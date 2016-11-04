Сергей Ковалев: Россия – это моя душа и мое сердце, а Америка – комфорт

Сергей Ковалев

Российский боксер Сергей Ковалев накануне боя с американцем Андре Уордом провел открытую тренировку, на которой рассказал о подготовке к поединку, запланированному на 19 ноября.

«ТРЕНИРОВКИ ИДУТ ХОРОШО, НЕТ ВРЕМЕНИ ПОБРИТЬСЯ»

– Не испытываете ли вы неприязнь к Уорду за то, что он не поздоровался с вами на пресс-конференции?

– Нет, ничего личного. Я должен выиграть этот бой, чтобы доказать себе, кто я есть. В первую очередь я борюсь с самим собой. Кроме того, я боксирую для болельщиков. Моя карьера началась с 11 лет и сейчас на моем пути Андре Уорд. Он хочет получить мои титулы, но я пока еще живой.

– У вас есть план на бой?

– У меня нет конкретных планов на каждый бой. Я выхожу на ринг и делаю свою работу. Я должен быть готов ко всему, что покажет Уорд.

– Будет ли полезен вам опыт поединка с Бернардом Хопкинсом перед встречей с Уордом?

– Я получил определенный опыт из того боя. Хопкинс показал, что никогда нельзя сдаваться. Нужно бороться все 12 раундов и надеяться на победу.

– Ожидаете ли вы, что Андре Уорд будет много клинчевать или наоборот держаться на дистанции?

– Да. Он будет придерживаться своей тактики, и я к этому готов. Хотя это уже не будет настоящий бой, а скорее вольная борьба.

– После перерыва в карьере Уорд провел два поединка и не впечатлил. Ждете от него чего-то нового?

– Я думаю, что Уорд в бою со мной будет выглядеть намного лучше, чем ранее. Он не боксировал практически два года. Затем у него был бой поединок с Салливаном Баррерой, когда он вернулся. С Александером Брандом он уже выглядел лучше, чем с Баррерой. Я понимаю, что он будет еще сильнее 19 ноября.

– Вам нравиться работать с нынешним тренером Джоном Дэвидом Джексоном?

– Да. Он дает мне много свободы для действий. Я могу заниматься тем, чем хочу. Он может подсказать некоторые интересные технические моменты в перерывах между раундами. С ним приятно работать на лапах. Мне нравится работать с Джоном. Я чувствую себя комфортно.



– Планируете ли вы работать комбинациями во время поединка? Целиться не только в голову?

– Я не думаю, что Андре Уорд позволит мне много работать по корпусу, потому что у него хорошие ноги, и он много двигается. Сами знаете, что он очень умен. И я думаю, что на первый план выйдет психологическая готовность. Я должен доказать, что я «Сокрушитель». Я буду делать свою работу, как и он – свою.

– Почему вы не встретились с Уордом раньше?

– Мы договаривалась, что он проведет два боя до нашей встречи. Я был готов встретиться с ним еще в прошлом году, но Андре готов не был. Ему нужно было провести два боя в полутяжелом весе. Мы подписали с ним соответствующее соглашение и договорились на этот год.

– Ваш последний бой помог вам чем-нибудь в плане подготовки к поединку с Уордом?

– Я думаю, что бой против Чилембы чем-то похож на предстоящий поединок. Чилемба по стилю немного напоминает Уорда. Но Андре Уорд – это Андре Уорд. Он работает по-другому. Он сильнее, умнее, он непобедимый и более мотивированный боксер, чем Чилемба. Тем интереснее будет 19 ноября.

– Довольны тем, как идет ваша подготовка к бою?

– Очень, у меня даже нет времени, чтобы побриться, – смеется Ковалев.

– Как выглядит ваш распорядок дня?

– Каждое утро начинается с тренировки. Затем массаж. Потом я немного отдыхаю, чуток сплю. Готовлю еду, ем, отдыхаю и снова работаю. Сегодня впервые мой дневной распорядок был нарушен. Я пропустил утреннюю тренировку. Уже три часа дня, а я лишь один раз потренировался. Возможно, моя сегодняшняя тренировка – это интервью.

«ПОБЕДИТЬ УОРДА – ЭТО УБИТЬ ДВУХ ЗАЙЦЕВ «



– Как вы будете использовать свое преимущество в габаритах?

– У нас одинаковый рост - 183 см и одинаковый вес. Мы равны. Я не чувствую себя крупнее его.

– Ваша задача на поединок будет состоять в том, чтобы навязать ему обоюдоострый бой?

– Моя задача бить его, а его задача бить меня. Это же бокс, ребята, – улыбается Ковалев. – Наши планы могут сработать или не сработать. Но сейчас наша задача хорошо работать в зале, чтобы к дате поединка набрать хорошую форму.

– Те, кто видел Уорда, говорят, что он тренируется с огнем в глазах. Для вас это тоже главный бой в карьере?

– Определенно, это мой главный бой в моей карьере. Не знаю, как у Андре, а у меня точно. Я никогда не принимал участия в Олимпийских играх и не становился олимпийским чемпионом. И победа над ним многое значит для меня. Это как стать олимпийским чемпионом и убить двух зайцев – завоевать высший титул в любительской карьере и стать лучшим боксером в рейтинге p4p (вне зависимости от весовых категорий, прим. ред.).

– Эта победа выведет вас на первое место в рейтинге р4р?

– Да. Многие специалисты говорят, что победитель боя станет лидером р4р. Я с ними согласен. Это придает мне дополнительную мотивацию. Это хорошо для меня, фанатов и всего боксерского мира. Вокруг этого боя все нагнетают напряжение, я думаю, что это будет бой года.

– Сколько раундов вы проводите в спаррингах?

– Вчера было 10, завтра будет 12 раундов. На этой неделе система такая – 10-12-12. На следующей неделе мы уменьшим количество раундов – 10-10 или 8. Я уже устал драться в спаррингах и хочу драться в ринге.

«В ДЕТСТВЕ МОИ КУМИРОМ БЫЛ ВАН ДАММ»



– Вам важно, чтобы за вас болели не только в США?

– Я бы хотел, чтобы за меня переживали фанаты по всему миру. Я написал книгу. Она уже издана на русском языке. Люди, которые прочитали ее, присылают мне положительные отзывы о ней. Это придает мне мотивацию и радует меня. Это говорит о том, что моя работа на ринге и в тренажерном зале вдохновляет других людей и детей в том числе. У них есть своя мечта, но не хватает веры в себя. Прочитав мою книгу, они понимают, что нужно следовать своему пути, несмотря на жизненные трудности и другие проблемы. Возможно, я переведу эту книгу на английский, если меня попросят. Но много детей из России просят меня присылать видео-уроки, дать советы по тренировкам или другую информацию. Рассказать, чем я занимаюсь вне зала. Я стараюсь успевать, но непросто найти для всех время.

Например, книгу я начал писать в январе и закончил только в августе. В это время я готовился к бою с Чилембой.

– Почему так долго писали?

– Было много ошибок, нужно было дописывать. И меня сейчас просят написать еще одну книгу, но я думаю, что пока достаточно.

– В детстве у вас были кумиры среди боксеров?

– Да, но он не боксер, а актер. Жан-Клод ван Дамм. Моя комната была обклеена его постерами. Один постер был со Сильвестром Сталлоне из «Рэмбо 3». Еще был Арнольд Шварценеггер из «Хищника». Но мне нравился ван Дамм. Его работа ногами: каратэ, кикбоксинг. В девять-десять лет я часто дрался на улице с ребятами своего возраста. Я хотел быть лучшим в компании. И когда я видел, что делал ван Дамм, хотел все повторить.

Но в декабре 1994 года я начал заниматься боксом. После этого я забыл про каратэ, самбо и остальное. Мой первый тренер внушил нам, что бокс – это лучшее, что может быть в жизни. Именно в боксе мы можем реализовать свои мечты. Я понял, что хочу заниматься только боксом. Мне не нравилось учиться в школе. Я не хотел идти работать на завод. Я понял, что хочу быть спортсменом, и я хочу выиграть Олимпиаду. Но моя мечта в любительской карьере не осуществилась.

– Мы видели документальный фильм HBO про ваше непростое детство. Как довольны тем, как сложился ваш жизненный путь?

– Я благодарен всему, что со мной произошло в жизни. Мне не на что жаловаться. Россия сделала меня сильным. Россия – это мой разум, моя душа, мое сердце, Америка позволила жить с комфортом и воплотить мечты. Я люблю обе страны.

«ИЗВИНИЛСЯ ПЕРЕД СТИВЕНСОНОМ ЗА НЕУДАЧНУЮ ШУТКУ»



– Сейчас вы чувствуете себя способным обеспечить семью всем необходимым?

– Да. Меня все устраивает, хотя и не на 100 процентов, потому что у меня большая семья. Я помогаю своим двоюродным братьям, сестрам, дядям. Маме и папе уже чем-то помог.

Я рос в компании, где все были на лет 5-10 старше меня. Они мне подавали пример. Если ты растешь с хорошими людьми, ты будешь хорошим человеком, с плохими людьми – будешь плохим. Мне повезло, что в моей жизни было много хороших друзей. Они всегда подсказывали, что я должен делать и что делать не должен. Я благодарен России и Америке за то, что у меня есть.

Когда я был ребенком, я совершал много ошибок. У меня не хватало ума их избежать. Теперь же я никогда не поступлю так, как поступал в детстве, когда мы просто пытались выжить.

Я не знал разницу между богатством и бедностью. Все жили в одинаковых условиях. Мы делили один батон хлеба на несколько семей. Иногда вспоминаю об этом, были интересные времена.

– Если вы выиграете бой с Уордом, вы станете популярным?

– Вы говорите «если», а мы делаем все, чтобы убрать эти «если». Я хочу выиграть этот бой. Это нелегко. Это тот самый бой, где шансы 50 на 50. В предыдущих своих победах я был уверен более чем на 50 процентов. Но не 100 процентов, потому в боксе такой уверенности быть не может.

– Мы знаем вас, как большого боксера, как человека, который может показать провокационную футболку. Но кем на самом деле является Сергей Ковалев?

– Если вы про историю с футболкой с Адонисом Стивенсоном (Стивенсон был изображен на ней с головой орангутанга, – прим. ред.), за это я уже извинился. Я не думал, что это кого-то заденет. В Америке другая культура. Я не хотел кому-либо навредить и сделал это только ради шутки. Я уже извинился. Такое больше не повториться. Я стараюсь быть хорошим человеком, который подает пример. Я хочу зарабатывать деньги для семьи и помочь фанатам бокса, которые хотят стать чемпионами. Я не могу судить за себя, хороший ли я человек, это могут сделать окружающие меня люди.