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Вадим Скрипченко: Постараюсь обыграть «Урал», но радоваться буду сдержанно

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вадим Скрипченко
Вадим СкрипченкоИсточник: ФК «Крылья Советов»

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко в интервью «Советскому спорту» рассказал о первой тренировке в самарском клубе, а также объяснил, почему у него есть желание пожать руку президенту «Урала» Григорию Иванову.

«МОЛЛО МОЖЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ»

- В прошлом интервью вы говорили, что «Крылья Советов» - это новый вызов для вас. Успели почувствовать новизну ощущений?
- Сегодня провел первую тренировку, окунулся в командную атмосферу. Познакомился с коллективом, с клубной базой. Пошел рабочий процесс. Конечно, мне очень интересен этот новый вызов, - говорит Скрипченко.

- Долго обсуждали детали контракта с руководством «Крыльев Советов»?
- Часть вопросов оговорена, но обсуждение еще продолжается. Главное, что рабочий процесс пошел, а остальное – формальности: успеть до игры отзаявить (в «Урале». – Прим. ред.) и заявить здесь. Такие моменты за один день не решаются, надо какое-то время, чтобы формальности были улажены.

- Какие первостепенные задачи поставлены перед вами?
- Команда сейчас в не очень хорошем турнирном положении. Поэтому цель одна: подняться выше.

- Еще до знакомства с командой вы говорили, что высоко оцениваете уровень футболистов «Крыльев Советов». Теперь вы познакомились с ним в тренировочном процессе. На ваш взгляд, на что этот состав способен?
- В нем достаточно квалифицированных игроков. И по сегодняшнему занятию команда оставила очень приятное впечатление. Это и положительные эмоции, и старательность. Конечно, приход нового главного тренера - это всегда какой-то эмоциональный подъем, но и в плане исполнительского мастерства ребята оставили приятное впечатление.

- Вы когда-нибудь работали с футболистом более классным, чем Молло?
- Это очень сильный футболист. Но, считаю, он способен более эффективно играть в плане забитых голов и острых передач. Постараемся раскрыть его потенциал полностью.

- Первую тренировку вместе с вами проводили помощники экс-тренера «Крыльев» Франка Веркаутерена. Будут ли изменения в тренерском штабе?
- Сейчас об этом рано говорить. Пока будем работать в таком формате. От первой совместной тренировки остались приятные впечатления. Мы быстро нашли общий язык.

Григорий Иванов: Скрипченко нам говорил, что он больной. И обманул

«МНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНА ОПЕРАЦИЯ»

- Ближайший матч «Крыльев Советов» - против «Урала». Насколько вам будет непросто выходить против своей бывшей команды?
- Безусловно, не часто такое встретишь, когда тренер выходит соперничать с той командой, в которой еще совсем недавно работал. Тем более, что работалось мне хорошо: это если говорить и о профессиональных достижениях, и о человеческих отношениях. Но мы все профессионалы и поэтому, думаю, понимаем, что такова спортивная жизнь. И теперь я постараюсь обыграть «Урал», но, наверное, в случае забитых голов в ворота своей бывшей команды радоваться буду не столь эмоционально. Внутренне буду понимать, что вот с этими парнями напротив мы еще вчера вместе работали.

- С игроками «Урала» созванивались после нового назначения?
- Ребята не звонят – понимают, что за два дня до игры нельзя тренера беспокоить. Поэтому сбрасывают сообщения с поздравлениями. Это очень приятно. Значит, наши отношения в клубе строились на взаимном уважении.

- При встрече с президентом «Урала» Григорием Ивановым как будете себя вести: пожмете ли руку или ограничитесь устным приветствием?
- Еще раз могу сказать: у меня нет претензий к Григорию Викторовичу. Могу поблагодарить его за то, что предоставил мне возможность проявить себя. Я, считаю, также отблагодарил клуб «Урал» своим профессионализмом, работой и самоотдачей. Моя совесть чиста. У меня есть желание пожать Григорию Викторовичу руку, а какое у него желание – это не ко мне вопрос.

- Нет обид на то, что говорит в ваш адрес Иванов? Он руку пожимать не планирует.
- У меня нет обид. И моя совесть чиста.

- Как сейчас ваше здоровье? Когда вы уходили из «Урала», говорилось, что возможно вам потребуется операция.
- Мне действительно необходимо заняться оперативным вмешательством. Но это случится в отпуске – зимой. Так сложились обстоятельства, что поступило интересное предложение от «Крыльев Советов». Я действительно хотел лечь на операцию уже в ноябре, практически записался на консультацию в Минске, но пришлось отложить операцию до декабря.

«Парни! Жгите флаги!» Андрей Малосолов о матче «Урал» – «Терек»

Матч

Крылья Советов - Урал

Место и дата

05 ноября 16:00, Металлург, Онлайн-трансляция

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