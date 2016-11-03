«Не пью два года». Как Жо спас жизнь и карьеру благодаря религии

Экс-нападающий ЦСКА Жо на днях подписал контракт с «Коринтиансом». «Советский спорт» рассказывает, как 29-летний форвард воскрешал карьеру.

Сборная, вечеринки, штрафы

«После крещения жизнь стала лучше на сто процентов. Теперь я сплю по ночам и не пью почти два года», - вот о чем рассказывал Жо в первом за несколько лет интервью, признаваясь, что алкоголь чуть не вынудил его уйти из футбола.

Хотя до осени 2014 года карьера футболиста в Бразилии складывалась почти идеально: победа в Кубке Либертадорес с «Атлетико Минейро», звание лучшего бомбардира, приглашение в сборную на ЧМ-2014, а в партнерах по команде - сам Роналдинью. Выше – только возвращение в Европу.

Но была и вторая сторона медали, которую видели немногие. Оказывается, у Жо появилась тяга к алкоголю. Как рассказал сам нападающий, появилась она давно, сразу после переезда в Россию. И время от времени приводила к серьезным последствиям.

«Однажды я не полетел с «Интернасьоналом» на матч Кубка Либертадорес. Днем ранее слишком много выпил, - говорил Жо в интервью GloboEsporte. – Матч кубка был в среду, мы вылетали в понедельник. А в воскресенье играли в чемпионате. И после матча я по традиции пошел расслабиться. Домой вернулся поздно. И заснул. В тот момент я, кстати, жил один. Проснулся вовремя, но из-за похмелья просто не смог выйти из дома и не попал на рейс».

До поры мелкие нарушения дисциплины сходили Жо с рук. Но после чемпионата мира футболист неожиданно для себя оказался на самом дне. Несколько дисциплинарных нарушений, отстранение от тренировок в «Атлетико Минейро», крупные штрафы – сумма доходила до 60 тысяч долларов - фото в соцсетях с шумных вечеринок, разборки жены и любовницы, - все эти события происходили одно за другим осенью 2014 года.

«Стыдно за сына»

После одного из загулов в Рио-де-Жанейро Жо отстранили от тренировок на две недели. Нападающий быстро покаялся перед руководством «Атлетико» и болельщиками, вернулся в Белу-Оризонти и стал ждать решения клуба. И в то же время продолжал собирать шумные вечеринки у себя дома. Одна из них затянулась на все выходные. Соседи несколько раз вызывали полицию. «Мы пытались нормально поговорить, но ничего не вышло. Да и полиция не смогла успокоить Жо», - заявил один из жителей.

После всего этого не выдержали нервы у отца Жо, Дарио де Ассиса. Он обратился к нападающему через прессу. «Жо должен быть осторожнее, иначе станет таким же, как Адриано. Каждый раз как выхожу на улицу, сгораю со стыда. Жо – публичная фигура, меня знает весь район. И все спрашивают, что происходит. Но не могу же я отвечать за действия 27-летнего сына!»

Гол за год и ссылка в ОАЭ

Терпение «Атлетико» закончилось в ноябре 2014-го, когда Жо вместе с нынешним нападающим «Спортинга» Андре загуляли перед выездной игрой чемпионата. Тем не менее, клуб терпел форварда до середины 2015 года, хотя руководство думало разорвать контракт еще зимой. Но Жо оставили, так как надеялись выгодно продать. Из-за личных проблем, а потом и небольшой игровой практики форвард не забивал голов больше года. Летом 2015-го у «Атлетико» наконец-то появилось предложение по игроку. Жо быстро продали в клуб из Эмиратов «Аль-Шабаб» за 3 миллиона евро. Уже тогда бразилец задумался о будущем, принял решение креститься и благодаря религии, забыл об алкоголе и вечеринках. Через полгода Жо перебрался в Китай, где вновь стал стабильно забивать голы. Но быстро проиграл конкуренцию в «Цзянсу Сунин» колумбийскому нападающему Мартинесу и перестал вписываться в лимит.

«Жо стал другим человеком»

С августа Жо пытался разорвать контракт с китайской командой. А в октябре «Коринтианс», у которого есть проблемы с финансированием, предложил нападающему вернуться в клуб. Ведь именно в «Коринтиансе» начиналась карьера Жо (дебютировал за команду в 16 лет), и оттуда он переехал в Россию. Контракт был подписан в среду, рассчитан до 2019 года. Теперь в нападении Жо составит пару с другим экс-армейцем Гильерме. «Жо сильно изменился. Вера меняет отношение людей к жизни. И это видно по тому, как Жо себя ведет, как общается. Он стал другим человеком, - отметил Гильерме. - Та жизнь, что он вел раньше, не соответствовала жизни спортсмена. Но теперь Жо снова станет одним из лучших в Бразилии».

