Как победить сегодня финнов?

Перед матчем со сборной Суоми вспоминаем, как россияне играли против финской команды в прошлом сезоне.

Если вынести за скобки заокеанский Кубок мира, где за все сборные и выступали в основном игроки НХЛ, то вот сегодня сборная России начинает подготовку к грядущему чемпионату мира.

Первый поединок Евротура 2016/17 пройдет в Хельсинки. И нашим соперником на нем станет сборная Финляндии.

Мне слишком часто приходится слышать о том, что Евротур – второстепенный турнирчик. Причем, этот эпитет я слышу не от европейских коллег. А от россиян – и болельщиков, и даже журналистов.

Друзья, я вынужден спустить вас на землю, выпустив нагретый эмоциями воздух из дирижабля вашей спеси.

Не нам морщить носы и надувать губы на «второсортный турнирчик». Прежде чем такое заявлять, хорошо бы его выиграть.

Или уж на худой конец не занять на Евротуре унылое последнее место.

А именно на нем мы и оказались в апреле этого года. 14 очков в 12 матчах. При четырех победах и восьми поражениях.

Лучшие – шведы (23 очка), потом финны (19), следом чехи (16). И мы – после всех.

Поэтому давайте поубавим апломба в оценке турнира, где нам нет равных. Потому что все остальные три его участника ровнее и лучше нас. Как показывает беспристрастная статистика.

Но дело не только в ней. Дело в тенденциях.

И раз уж нашей команде предстоит сегодня матч с финнами, давайте говорить о финнах.

В прошлом сезоне мы встречались со сборной Суоми пять раз – четыре раза на Евротуре и один – на чемпионате мира.

Четыре матча мы проиграли, в том числе и самый главный – в полуфинале московского ЧМ. Победили один раз – на Кубке Первого канала. Сюда же можно приплюсовать и победу финнов над россиянами в финале МЧМ-2016.

Давайте вспомним поподробнее эти поединки.

Кубок Карьяла-2015, 5 ноября.

Финляндия – Россия – 2:1. Голы: Кукконен, Контиола – Ковальчук

Кубок Первого канала, 19 декабря

Финляндия - Россия – 1:8. Голы: Пильстрем - Ковальчук-2, Радулов-2, Зарипов-2, Апальков, Чудинов.

Евротур, шведский этап 28 и 30 апреля

Россия – Финляндия – 1:3. Голы: Войнов – Комаров, Ахо, Пулккинен.

Россия – Финялндия – 2:3. Голы: Мозякин, Белов – Коскиранта, Охтамаа, Пулккинен.

ЧМ-2016, полуфинал, 21 мая

Финляндия – Россия – 3:1. Голы: Ахо-2, Йоккинен – Широков.

Теперь посмотрим, что из этого следует.

1) Финны побеждают нас всегда примерно с одинаковым счетом – 3:1, 2:1, 3:2. То есть вяжут нашу атаку, а сами забивают на дин-два гола больше. Так ведь, кстати, было и на ОИ-2014.

2) Главные специалисты по взятию финских ворот – Ковальчук (3 шайбы), Радулов и Зарипов (по 2). Их, понятно, в этой молодежной сборной нет. Но, к слову, их не было в сборной и на ЧМ-2016. В нынешней нашей команде нет ни одного игрока, который забивал бы финнам в прошлом сезоне. Так что верим в команду, но… Если что – не удивляемся.

3) Есть и плюс! 19-летний Себастьян Ахо, который выиграл «золото» на МЧМ-2016 и «серебро» на ЧМ-2016 подписал контракт с «Каролиной» и улетел за океан. Злым гением нашей обороны, как это было весной, он уже не будет.

4) Единственный результат, выбивающийся из этого ряда – разгром финнов в Москве на Кубке Первого канала. Правда, после громкой победы выяснилось, что сборная Суоми, играя перед этим в Чехии выставочный матч, отравилась в полном составе. И была, мягко говоря, не в форме. Отчасти, это подтверждается тем, что два других поединка на престижном домашнем турнире наша команда проиграла. 1:4 шведам, 2:4 чехам.

Вывод: Надеемся на боевой задор наших молодых ребят! Но отравить финнов за обедом было бы надежнее. По крайней мере в прошлом сезоне нам их удалось победить однажды только с помощью диареи.