Александр Тарханов: Из «Славии» в «Урал» отпустили с сожалением

Новый главный тренер «Урала» Александр Тарханов – о своем очередном приходе в екатеринбургский клуб.

- Когда поступило предложение возглавить «Урал»?

- Как только Вадим Скрипченко подал в отставку, мы с Григорием Ивановым созвонились, обсудили все и договорились, - говорит Тарханов.

- Никаких сложностей при уходе из софийской «Славии» не возникло?

- Отпустили с сожалением, но мне удалось убедить их, что я - россиянин, и мне хочется работать в России. Расстались хорошо и потому, что кроме рабочих отношений с президентом «Славии» нас связывают еще и дружеские. Когда он меня приглашал в клуб, сразу ему сказал, что, если будут предложения из России, - уйду. Я и так им помог: молодежь на ноги поставил, впервые за 25 лет «Славия» вышла в Лигу Европы.

- Почему в этом сезоне старт у команды не задался – 10-е место?

- Молодежи много. Из 16 полевых - десять в возрасте 17-20 лет. В этом плане было тяжело. Молодые ведь могут сыграть, а могут и не сыграть – ошибок наделать.

- В будни клуба «Урал» уже погрузились?

- Я пока в Софии, вылетаю в Россию. Но с тренерами «Урала» уже общаюсь. Только что с Матвеевым поговорил. Команду к матчу с «Крыльями Советом» буду готовить я.

- Вы ведь, работая в «Славии», все равно помогали «Уралу» на общественных началах?

- Да, считай, и не уходил никуда. Продолжал работать советником президента клуба. С Григорием Викторовичем постоянно был на связи.

- Ситуация вокруг матча «Урал» - «Терек» (1:4) придает дополнительных сложностей?

- Кто-то поднял шумиху вокруг того, чего не было. И все начали это обсуждать. У нас все время много говорят.

- Удалось посмотреть ту игру?

- Нет. Но всю необходимую информацию знаю и так. Если есть какие-то вопросы, должно быть расследование. Четко и по делу, как в Италии. А вот так просто голосить можно по любому матчу и говорить, что он договорной. Получается, если кто-то ошибется, значит – сговор? Молодой вратарь допустил ошибку. Но, послушайте, у меня в другой команде точно также ошибался голкипер: выбивал мяч, попал в соперника - и гол. И что, значит он продал игру? Нет.

- Какие задачи поставлены перед вами?

- Какие могут быть задачи? Побеждать и выходить из опасной зоны в турнирной таблице.