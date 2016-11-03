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Пять грозных финских «львов»

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Харри Сятери
Харри СятериИсточник: «Советский спорт»

Сегодня в 19.30 по московскому времени сборная России стартует на Кубке Карьяла матчем с хозяевами турнира. «Советский спорт» представляет пятерку самых интересных персонажей финской команды.

1. Вратарь Микко Коскинен (СКА)

Камень преткновения для сборной России на последнем чемпионате мира. Тогда в полуфинале его ворота удалось распечатать только Сергею Широкову, сейчас залечивающему травму запястья.

А еще он запомнился посредственной игрой против наших на групповом этапе мирового первенства в Минске-2014, где сборная Олега Знарка дважды одолела финнов - 4:2 и 5:2 (в том числе в финале).

Вернувшись с Кубка мира, лишенный игровой практики Коскинен медленно вкатывался в чемпионат КХЛ. Однако в условиях острой конкуренции с Игорем Шестеркиным успел набрать боевую форму.

2. Вратарь Харри Сятери («Витязь»)

Достойный конкурент Коскинена, наше всё «Витязя», которого КХЛ назвала лучшим голкипером одной из игровых недель. Если поймает кураж, пробить его крайне сложно. Однако в последних матчах перед паузой в чемпионате играл с перепадами. Скорее всего, из-за усталости. В последнем из них пропустил в Подольске шесть шайб от минских динамовцев.

3. Нападающий Миро Аалтонен («Витязь»)

23-летний дебютант КХЛ украсил и разнообразил атаку команды из Подмосковья, добавил ей острых зубов. На его счету уже 21 (10+11) очко за результативность в 26-ти матчах. Интересно будет понаблюдать за ним в форме Суоми, пусть он попал в сборную из листа ожидания вместо получившего травму лидера уфимских атак Тему Хартикайнена.

4. Защитник Юусу Хиетанен («Динамо» Мск)

В КХЛ проводит шестой сезон и второй – за московское «Динамо». На сегодняшний день с четырьмя голами лучший защитник-снайпер бело-голубых. Обладает сильным, точным и быстрым броском. Незаменим в бригаде большинства.

Говорят, в Нижнем Новгороде смотрелся ярче. На его счету гол в матче за бронзу американцам на сочинской Олимпиаде. Дважды вице-чемпион мира (2014, 2016 гг.).

Сегодня будет соперничать со своим одноклубником Андреем Мироновым, серебряным призером чемпионата мира-2015.

5. Главный тренер Лаури Марьямяки

Однофамилец знаменитого защитника Пекки Марьямяки.

39-летний специалист, работавший в штабе Эркки Вестерлунда на Олимпиаде-2014 в Сочи и чемпионате мира-2014 в Минске, дебютировал в статусе главного тренера на Кубке мира-2016. Счет его очных встреч со сборной России 1-4. Особенно по его самолюбию ударило сухое поражение 0:3 в четвертьфинале турнира в Торонто.

А у нас занозой в сердце сидит фиаско на домашних Играх-2014.

Новый наставник «львов» пригласил на домашний турнир 16 игроков из КХЛ.

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