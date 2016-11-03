Герой Варкрафта из Екатеринбурга. О нашей надежде на победу в ЧМ по Hearthstone

В предстоящие выходные в рамках международной выставки Blizzcon 2016 определится судьба титула чемпиона мира в дисциплине Hearthstone. Впервые в истории в решающих матчах примет участие российский игрок.



18-ти летний екатеринбуржец Павел Бельтюков, более известный как Pavel, стал первым российским игроком, которому удалось достичь столь крупного успеха в данной дисциплине. Несмотря на юный возраст, он считается одним из самых опытных участников соревнований, поскольку познакомился с Hearthstone еще на старте закрытого бета теста. Со временем Павел смог регулярно показывать высокие результаты в рейтинговых играх, после чего началось его восхождение на киберспортивный олимп.



Hearthstone - это коллекционная карточная игра, в которой очень многое зависит от случайности. Поэтому успешный игрок обязан иметь железные нервы и хорошую выдержку. Всеми этими качествами Павел обладает в полной мере, однако появились они у него далеко не сразу. После ряда крупных побед на европейских турнирах в 2015, Pavel получил возможность сыграть в итоговой квалификации на выход в BlizzCon 2015. В финальном матче ему противостоял сильнейший игрок Германии Lifecoach. Во время решающей партии, когда победа была уже в руках российского игрока, он абсолютно случайно разыграл карты в неверной последовательности, после чего дуэль была проиграна. Поход за главным трофеем пришлось отложить до следующего года.



К началу текущего отборочного цикла Павел сильно возмужал. Раньше его часто критиковали за плохие манеры, особенно за спам игровых сообщений прямо во время матча, что сильно мешает сосредоточиться оппоненту и влияет на качество трансляций. Перед прошлым отбором на BlizzCon иностранные комментаторы с ужасом спрашивали у российских коллег, правда ли что наш игрок ведет себя таким образом прямо во время крупных турниров. С тех пор прошел год, и теперь Павел полностью сосредоточен на результате. Хотя время от времени он все же напоминает зрителям о своем задорном характере.



В нынешнем отборочном цикле Pavel одержал победу на сильнейшим игроком из Румынии RDU в финале турнира «Последний Шанс» и получил путевку на главный ивент. Павел играет привычными для этого турнира колодами, это Малигос разбойник, Малигос Друид, Мидренж Шаман, Ктун Воин,Темпо маг. BlizzCon 2016 начался для Павла с поражения от американца HotMEOWTH 1-4. Однако, как это бывало уже не раз, наш игрок собрался с силами и уверенно победил DDaHyoNi из Южной Кореи 4-0. Затем в драматичном матче за выход в четвертьфинал Pavel сумел отыграться со счета 0-3 против китайского игрока OmegaZero и в итоге победил 4-3. Теперь 3 и 4 Ноября ему предстоит проверить свои силы в играх на вылет. Мы же хотим пожелать ему удачи и победы в крупнейшем турнире года.





