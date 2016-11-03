Роман Любимов: Забил гол и испугался, что жена на лед выпрыгнет (видео)

Корреспондент «Советского спорта» в Филадельфии взяла интервью у Романа Любимова, который забил свой первый гол в НХЛ.

- Поздравляю, Роман! Гора с плеч свалилась?

- Если честно, то да. Первый гол всегда тяжело забить, в любом сезоне. Но теперь мыслей об этом не будет. Понятно, что мне нужно больше внимания уделять обороне. Но я – нападающий, а они должны набирать очки и помогать команде, в каком бы звене ты ни играл.

- Видно, что вы старались в прошлых матчах, очень хотели забить – но никак не получалось. Было обидно? Или вы знали, что гол когда-то придет?

- Это должно было прийти, Вы правы, моменты возникали. И я расстраивался, когда не забивал. Вроде и партнеры хорошо работали, и на выгодные позиции меня выводили, и я в концовках был на завершении. Но никак не получалось. Причем это происходило в тяжелых ситуациях для «Филадельфии», когда нужно было забить.

- Но ведь вы выступаете в третьем-четвертом звене, у вас другие функции.

- Повторюсь, я – форвард. Понятно, что я должен больше думать об обороне. Но мы должны напрягать чужих защитников. И обязаны помогать первым двум тройкам. Они много времени проводят на льду, тратят энергию. Мы должны их поддерживать.

- Вы вообще легко себя чувствуете в амплуа игрока оборонительного плана?

- Это моя привычная роль. Я и в ЦСКА начинал с третьего-четвертого звена. Всегда играл в обороне, а когда выпадал шанс, меня ставили выше.

- А не было чувства: «Вот вообще никогда не забью в НХЛ?»

- Нет, что вы. Я всегда верю в себя.

- Какой была первая мысль после того, как вы увидели шайбу в воротах?

- Переживал, чтобы жена на лед не выпрыгнула. Сразу посмотрел на трибуне – вроде там стоит в ложе. Нормально все.

- Вы уже шикарно говорите по-английски. Очень быстро освоили!

- Я только три месяца учу.

- Вам хорошо даются языки?

- Я просто знаю, что мне это нужно. Хочу быть здесь. Не так, что на год приехал. Есть цель – остаться в НХЛ. Мне нужен английский, чтобы общаться с партнерами по команде, точно понимать тренерские установки. И просто по жизни, когда куда-нибудь едешь с семьей в отпуск. А то ходишь как немой, слова сказать не можешь. Нужно нормально решать любые ситуации.