовали в израильской армии, ее берет на вооружение полицейский департамент Нью-Йорка – а заодно к «Такфиту» приобщаются рядовые любители фитнеса. Мир выглядит неспокойным: «Такфит» делает тебя сильнее и дает начальные навыки спецназовца, необходимые в бою.





В основе «Такфита» - интервальный тренинг «Табата»: 20-секундные раунды, которые чередуются 10-секундным отдыхом. Значительную часть работы приходится выполнять с собственным весом. Но вместе с классическими отжиманиями вам предложат делать, странные на первый взгляд упражнения, вроде переворотов назад в упор лежа и передвижений с боковыми скручиваниями.

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Нестандартный набор и в гиревой программе «Такфита», которую назвали, не мудрствуя лукаво, «Tacfit Kettlebel Spetsnaz» - «гиревой такфит спецназовца». В комплексе – жимы с поворотом корпуса, турецкие подъемы (когда, держа гирю на вытянутой руке, человек поднимается из положения лежа), взятия на грудь из положения полуприседа и другие.

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

Ближайший родственник «Такфита» - система подготовки итальянских телохранителей. Ее разработчик Альберто Галацци, бывший телохранитель Мадонны и других голливудских звезд.

Галацци сотрудничает со Скоттом Сонноном. Итальянский телохранитель привнес в «Такфит» систему быстрой смены углов (стоя, сидя, лежа), занятия с петлями TRX (они заменяют тренажеры и штангу) и основы рукопашного боя.





За эту разносторонность «Такфит» полюбили бойцы ММА. Львиную долю своего времени Галацци проводит, ведя семинары для единоборцев.

ВЫЖИВАЛЬЩИКИ

Системы, которые можно назвать аналогами «Такфита», существуют и в России. Т.н. «выживальщики» в своих тренировках также используют микс из функционально-силовой подготовки и навыков веления боя (в том числе, ножевого).





«Выживальщики» (от англ. Survival – выживание) – движение, участники которого готовятся к различным чрезвычайным ситуациям. В том числе, к войнам и техногенным катастрофам. В систему их подготовки входят навыки выживания в дикой природе, умение добывать себе еду, строить кров, стрелять, обороняться, быть функциональным во всех смыслах.

ТРЕНИРУЙСЯ В СТИЛЕ ТАКФИТ

Попробуйте внести в свой недельный тренировочный план одну или две тренировки в стиле «Такфит». Сделайте 3-4 подхода по 8 раундов «табаты» каждый, отдыхая между подходами по 2 минуты.

Каждый раунд должен состоять из пяти упражнений:

- отжимания с прыжком (на распрямлении рук силой выталкиваем корпус в прыжок);

- выпрыгивания из выпада (делаем стандартный выпад одной ногой, а затем отталкиваемся ей же и подпрыгиваем – в прыжке меняем ноги, приземяемся и вновь делаем выпад);

- переворот назад (из глубокого приседа падаем назад и перекатываемся через спину и голову в упор лежа как при отжимании)

- берпи.

«Такфит позволяет подготовить тело человека к экстремальным нагрузкам под новыми углами. Тело становится отлаженным механизмом: оно реагирует быстрее и четче – оно может делать все», - так говорит Соннон о том, что получит человек, если выберет тактический фитнес.