Григорий Иванов: Скрипченко нам говорил, что он больной. И обманул

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «Советскому спорту» рассказал о назначении прежнего тренера «Урала» Вадима Скрипченко главным тренером «Крыльев Советов». И о назначении еще одного бывшего тренера «Урала» – Александра Тарханова – тоже рассказал. Он возвращается в екатеринбургский клуб.



- Можно сказать, что Тарханов для «Урала» – как спасательный круг? Он же не первый раз приходит в клуб.

- А он от нас никуда и не уходил. И нам было проще всего сейчас Александра Федоровича позвать, потому что он знает ребят, команду, руководство. Мы просто не ожидали, что от нас уйдет человек, который нам обещал... Ничего не предвещало ухода.

- Но Скрипченко уже назначен главным тренером «Крыльев».

- Хотя он нам сказал, что операцию надо делать, что он больной. Я подумал, что человеку надо действительно что-то делать. А он взял – и всех обманул. И теперь в другом клубе рассказывает, как будет играть. Ну, вот как такое возможно? Не могу понять наш футбол. И людей, которые трудятся в нашем футболе – тоже. Поэтому для нас лучшее сейчас – это позвать Александра Федоровича Тарханова. Он все знает.

- Что – все?

- Ему не надо что-то перестраивать, большинство ребят он знает, со многими работал.

- Вы говорите, что не можете понять, почему так все происходит в российском футболе…

- Не знаю. Вот честно. У меня нет слов. Вчера он (Скрипченко – Прим. ред.) был в «Урале». И как теперь ребятам станет в глаза смотреть? Футбольный мир тесен. Это кажется, что он большой. Вот сейчас мне звонят и рассказывают, что он говорит там... Вчера наши игроки за кусок хлеба играли с ним, он их тренировал. А теперь рассказывает, как против них играть. Не надо мне смотреть в глаза. Тренерскому штабу не надо. А пацанам, которые выходили и бились ради него, как он будет смотреть?

- Пожмете руку Скрипченко при встрече?

- Нет.

- Тарханов был главным тренером болгарской «Славии». Он ее оставил ради вас?

- Не могу так сказать. Александра Федоровича спрашивайте.

- Какая задача перед ним стоит в «Урале»?

- Когда он прилетит, мы поговорим. Тогда и задачи будут известны, и как играть дальше команда будет.